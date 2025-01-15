В КФФ сообщили, что Черчесов продолжит работать рулевым сборной Казахстана

Управляющий директор Казахстанской федерации футбола ( КФФ ) Кайсар Бекенов подтвердил, что продолжит работать на посту главного тренера местной сборной.

Черчесов продолжает работу со сборной Казахстана. Он встречался с президентом федерации, они обсудили план подготовки к отбору чемпионата мира. Времени до марта осталось немного, никаких изменений не предвидится, все в рабочем режиме.

Как мы относились к сообщениям в СМИ о том, что Черчесов будет уволен? Федерация и сам Станислав Саламович говорили, что это слухи, и никакой официальной информации не было. Дальнейшие события это только подтвердили. Все нормально, мы готовимся к матчам.

Имеет ли тренер доверие от федерации? Конечно, он продолжает работу с командой.