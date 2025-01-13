Топ-7 вдохновляющих тренеров сезона 2024/25. Флик вернул «Барселоне» смелость, а Слот усилил «Ливерпуль»

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сегодня, 11:58

У них учится весь футбольный мир.

Ханси Флик, «Барселона»

У каталонцев была серия неприятных матчей с поражениями. Но в целом неплохие результаты для клуба без денег и с воспитанниками на поле. У Флика смелая и атакующая команда. Второй раз разгромили «Реал», клуб с пятью трофеями в прошлом году. Суперкубок «сливочным» не достался. Ямаль, Левандовски и Рафинья накидали обороне несчастного Куртуа пять мячей. Каталонцы тоже ошибались без мяча, что не изменило результат финала. У журналистов из Барселоны есть инсайд, который прекрасно объясняет, почему выделяем Флика. В перерыве первого Эль Класико в жизни Ханси тренер общался с игроками. Счет был 0:0, обсуждали высокую линию обороны «Барселоны». После 8 офсайдов у «Реала» футболисты каталонцев предложили опустить линию обороны. Флик сказал, что заменит каждого, кто сделает шаг назад. Футболисты доверились тренеру и выиграли 4:0 на «Сантьяго Бернабеу».

Арне Слот, «Ливерпуль»

У Слота классный отрезок в «Ливерпуле». Проиграл только «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэму». Со «шпорами» будет ответный полуфинал, а с «лесниками» сыграют завтра. Арне может взять реванши. У голландца была серия без поражения с середины сентября по январь. Обыгрывал МЮ , «Милан», «Челси», «Байер», «Реал» и «Манчестер Сити». А самое главное, что Слот тонко изменил настройки Клоппа. Прессинг стал компактнее. Выбегают в атаку быстрее. Работают длинные передачи на Салаха. Ван Дейк в ударе. Иногда Вирджила злили напарники, но живой «Ливерпуль» – интересный объект для изучения. Команду можно сделать ещё сильнее, но уже первые в АПЛ и Лиге чемпионов. Слот один из героев сезона. Тренер без опыта работы на самом высоком уровне легко перешел из «Фейеноорда» в «Ливерпуль». Впечатляет мудростью и тонкостью.

Хаби Алонсо, «Байер»

Уступает на четыре очка «Баварии» в Бундеслиге, зато выбил гранда из Кубка Германии. После чемпионства и неудачного захода в финал Лиги Европы «Байер» не развалился. Хаби харизматичный лидер коллектива, поэтому Вирц и другие лучшие футболисты клуба из Леверкузена остались. Алонсо успешен в Лиге чемпионов, невзирая на разгром от «Ливерпуля», делит третью строчку в общей таблице. «Байер» после того поражения вообще не проигрывает во всех турнирах. У них сейчас серия из девяти побед подряд. А поскольку команда любит поставить на эмоции и голы на последних секундах матча, то даже в условиях нестабильной игры защиты тренерские установки приносят успехи. Алонсо явно готов пойти на повышение, но пока радует болельщиков несчастливого «Байера». Его схема «3-4-2-1» работает, немцы невероятно опасные.

Диего Симеоне, «Атлетико»

Алонсо может стать соперником Симеоне в Испании, если возглавит «Реал». Диего часто критикуют, упоминая его безумную зарплату – 34 миллиона евро в год. Забывают, что без него у «Атлетико» был совершенно другой статус. Дважды стали чемпионами Испании в мире мощных «Реала» и «Барселоны». Сейчас снова на вершине таблицы. Впервые в истории «Атлетико» собрал 14 побед подряд. Разумеется, Симеоне не исповедуют высокую линию обороны, как у Флика в «Барселоне». Зато он перестроился на четверку в обороне и сделал выводы после неприятных поражений от «Бенфики», «Лилля» и «Бетиса». «Атлетико» вернулся. Гризманн получил напарников Альвареса и Серлота. По компактности и резкости выхода в атаку мадридцы выделяются. Симеоне вдохновляет наставников аутсайдеров, которые мечтают побеждать чаще.

Нуну Эшпириту Санту, «Ноттингем Форест»

Тот самый наставник аутсайдера, вдохновленный Симеоне. Нуну понимает силу пространства в футболе. Попал в команду, где парни с характером. Центральный нападающий Вуд, голкипер Зельс, правый латераль Айна, хавбек Андерсон и центрбек Мурильо выскочили на третью строчку в АПЛ . Работает магия клуба с историей. «Ноттингем Форест» дважды выигрывал Кубок чемпионов. А это на две победы больше, чем у «Арсенала». «Лесники» не тушуются рядом с аристократами. Прямо сюжет классической комедии «Добрые сердца и короны». Там человек с правом унаследовать титул герцога после смерти матери, которую изгнали за связь с оперным певцом и не позволили похоронить в семейном склепе, начинает «убирать конкурентов». Эшпириту Санту главное не попасться после серии из 7 побед подряд. Его мечта – путевка в Лигу чемпионов по примеру «Астон Виллы».

Антонио Конте, «Наполи»

Почему не Индзаги с Гасперини? Ответ во времени. Симоне проиграл «Милану» Консейсау в Суперкубке и допустил несколько глупых ничьих «Интера». Индзаги имеет матчи в запасе и, скорее всего, снова выиграет Серию А. Но Конте навяжет борьбу, хотя возглавил «Наполи» лишь прошлым летом. Гасперини давно в «Аталанте», и опытный наставник отстал от освеженного Конте «Наполи». У Антонио колючий характер. Его любят без условий только жена Элизабетта и Ромелу Лукаку. А Кварацхелия не любит настолько, чтобы не уйти в ПСЖ зимой. Конте справится без Хвичи. Итальянец умеет скакать между схемами. «Наполи» хорош без Осимхена и Кварацхелии. Рядом с привычными фокусами Антонио, вроде работы флангами и компактности в центре, итальянец добавляет свежие решения. Тренер восстановил уверенность игроков. Лукаку, МакТоминэй и Буонджорно набрали форму.

Роберто Де Дзерби, «Марсель»