Тренер андердога АПЛ переиграл Аморима. МЮ провалился с «Саутгемптоном» – спас новый лидер

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сегодня, 13:01

Оформил хет-трик.

«Саутгемптон» – уже команда Юрича

Всё, что будет написано ниже, стоит воспринимать в контексте, что МЮ играл не с равной по статусу и мощности состава командой, а с андердогом с последнего места, который прошлый сезон провёл в Чемпионшипе. «Саутгемптон» – стопроцентный кандидат на вылет, команда уже сейчас отстаёт от идущего чуть выше «Лестера» на восемь очков. Чтобы выбраться из зоны вылета, вообще нужно отыграть разрыв в 10 баллов. И всё же победа далась с трудом.

«Святым» тяжело дался этот шаг, но в декабре расстались с Расселом Мартином, который и вывел клуб в Премьер-лигу. Сейчас «Саутгемптон» возглавляет Иван Юрич. С приходом хорвата не изменились – пять поражений в чемпионате подряд. Но в содержании игры есть огромные изменения. На «Олд Траффорд» против МЮ вышла команда, перенявшая стиль Юрича. И оставили гости приятное впечатление.

Менеджер интегрировал свою философию. Команда начала играть по схеме «3-4-1-2», адаптировались к персональному прессингу. И против МЮ играли по тем же принципам. Сугувара и Уокер-Питерс давили на Мазрауи и Диалло, Диблинг, Фернандеш и Сулемана играли по центральным защитникам, собственные центрбеки следили за группой атаки соперника. И важно, что этот план работал: «Саутгемптон» без мяча не превращался в решето в обороне и сохранял надёжность.

Переиграли МЮ на «Олд Траффорд»

По игре так точно. Бросалась в глаза разница в эффективности прессинга. «Святые» сохраняли концентрацию и играли по своим персональным соперникам, а также постепенно запирали манкунианцев. Неоднократно накрывали Мазрауи, Мартинеса, Хёйлунда и остальных. И даже несмотря на активную роль центральных защитников, МЮ не наказывал быстрыми атаками.

У команд были похожие установки для центральных защитников. Мартинес и Йоро предпочитают действовать активно, могут выдернуться на соперника, чтобы зарубить атаку в зачатке. Так же Беднарек играл по Хёйлунду, а Харвуд-Беллис – по Бруну. Только «Саутгемптон» маскировал образующиеся коридоры, а «Юнайтед» превращался в решето. Диблинг и Фернандеш легко проходили Мартинеса, Сугувара пару раз обыграл Мазрауи в дуэли, но больше всего досталось Йоро – его просто разорвал Сулемана. Форвард обыгрывал француза 1-в-1, проходил на скорости, уводил за собой. Перспективного Лени просто деклассировали.

Юрич пришёл в «Саутгемптон» позже, чем Аморим в МЮ . Но «святые» уже сейчас более тренерская команда, чем «Юнайтед». Тренерскую дуэль хорват точно выиграл.

Система МЮ срабатывает эпизодически

Что касается игры в атаке, системно лучше тоже выглядел «Саутгемптон», в их действиях была видна мысль. «Святые» пользовались ошибками Мартинеса и Йоро, лезли на них и уводили за собой, освобождая коридоры. Смещались на фланги, поскольку справа играет профильный вингер Диалло (оборона – не его сильная сторона).

«Юнайтед» свои моменты создавали стихийно и со скрипом – они точно не были следствием системной работы. Часто хозяев просто запирали на собственной половине – и манкунианцы искали пути в финальную треть. Острота появлялась, когда включались Бруну, Хёйлунд и Гарначо. Троица взвинчивала темп, делала пару передач в касание, и мяч оказывался в чужой штрафной. Ещё опасно на удар выводили Майну (на него отлично вырезал Мартинес). Только всё это получалось эпизодически и не приносило результата, тогда как «Саутгемптон» повёл 1:0 из-за автогола, но сам мог забивать дважды.

Победа – следствие разницы в классе

Но не в классическом понимании. Три очка МЮ при посредственной игре даже на фоне андердога – несправедливость. Просто всё сводится к наличию качественных исполнителей. У «Юнайтед» нашёлся тот, кто решил исход провального матча. А «Саутгемптон» не смог увеличивать отрыв – хотя моментов было достаточно.

Спасителем МЮ стал Диалло, о котором уже и так много говорят. Амад превращается в полноправного лидера (и заслужил своими действиями новый контракт). Он более дисциплинирован и профессионален, чем Рэшфорд, поэтому получил доверие Аморима. И, как следствие, делает разницу. На 82-й минуте латераль не без доли везения сравнял счёт – мяч удачно отскочил после первого удара. Затем отлично отыгрались с Кристианом Эриксеном: датчанин забросил Амаду на ход, тот пробил в касание. А потом «Саутгемптон» в нокауте подарил ивуарийцу хет-трик.

Аморим хочет, чтобы Амад сохранил боевой настрой:

Он проделал отличную работу, но еще во многом должен прибавить. Сегодня он играл на другой позиции и во втором тайме воспользовался своими качествами. Он хорошо поработал, но ему нужно готовиться к следующему матчу.

Сейчас МЮ находится в очевидном системном кризисе, Амориму тяжело перестраивать команду. И хорошо, что есть хотя бы один футболист, который тащит такой коллектив.

При Юриче «Саутгемптон» может взлететь

В контексте аутсайдера взлететь – покинуть зону вылета. В игре с «Юнайтед» «Саутгемптон» заиграл другими красками и показал, что под руководством Юрича у проекта есть неплохие перспективы. Важно, чтобы то же самое было видно на оставшейся дистанции сезона. Сейчас главная цель клуба – наверстать отставание и вырваться из зоны вылета. Учитывая разрыв в 10 очков, это задача без права на ошибку.

«Саутгемптону» пора одержать победу и сокращать дистанцию. В начале февраля предстоит матч с «Ипсвичем», в середине марта – игра против «Вулвз». «Лестер» и «Эвертон» ожидают в мае. В каждом из этих поединков нужна победа, но есть нужда и в паре сенсаций.

Прогресс в части содержания игры при Юриче внушает симпатию к клубу и веру, что не всё кончено.