МЮ выбил «Арсенал» из Кубка Англии. В матче было удаление, симуляция и нереализованные пенальти

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вчера, 21:33

Команда Артеты заслужила критику.

«Арсенал» доминирует, но очень предсказуем

Хотя Микель давно в «Арсенале», сейчас его команда не похожа на клуб с твердой тренерской рукой. Шаблонов много, но к ним привыкли соперники. «Манчестер Юнайтед» вдесятером дотерпел до серии пенальти, где их голкипер Байиндир взял второй одиннадцатиметровый за вечер. «Канониры» слишком банальные. Спасали стандарты, но стали причиной для шуток. А без травмированного Сака стало на одного мастера подач меньше.

Против «Манчестер Юнайтед» в дебюте хозяева держали мяч, но не было предметных ударов. Навешивали, ждали стандартов, но широкая защита Аморима справлялась. Просто выносили мяч куда подальше. Жезус и Мартинелли не лучшие вингеры в мире. А Хаверца нельзя назвать полноценным нападающим. Особенно если тактикой Артеты стали навесы на немца, которого закрывали три человека. В дебюте критики Микеля были довольны.

А вот фанаты «Арсенала» не радовалось. Знали, что «Манчестер Юнайтед» не проиграл «Ливерпулю», ничья 2:2. «Красные дьяволы» в любом состоянии остаются командой, которая может огрызнуться. И хотя в Лондоне камера не поворачивалась влево, показывали половину поля гостей, считаются только голы. С мячами с игры у команды Артеты появились проблемы. Кроме базовой причины – нет «девятки», есть ещё один минус команды.

У «Арсенала» не самые смелые футболисты. Даже когда Хаверц нагло симулировал в штрафной площади – жаль, на этом этапе Кубка Англии нет повторов, Эдегор не сумел принести своей команде победу в основное время. Повезло, что защитник Габриэль сравнял счет после гола Фернандеша. Но «Арсенал» пропустил, а потом в большинстве после удаления Далота не избежал овертайма. «Канониры» разочаровали и допустили сложную битву.

У «канониров» не впечатляют полузащитники

Томас Партей и Жоржиньо станут свободными агентами ближайшим летом. Крепкого ганца Партея часто связывают с судом, где опытного футболиста АПЛ обвиняют в сексуальном насилии. А итальянец Жоржиньо устал выходить лишь во второстепенных матчах. Или если не могут сыграть основные хавбеки. Но даже когда Жоржиньо в центре тройки, то не руководит игрой, как раньше в составе «Челси». Бразильский итальянец не герой Артеты.

Даже капитан «Арсенала» Эдегор не всегда работает на одном уровне. Возможно, Мартина подкосила травма. Или нагрузки так выросли, что норвежец даже после простоя быстрее устает, поэтому видим перепады в игре. Летом Артета пригласил Мерино, но тезка тренера не принес «Арсеналу» новое дыхание команде. Артета не пробует поставить Зинченко в центр полузащиты, хотя эта опция могла подойти, ведь Александр изначально хавбек.

Хаверц числится в атаке, пока не подписали сильного профильного нападающего. Райс в первом сезоне в «Арсенале» смотрелся убедительнее, чем сейчас. Когда одни полузащитники не играют, другие подумывают об уходе, а самый важный Эдегор не в лучшей форме, то получаете проблемы для «канониров». Команда ведь построена на испанской футбольной школе, где хавбеки в центре внимания. Артета не получил сильный треугольник.

Отсюда паузы в игре. Даже против МЮ , хотя гости стояли в обороне, у «Арсенала» появлялись неприятные провисы. Ближе к тридцатой минуте кубкового матча команды стояли на поле. И это с учетом, что Мерино и Жоржиньо дали шанс себя показать в основе. Гости сводили риски к минимуму, а хозяева банально не могли похвастаться наличием диспетчера в идеальной форме. Среди лучших хавбеков сезона точно нет футболистов «канониров».

МЮ грамотно подсветил явные минусы фаворита

Португалец учится дышать под давлением в «Манчестер Юнайтед». Там его работу оценивают миллионы пар глаз. «Арсенал» был явным фаворитом кубкового поединка, ещё и провел значительную часть матча в большинстве. Разумеется, все ждали голов команды Артеты по правилам. Сначала забили из офсайда. Подчеркнули, что если выбрать правильную высоту обороны, то «канонирам» не хватит четкости действий и голевых атак.

«Манчестер Юнайтед» со временем поднял линию прессинга. Старались разорвать «Арсенал» на две части. Так делали многие соперники. Правый латераль Тимбер и его молодой коллега на левом фланге Льюис-Скелли не всегда грамотно поднимались в атаку. Персональный прессинг Аморима тоже работал. Агрессивность МЮ в стиле сильного середняка выручила гостей. Только Эдегора не могли поймать, но норвежец быстро устал и сник.

Когда нет грамотного адресата впереди с десятками созданных голов за сезон, как у травмированного Сака, то сложно нагнетать с запасом. «Арсенал» точно был в шаге от первого гола в ворота МЮ . И чем дольше не давали зрителям повод вскочить со своих мест, тем проще было Амориму включиться. Для Рубена не проблема выстроить игру вторым номером. Португалец не гордый, у него 5 защитников и 2 опорника. Оставалось ждать.

У «Арсенала» сейчас низкий темп игры, даже когда выходят основные футболисты. Хотя разница между командами очевидна, у Артеты машина другого класса, что хорошо видно в таблице АПЛ , разные соперники могут огорчить «канониров». Даже когда «Манчестер Юнайтед» почти всегда оборонялся, лондонцы не смогли не пропустить и выиграть в основное время. Мартинелли и Жезуса легко лишили пространства на флангах.

Попытка Тимбера и Эдегора надавить на левого латераля «Арсенала» не сработала. Мазрауи тоже аккуратно следил за соперниками, а Магуайр четко выносил мяч. Очередной соперник не испугался команды Артеты. Микель терял очки против «Фулхэма», «Эвертона» и «Брайтона». Поэтому закономерно, что преимущество против «Манчестер Юнайтед» в контроле мяча не привело к легкому разгрому. Пришлось нервничать два часа.

В результате «Арсенал» мечтал об ошибке игроков «Манчестер Юнайтед» из-за усталости. Но паузы были тягучими, а попытки «канониров» опасными и неудачными. Количество атак ни на что не влияет, когда нет победного гола. Артета снова будет жаловаться на мяч? В Кубке Лиги проиграли 0:2 «Ньюкаслу» в первом полуфинале. В Кубке Англии в серии промахнулся Хаверц, вратарь достал мяч в углу. Кай заслужил вылет за свою симуляцию.