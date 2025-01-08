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Кахигао прибыл в Москву и посетил «Лукойл Арену»

сегодня, 14:55

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао прибыл в Москву. В ходе визита испанец посетил домашний стадион клуба «Лукойл Арена».

Напомним, о назначении Кахигао на пост спортивного директора «Спартака» официально стало известно 3-го января. По информации источника, Кахигао подписал соглашение с «красно-белыми» на два с половиной года.

До назначения в московский клуб 55-летний специалист работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:22
Далее маршрут поведёт в музей былой славы, а потом в Тарасовку. Там накормят наваристым борщём на свином мясе и рёбрышках. И всё, человек воюблён в клуб, Москву и руководство. На год-два может хватить...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:50
Наш парень, по походке видно!)
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:13
С прибытием, Франсис! Удачной работы на благо "Спартака"!
Ждём нужных и качественных трансферов!
Гость
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