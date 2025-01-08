Кахигао прибыл в Москву и посетил «Лукойл Арену»

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао прибыл в Москву. В ходе визита испанец посетил домашний стадион клуба «Лукойл Арена».
Напомним, о назначении Кахигао на пост спортивного директора «Спартака» официально стало известно 3-го января. По информации источника, Кахигао подписал соглашение с «красно-белыми» на два с половиной года.
До назначения в московский клуб 55-летний специалист работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».
Ждём нужных и качественных трансферов!
Ждём нужных и качественных трансферов!