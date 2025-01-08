Кахигао прибыл в Москву и посетил «Лукойл Арену»

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сегодня, 14:55

Новый спортивный директор «Спартака» прибыл в Москву. В ходе визита испанец посетил домашний стадион клуба «Лукойл Арена».

Напомним, о назначении Кахигао на пост спортивного директора «Спартака» официально стало известно 3-го января. По информации источника, Кахигао подписал соглашение с «красно-белыми» на два с половиной года.

До назначения в московский клуб 55-летний специалист работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».