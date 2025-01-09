Не только Ибрагимович стал большим начальником. Футболисты выбирают сложную профессию

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09 января 2025, 19:32

От директоров зависят успехи клубов.

Известные футболисты по количеству трофеев выигрывают у людей без футбольного опыта в роли тренеров. Зидан, Гвардиола и Анчелотти выигрывали кубок чемпионов как футболисты. Со временем станет больше ребят вроде Нагельсманна, которые не раскрыли футбольный потенциал. Даже экс-защитник Клопп был звездой Бундеслиги 2, а не аналогом Беккенбауэра c «Золотыми мячами». В мире спортивных директоров тоже соперничают «люди с улицы» и звезды футбола. Но в этой профессии экс-игроки нередко уступали умным мужчинам. Маротта, создатель чемпионских «Ювентуса» и «Интера», с юности работает в футбольных клубах на руководящих постах. А Мончи, создатель «Севильи», был так себе игроком, как и немец Рангник. Но недавно бывшие известные игроки решили рискнуть.

Златан Ибрагимович – «Милан»

У Ибрагимовича стало на один трофей больше, теперь в роли советника боссов «Милана». Шведу рано тягаться с Эдвардсом из «Ливерпуля», который «с улицы». Но у Златана есть козырь. Эдвардс не может после безумного камбэка «Ливерпуля» толкнуть речь в стиле льва. А Ибрагимович выступил после победы «Милана» над «Интером». Один из самых драматичных матчей последнего времени завершился победой Консейсау. Ибрагимович поблагодарил нового тренера, которого одобрил вместо Фонсеки. Хвалил футболистов, не сдались. А самые сильные аплодисменты достались работникам «Милана». Ибрагимович шутит, что его должность – Златан. У советника владельцев явно есть полномочия. Пока старики из правления — например, Барези — участвуют в рекламных кампаниях, швед настраивает на новые трофеи. У клуба есть технический директор, а Ибрагимович больше похож на спортивного менеджера. Посмотрим, насколько сильно Златан будет влиять на трансферы.

Деку – «Барселона»

В «Барселоне» Деку хотел продлить трудовые отношения с тренером Хави. Но Эрнандес сказал в интервью, что у клуба сложное финансовое положение, Лапорта его уволил. Президент в «Барселоне» важнее, чем спортивный директор. Но Деку работает в сложных условиях, когда нельзя зарегистрировать футболистов. В очередной раз в Испании наплевали на футбольные законы. Выдумали временную регистрацию Ольмо и Виктора. Адвокаты затянут процесс, выигрывая время. А Деку составляет списки свободных агентов. Его работу сложно оценивать. Тяжело быть директором клуба с долгами. Бразильский португалец не мастер финансов, за них отвечают другие люди. Но если учитывать обстоятельства, то у «Барселоны» прекрасный состав. Выручила академия, но Деку убедил талантов остаться. С 2023-го перешел с поста скаута в кресло директора. Главное достижение португальца – не допустил распад состава.

Марк Нобл – «Вест Хэм»

Актуальный разговор. Сегодня Марк поменял главного тренера «молотобойцев». Сначала бывший хавбек верой и правдой служил клубу 22 года как футболист. «Арсенал» отпустил уроженца Лондона из академии, Марк вырос в основного игрока «Вест Хэма». Легенда клуба, никогда не покидал «молотобойцев» на постоянной основе, лишь в аренду. Из-за этого ничего не выиграл и побегал в низшей лиге, когда «Вест Хэм» вылетал. Зато после завершения карьеры стал боссом. На этом посту Нобл отпраздновал победу команды Мойеса в Лиге конференций. А потом вместе с владельцами допустил ошибку. Замена Дэвида на Лопетеги украла у «Вест Хэма» время. У бывших известных игроков есть проблемы с тренерским выбором. Но после неудачи испанца Нобл уговорил Поттера. Бывший тренер «Брайтона» и «Челси» сегодня приступил к работе. Состав неплохой, а результаты вялые, набрали 23 очка, как у «Манчестер Юнайтед».

Ларс Риккен – «Боруссия» Дортмунд

Риккена любят в Дортмунде, ведь Ларс забил третий мяч в финале Лиги чемпионов 1997 года. Перекрыли техничный мяч Дель Пьеро, немцы оставили «Ювентус» без ещё одной победы в Лиге чемпионов. Риккена можно сравнить с Гётце. Потенциал был высоким, но не всё получилось в составе единственной в жизни команды. Риккен был в заявке на ЧМ -2002, но травмы мешали фанату группы «Metallica». Ларс рано завершил карьеру из-за серии травм. Был координатором кадров, возглавлял молодежных департамент. Набравшись опыта, дождался ухода директора Цорка и стал спортивным менеджером «Боруссии». Вступил в должность за месяц до финала Лиги чемпионов против «Реала». У Терзича не нашлось своего Риккена, чтобы вышел на замену и забил Куртуа. Ларс доверился молодому тренеру Шахину. Надеется, что со временем результаты команды станут лучше.

Томаш Росицки – почти «Арсенал»

Раньше «Арсенал» вел вперед Эду Гаспар. Бывший хавбек помог Артете создать нынешний состав. Но по ходу сезона Эду ушел. Его убедил миллиардер из Греции Маринакис, который является владельцем «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса». Возможно, Эду обиделся на лондонцев, а те в ответ обвинили его в слабой трансферной кампании летом. Теперь «Арсеналу» нужен директор. Называли крутых специалистов. Артета попробовал переманить Бегиристайна, но Чики хочет на пенсию. Оценивали Мончи, он трудился в «Астон Вилле» с Эмери. Теперь поддержали этот разговор слухами о Росицки. Бывший атакующий хавбек «Арсенала» давно работает спортивным директором пражской «Спарты». Томашу стало тесно дома, хочет вернуться в Англию. Росицки не единственный сильный кандидат. В Англии думает поработать Луиш Кампуш, у которого летом истечет контракт с ПСЖ .

Угу Виана – «Спортинг»/«Манчестер Сити»

Бывший игрок «Барселоны» Бегиристайн уходит по окончании сезона. Виана его заменит. Португалец не был таким сильным футболистом, как Ибрагимович и Деку. Но оказался крутым спортивным директором. Угу пришел в кризисный «Спортинг», доверился тренеру Амориму. Вместе выиграли два чемпионства. Виана умеет вести переговоры. Угу мастер купить игроков дешевле рыночной стоимости и продавать с выгодой. «Спортинг» не «Бенфика», где большую роль играют ловкие агенты. «Львы» действовали солиднее, доверились Дьёкерешу и его напарнику. Виана уже влияет на выбор новичков для Гвардиолы зимой. Хотя формально работает в «Спортинге», узбекский защитник Хусанов и египетский форвард Мармуш могут попасть в состав «Манчестер Сити» с благословления Вианы. Хосепу нужен верный молодой напарник. Угу всего 41 год, в юности провел пару лет в «Ньюкасле», а теперь переедет в Манчестер.