Лидер «Арсенала», которого слишком редко хвалят. Работящий футболист изменил команду Артеты

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сегодня, 12:16

Габриэль хорош не только у чужих ворот.

Бразилец всегда мечтал играть в защите

У многих игроков обороны в футбольном анамнезе есть отметка об игре в атаке. Салиба работал в линии нападения в детстве. Габриэль никогда не хотел атаковать, ему всегда нравилось отбирать мяч. Бразилец с детства был самым высоким, хотя долго не являлся самым крепким физически. В свой родной клуб «Аваи» попал поздно, в 12 лет. В Бразилии столько детишек мечтают о карьере профессионального футболиста, что легко не заметить долговязого левшу. Большие клубы его проморгали.

Зато у «Аваи» были хорошие детские тренеры. Через два года после появления в заявке Габриэля его напарником стал некий Рафаэл Диас Белотти. Сейчас его знают как вингера «Барселоны» Рафинью, одного из героев сезона. Диас на год старше, чем Габриэль, его перевели в первую команду чуть раньше. Но европейские скауты не дремали, как бразильские. Португальцы забрали Рафинью, а через год пришли за защитником Габриэлем. В двадцать лет парень решился на переезд в далекую Францию.

«Лилль» умеет работать с молодыми футболистами. Поначалу бразильцу было сложно. Никогда не жил при таких низких температурах. Довольно быстро к нему переехали мама с папой, это помогло. Но для адаптации в Лиге 1 важно было выучить язык. Габриэль пользовался компактностью Лилля. Город на 260 тысяч жителей не Париж, бразильца не так часто узнавали на улицах. Начал ходить в заведения для местных, где постоянно окружал себя франкоговорящими людьми. И это помогло в Англии.

Габриэль в «Арсенале» играет вместе с Салиба. На фланге в этом сезоне есть Тимбер, может понимать фразы на французском. Полезно для коммуникации, чтобы соперники не схватывали суть разговора сразу. Габриэль выучил английский язык хуже, чем Жоржиньо, который помогает ему с переводом сложных слов, но речь о профессионале. Пару лет назад Габриэль женился, а ещё до этого у него родилась дочь. Супругу зовут Габриэлле, почти тезки с мужем. В личной жизни порядок, а в футболе сражался.

Защитник не закрепился в основе «Лилля». Отправлялся в аренду в «Труа», играл немножко за «Динамо» из Загреба. Кто мог подумать, что через несколько сезонов Габриэль станет одним из главных защитников АПЛ ? Артета искал левшу в центр и остановился на бразильце. Вряд ли думали, что Габриэль будет частью настолько важного для клуба дуэта. Приезд Салиба позволяет провести параллели. Адамс играл с Боулдом. У Кэмпбелла напарником был Туре. А Салиба и Габриэль напишут свою историю.

«Арсенал» выделяется в Англии обороной

Когда сортируешь клубы топ-5 по суммарному качеству моментов соперников, то в первой двадцатке только один клуб АПЛ . Дело не только в разнице по сыгранным матчам. Лишь «Арсенал» допускает так мало моментов. До «Баварии» им далеко, ведь в Англии другой уровень сопротивления. Как показывают результаты «Борнмута», «Фулхэма» и «Брентфорда», даже середняки могут создать проблемы фаворитам. «Арсенал» неплохо атакует. Вчера забили два мяча в дерби «Тоттенхэму» и победили.

Но у Артеты есть проблемы с позиционной игрой впереди. Их часто компенсируют стандарты. Вчера Габриэль принял участие в важном ответном голе «канониров». Бразилец рикошетом от форварда Соланке подарил Артете надежду на важную победу. После гола Троссарда удалось набрать 43 очка. Пока «Ливерпуль» не сыграл свой 21-й поединок чемпионата, разница между лидерами в таблице всего четыре пункта. В гонке становится меньше претендентов после осечек «Челси» и «Манчестер Сити».

«Арсенал» пропустил меньше всех, всего 19 мячей. Забавно, что 6 из них после стандартов. У своих ворот «канониры» не всегда так круто защищаются при подачах, как позже атакуют. Но не стоит забывать, что даже в сезоне, когда Артета решил отказаться от старых принципов и работать скучнее, лондонцы остаются смелой командой. По забитым мячам сейчас в первой тройке. А разницу делают Райя, Салиба и Габриэль, так как именно этот треугольник стабильно на поле, пока менялись хавбеки и фланги.

Справа поиграли Тимбер, Уайт и даже опорник Партей. Слева четыре человека. Новичок Калафьори, универсальный Тимбер, подзабытый в этом сезоне Зинченко и молодой Льюис-Скелли, который пытается навязать борьбу более опытным коллегам. Также пока не покинул команду Тирни. В центре поля есть Райс, Жоржиньо и Мерино, помимо Партея. А в фундаменте защитной игры «Арсенала» умные действия центральных защитников и сейвы Райи. Вратарь Давид среди лучших в АПЛ по эффективности.

Габриэль может потерять верного напарника

Точно знаем клуб, где Габриэль хочет завершить карьеру. «Коринтианс» его любимая команда. Ходит на матчи, когда оказывается в Бразилии. Не был частью их коллектива, но точно знает, что на старости лет напросится в основу команды детства. Шутит, что готов хоть завтра подписать контракт. Никто Габриэля из «Арсенала» не отпустит, ему всего 27 лет. Может провести в основе лондонцев ещё много лет. А вот насчет будущего Салиба есть сомнения. Вильяму только 23 года, за ним придут люди из «Реала».

Тяжело будет отказать такому клубу. Артете стоит подумать не только о центральном нападающем, которого в команде заждались. Микель будет рад, если убедит испанского опорника Субименди после серии отказов английским клубам выбрать «Арсенал». Но ещё важнее загодя подумать, кто сыграет в обороне, если Салиба покинет «Арсенал»? А пока проверенные напарники должны собраться. Были неприятные разовые ошибки. Впрочем, чаще связку хвалят, как дуэты «Ливерпуля» и «Ноттингем Форест».

Центральные защитники определяют сезон в АПЛ . Как только разладилась игра у «Манчестер Сити» в обороне – пошли поражения и глупо пропущенные мячи в концовках выигрышных по природе матчей. Пока «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» не работают идеально в центре защиты, им тяжело претендовать хотя бы на четвертую строчку. Линия обороны важна на высоком уровне, что доказывает пример «Арсенала». Габриэль часто говорит, что в момент приезда команда была слабой и ему не нравилась её игра.

Спустя четыре с половиной года вырос сам бразилец и его новая футбольная семья. Габриэль отмечает прекрасную атмосферу в коллективе. В этом сезоне она немного испортилась, поскольку поссорились «родители». Директор Эду ушел, поскольку считал, что Артета превращается в диктатора. У Микеля сложный период. Но тренеру повезло с самыми опытными из «канониров». Пока Сака в лазарете, именно Габриэль в основе в роли бывалого игрока. Помог выиграть в важном для фанатов дерби Северного Лондона.