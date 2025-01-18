В Серии А самые очаровательные неудачники. «Милан», «Ювентус» и «Рома» – команды с будущим

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сегодня, 22:25

Интересные персонажи с пороками и доблестями.

Хотя миланцы и римляне меняли наставников в сезоне, причем «Рома» это сделала дважды, а «Ювентус» собрал 13 ничьих в стартовых 20 туров с новым тренером Моттой, в этой тройке все команды с историей, звездами в составе и талантами. После живого матча «Ювентуса» и «Милана», где хватало свежих тактических ходов и ярких контрвыпадов, самое время рассказать о коллективах, к которым претензии и комплименты липнут примерно в равном соотношении.

«Ювентус» пытается включить первый номер

Мотта не сумел внедрить в Турине хитрую схему «Болоньи» «2-7-2». Год назад Тиаго придумал, что можно разделить два фланга и семерку игроков от вратаря до нападающего по вертикали. Благодаря необычной схеме клуб из Болоньи вышел в Лигу чемпионов. «Ювентус» тоже дерется за путевку в престижный турнир, где уже играет и обставил «Манчестер Сити». В том матче держали удар, победили 2:0. А вот против «Милана» пытались атаковать, напрягать Меньяна. Схема «4-2-3-1» без столба Влаховича оказалась хитрой. «Ювентус» старался много владеть мячом, искать пустые зоны в обороне «россонери». Но нужны опытные новички. Мотта пошутил, что просил руководителей туринского клуба не продавать больше игроков, а его не послушали. Тут тренер немного лукавит. Точно не против прощания с некоторыми ветеранами. При этом не хочет, чтобы «Манчестер Сити» забрал молодого итальянца Камбьязо, который может сыграть на двух флангах обороны. Против «Милана» Андреа сыграл слева. Справа вышел универсальный МакКенни, хотя американец старался забегать за спину левому вингеру «Милана» Леау, участвуя в атаках. «Ювентус» был ближе к голу и забил его первым – Меньяну не повезло с рикошетом после удара Мбангула. Тимоти Веа через пять минут добавил ещё один мяч, Мотта заслуженно переиграл Консейсау. У команды из Турина есть будущее, ведь в заявке молодые таланты. Например, турецкий диспетчер Йилдыз и вингер Консейсау, которому травма помешала сыграть против новой команды отца. Тюрам, Фаджоли и Калюлю тоже интересны тренеру Мотты. Если зимой усилят состав – шли за Араухо из «Барселоны» и Коло Муани из ПСЖ , а также отпустят Влаховича, чтобы получить деньги на трансферы, то тренер Мотта успокоится и отстанет от ничьих в пользу побед.

«Милан» адаптируется к стандартам Консейсау

В команду с игровыми проблемами и железным характером пришел волевой специалист. «Милан» поделился магией в финале Суперкубка Италии против «Интера». В полуфинале выбили «Ювентус», а затем забили в концовке финала два мяча команде Симеоне. Выиграли 2:3, отпраздновали трофей в борьбе с фаворитом Серии А. «Милану» тяжело тягаться с «Интером» на дистанции, Фонсека часто уступал. Но у Консейсау перспективная команда. Жаль лишь, что столько травм. Без Мораты и Пулишича тяжелее создавать моменты. Сегодня не всегда работал даже крутой левый фланг «Милана», где Эрнандес, Рейндерс и Леау. Нападающий Абрахам не всегда хорош, когда выходит с первых минут. Но с такими футболистами в поле и голкипером Меньяном можно работать. Если у «Ювентуса» есть победа над кризисным «Манчестер Сити», то у «россонери» скальп лучшей команды прошлого года по версии многих составов жюри – «Реала». Когда у «Милана» включается кураж, то могут огорчить даже победителей Лиги чемпионов. А вот самим «россонери» до таких титулов далеко. В этом сезоне Серии А подарили «Наполи», «Интеру» и «Аталанте» фору. Но если представить, что Консейсау повезет собрать лучших на поле, то «россонери» без травм и с точечными трансферами превратится в серьезную силу. Вернее, вернется к стандартам, которые были недавно. В отличие от «Ювентуса», который не был чемпионом пять лет, и «Ромы» – не была первой 24 года, «Милан» брал Скудетто всего три сезона назад. Сохранить форму тогда не сумели. Но теперь советник Ибрагимович желает удачи Консейсау. Без кадровых потерь вряд ли обойдутся. Но если обеспечат прогресс таких монстров по набору данных, как Леау, то сначала нагребут побед, а потом получат за молодого португальца деньги на новые трансферы.

«Роме» важно красиво попрощаться с Раньери

Как шутили в известной комедии: если человек совсем ничего не умеет, то становится школьным учителем. А если худший из худших, то преподает физкультуру. Раньери по ходу его карьеры в отдельных сезонах можно было назвать «физруком» после жестких неудач. Не всегда Клаудио работал так четко, как с «Лестером» по ходу чемпионского сезона. Но итальянский наставник точно не бездарь. Он не просто учитель, а педагог. И любимец публики во многих городах. Раньери в очередной раз вернулся в «Рому». А там его футболисты пересеклись с голливудскими звездами. Тимоти Шаламе, один из главных молодых актеров планеты, встретился с Дибалой и остальными игроками. Американец, представляющий фильм о певце Бобе Дилане – подозреваем, Раньери знаком с его песнями, является фанатом «Сент-Этьена» и «Челси». Клаудио тренировал клуб из Лондона в прошлом. А теперь завершает карьеру. Объявил, что после окончания сезона передаст «Рому» другому наставнику. Правильное решение, ведь Клаудио просто послушал американского владельца «волков» и решил стабилизировать игру, отказавшись от прогулок с внуком. У Раньери получается лучше, чем у предшественника Юрича. Клаудио недавно обыграл «Лацио», что важно для фанатов «волков». Также не проиграл «Милану», подписали мировую 1:1. Ещё римляне забили немало мячей «Парме» и «Дженоа». «Рома» проснулась, хотя им тяжело гоняться за лидерами, ведь у тех матчи в запасе. Зато у «волков» есть сильная линия атаки. Дибала хорошо понимает крепкого Довбика. Хотя Эль-Шаарави тоже может удачно выйти на замену. В составе «Ромы» есть чемпионы мира и Европы, а это всегда уровень. Игра в три центральных защитника помогает голкиперу Свилару вступать в игру реже. Раньери опытом и мудростью стабилизировал ситуацию. Хотя не стоит брать паузу в концовке сезона, невзирая на отсутствие прорыва в Серии А. Надо параллельно искать будущего тренера и побеждать в чемпионате. От выбора специалиста зависит судьба неплохого состава, который чуть раньше с Моуриньо выигрывал Лигу конференций и сыграл в финале Лиги Европы.