Футбольный откат Акинфеева и голодные игры «Ростова». Вратари огорчают перепадами формы в РПЛ

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вчера, 20:00

Неоднозначный сезон для привычных героев.

Голкиперы больше не дежурные герои лиги

При выборе антигероев тура очередь на всех полевых позициях. Зато попадаются уикенды, когда некого поругать из вратарей. Тогда приходится искать разовые ценные ошибки. Но если сравнивать от сезона к сезону, то видны перемены. Сразу отнимаем команды, где нет обороны, как у «Оренбурга». Их голкиперам приходится вступать в игру неприлично часто, хотя это уже традиция. В прошлом сезоне тащил Сысуев, сейчас в деле Москвичёв.

Но если отбросить успехи голкиперов двух лидеров – Агкацев влился в основу «Краснодара» после Сафонова, а Латышонок заменил Кержакова, то некого нахваливать. Даже Станислав и Евгений получили классную статистику отчасти из-за стиля своих команд. Мусаев и Семак просят контролировать мяч. Похожий метод спастись от неприятностей и собрать «сухари» использовал голкипер «Спартака» Максименко. Его команда атакует.

Что случится с восторгами по поводу Агкацева и Латышонка, если их подведут линии защиты весной? Смогут ли два воспитанника «Краснодара» быть настолько стабильными? Не уверены, ведь новый сезон непрост для вратарей. Почти все команды атакуют. Даже если не хватает класса заявки, как у «Динамо» из Махачкалы, то активно огрызаются. Поэтому у Давида Волка всего по два сейва за матч, хотя казалось, что его ворота обстреливают чаще.

Почти все в атаке, поэтому быстрые опасные выпады ведут к ошибкам защитников и панике голкиперов. Ошибался и тащил попеременно Ломаев из «Крыльев Советов». Против «Зенита» в воротах самарцев оказался ветеран Песьяков, именно Сергей помог одержать выездную победу над чемпионами. У Ставера из «Рубина» были как очень сильные поединки, когда впечатлял грамотностью, так и непонятные действия в пользу атаки соперников.

Тренеры собрали целые коллекции вратарей

Ротация голкиперов тоже является доказательством перемены в худшую сторону. Не всем тренеры доверяют. Семак сомневался, станет ли вратарь «Балтики» Латышонок основным. Поэтому в команде держат Кержакова и Адамова. У новичка «Акрона» два вратаря под основу, это Волков и Васютин. У московского «Динамо» приехал ветеран Лунёв. Но у Лещука тоже появилась практика под конец года, когда коллега оказался в лазарете на месяц.

Лещук забил гол «Ахмату», запомнился нетипичным подвигом. Но в прошлом году у Игоря были жесткие ошибки, которые привели скаутов к кандидатуре Лунёва. Будь это «Химки» или «Факел», «Зенит» или «Локомотив», клубы разного бюджета держат парочку сильных вратарей, которых можно назвать конкурентами. Появляется разделение, лишь если вратарь закрепился и выдал серию крутых матчей. Вот Максименко усадил на лавку Селихова.

У «Спартака» так было не всегда. А вот у «Ростова» раньше стабильно играл Песьяков. Теперь ветерана списали в Самару, а главный тренер сборной Карпин при помощи верного ассистента по работе с вратарями Кафанова устроил «голодные игры». В королевской битве молодой Одоевский со школой «Зенита», боснийский ветеран Ханкич и попытка найти бриллиант в Таджикистане – новичок «Ростова» Ятимов. Трон есть, а занять его некому.

Ростовчане пропустили 28 мячей в 18 турах. Часто были грубые ошибки именно голкиперов. Тяжело выбрать лучшего, его не было. Не только в «Химках», где Кокарев и Обухов пропустили на двоих 35 голов, недовольны результатами как обороны, так и голкиперов. Разумеется, в отдельных матчах вратари выручали. Кокарев хорошо сыграл против «Локомотива». Но это один матч против удобного для «Химок» соперника. Но голкиперы не полкоманды.

Не забываем о возрасте многих голкиперов РПЛ

Девять голкиперов в лиге прошли отметку в 30 лет. Ещё четверо на пороге возраста, где футболисты переходят в список ветеранов. Тринадцать из 29 вратарей немолодые. Заметно желание найти новые имена. Но Шелия, Лунёв, Акинфеев и Медведев пока на поле чаще конкурентов, а Беленов и Песьяков постараются вернуться к стабильной игровой практике весной. При этом многим из этих голкиперов пора задуматься о скорой пенсии.

Страж ворот ЦСКА Акинфеев в 38 лет неплохо прикрыт пятеркой защитников. Но умение Игоря Владимировича поймать «сухарь» не мешает «армейцам» быть далеко от первого места в таблице. Виноват не только Акинфеев, но соперники перестали бояться легендарного вратаря. После отъезда Сафонова непросто найти в РПЛ голкипера, которого завтра можно отдать в серьезную команду из Лиги чемпионов. Ко всем копятся вопросы.

Причем пять из шести вратарей моложе 25 лет играют или за середняков, или сидят в запасе, как Тороп за спиной у Акинфеева в ЦСКА . Агкацеву 23 года, вратарь «Краснодара» заслужил комплименты. Но даже Латышонку 26 лет, его нельзя назвать юным талантом. Смена поколений идёт, раньше было ещё больше возрастных голкиперов. Но нет невероятных открытий, что огорчает. Похоже, тактика коллекции вратарей останется основной.

После Акинфеева в ЦСКА будет конкурс вратарей, как у «Ростова». У «Локомотива» перестал выручать привычно часто Лантратов. На действия Ильи влияют грубые ошибки центральных защитников, но у вратарей привычно неблагодарная позиция. Тут или ты спасаешь, невзирая на обстоятельства, или становишься соучастником поражения. Поскольку даже у лидеров РПЛ каждый третий матч без победы, то вратарям частенько достается.

«Краснодар» и «Зенит» могли пропустить больше мячей, им повезло. Серьезные проблемы в обороне у «Динамо» и «Локомотива». А защита «Спартака» — таинственный зверь. Сегодня могут выдать классную необычную серию, а через месяц всё обернется привычным крахом, когда не спасут ни Бабич в линии обороны, ни Максименко на линии ворот. Никому нельзя доверять, ведь «Зенит» ищет защитников, а «Краснодар» не раскрыл латералей.