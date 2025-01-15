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В КФФ сообщили, что Черчесов продолжит работать рулевым сборной Казахстана

вчера, 18:58

Управляющий директор Казахстанской федерации футбола (КФФ) Кайсар Бекенов подтвердил, что Станислав Черчесов продолжит работать на посту главного тренера местной сборной.

Черчесов продолжает работу со сборной Казахстана. Он встречался с президентом федерации, они обсудили план подготовки к отбору чемпионата мира. Времени до марта осталось немного, никаких изменений не предвидится, все в рабочем режиме.

Как мы относились к сообщениям в СМИ о том, что Черчесов будет уволен? Федерация и сам Станислав Саламович говорили, что это слухи, и никакой официальной информации не было. Дальнейшие события это только подтвердили. Все нормально, мы готовимся к матчам.

Имеет ли тренер доверие от федерации? Конечно, он продолжает работу с командой.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:33
если довольны, то стабильность им будет !
Roman73
Roman73
сегодня в 04:29, ред.
Черчесова не оТпустят пока он не научит казахов маршировать строем и отдавать честь а ля дзюба .
-Футбол ?
-Футбол вне политики .
ABir
ABir
вчера в 23:21
Похоже у Казахстана на ближайшем горизонте лучше Черчесова никого не наблюдается.
adekvat
adekvat
вчера в 21:00
Если после такого провала в ЛЕ федерация ему доверяет не знаю куда катится мир.
drug01
drug01
вчера в 20:26
Это очень хорошо я рад за него
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:46
Рулевой автобуса...
Жаль казахский футбол
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:42
Интересно, какие задачи ему поставлены на оставшийся отрезок. окончательно не развалить команду ? Предположу, что и оставшиеся игры сборная проведёт с таким же "вдохновением", как и прошедшие.
fxu9z7fcus2d
fxu9z7fcus2d
вчера в 19:37
Посмотрим на долго им хватит оптимизма
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