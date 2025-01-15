В КФФ сообщили, что Черчесов продолжит работать рулевым сборной Казахстана

Управляющий директор Казахстанской федерации футбола (КФФ) Кайсар Бекенов подтвердил, что Станислав Черчесов продолжит работать на посту главного тренера местной сборной.
Черчесов продолжает работу со сборной Казахстана. Он встречался с президентом федерации, они обсудили план подготовки к отбору чемпионата мира. Времени до марта осталось немного, никаких изменений не предвидится, все в рабочем режиме.
Как мы относились к сообщениям в СМИ о том, что Черчесов будет уволен? Федерация и сам Станислав Саламович говорили, что это слухи, и никакой официальной информации не было. Дальнейшие события это только подтвердили. Все нормально, мы готовимся к матчам.
Имеет ли тренер доверие от федерации? Конечно, он продолжает работу с командой.
-Футбол ?
-Футбол вне политики .
-Футбол ?
-Футбол вне политики .
Жаль казахский футбол
Жаль казахский футбол