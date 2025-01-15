Артета, Гвардиола и Мотта часто радуют недругов. У знаменитых наставников кризисный сезон

1736971222

вчера, 23:00

Впечатляющий список неудач.

Гвардиола сломался под весом жизни

Совпали личный и профессиональный кризисы, как по учебнику. Важно, чтобы у Хосепа нашелся рядом влиятельный для него человек, способный отправить его к психиатру. Великий Арриго Сакки, бывший тренер «Милана», наведывался в психиатрическую клинику, когда стал одержим футболом и пострадал из-за этого. Гвардиола тоже увлекающийся человек. Ему важно не скатиться в одержимость. Многие психологи встревожились, когда испанец бил себя по голове и порезал ногтем нос. Испанец оказался сам в Манчестере, что тоже плохо. С женой жили в разных городах почти шесть лет. В декабре официально развелись после 30 лет отношений. Если эффектная Кристина Серра нашла ухажера, то это ещё одна причина личного кризиса Гвардиолы. Добавьте опасения, что дальше ждёт наказание «Манчестер Сити» за проделки руководства. Ещё один удар под дых. Очередная глупая ничья в матче, где вели 2:0 к восьмидесятой минуте, застолбила Хосепу место в этом списке рядом с другими наставниками, чью работу можно смело назвать противоречивой. Желаем Гвардиоле оправиться во всех смыслах. Потеря крепких отношений — тяжелый удар, пусть даже его брак распадался годами. А виной всему футбол, ведь Гвардиола выбрал «Манчестер Сити», а не внимание к жене.

Артету волнует не тактика, а вес мяча

Неплохим сигналом проблем стал уход спортивного директора «Арсенала» Эду Гаспара. Бразилец прекрасно ладил с испанцем. Работали вместе, создавая «Арсенал», который боролся за трофеи. Редко их выигрывал, но на лучшем отрезке Артета создал очаровательную бегущую команду. А потом предал себя. Микель решил, что ради чемпионства «Арсенал» должен стать смертельно скучным. Просчитался. «Автобусом» быть сложно. Даже когда ретроспективно обзывают так «Челси» молодого Моуриньо, то ошибаются. Дрогба, Лэмпард, Дафф и Терри не были занудными футболистами. Просто Жозе выбирал тактику, которая подходила «Челси» и мешала соперникам. А вот Артета выбирает модели, удобные Хау и Амориму. «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» 0:2 в первом полуфинале Кубка Лиги. А затем в серии пенальти вылетел от «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии. Сработал старый закон футбола. Хаверц симулировал в штрафной площади, а Эдегор не реализовал тот пенальти. В серии немец Кай промахнулся, хотя не должен был бить, ведь хватал соперника рукой за шею в потасовке и мог быть удален.

Мотта тонет в матрице вечных ничьих

Тиаго сложнее. Артета и Гвардиола давно на одном месте, создатели «Арсенала» и «Манчестер Сити», главные боссы. Мотта выдал классный сезон с «Болоньей», закинув скромный клуб в Лигу чемпионов. Пошел в «Ювентус», где проблем выше крыши туринской Моле-Антонеллианы, самого высокого кирпичного здания в Европе. Мотта может найти себе десятки оправданий, но Тиаго виноват в превращении «Ювентуса» в клуб вечных ничьих. В прошлом сезоне тренер Аллегри после 20 туров набрал 49 очков, был в двух пунктах от лидера «Интера». Боролись за Скудетто, хотя не хватило сил на финише сезона. Причем Массимилиано по делу критиковали, его команда совершала ошибки. У Мотты теперь на 15 очков меньше на аналогичном отрезке. А самое главное, что у «Ювентуса» 13 ничьих. Безумная статистика тянет тренера ко дну. Мотта может выплыть, ведь молодой, сильный и талантливый специалист. Но будет сложно. Клуб из Турина рискует потерять Влаховича и допустить ошибки с трансферами. Торгуются за защитника Араухо из «Барселоны» и могут подписать спорного форварда Коло Муани из ПСЖ .

Анчелотти не справляется с грандами

Не обыграл «Атлетико», была ничья. Дважды разгромлен «Барселоной». Не справился с «Миланом», хотя у них тоже был кризис результатов до приезда Консейсау. Карло не обыграл «Атлетик», клуб из Бильбао нанес «Реалу» поражение. Много неудач и немало неправильных решений тренера. Карло слишком сильно доверился Пересу. Словно забыл, как почти десять лет назад испанец выбросил тренера из «Реала». Если команда с Винисиусом, Беллингемом и Мбаппе не выиграет у «Атлетико» и «Барселоны» забег за испанской короной, или если вылет из Лиги чемпионов получится унизительным, Анчелотти покинет Мадрид. Но даже в случае всего одного прокола из двух Перес может взбрыкнуть, а футболисты запросят перемен. В отличие от Гвардиолы, который имеет полное доверие руководства «Манчестер Сити», Карло знает, что в «Реале» константой является президент. Уходили лидеры, увольняли наставников. Есть очередь из желающих привить сильному составу более интересный футбол. А вот Анчелотти даже из молодых Гюлера и Эндрика не выжал максимум в роли джокеров.

Постекоглу не хватает баланса в схемах