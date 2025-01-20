«Манчестер Сити» спасёт «золотое правило» Гвардиолы. Закон повлияет на Холанда, Фодена и Мармуша

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сегодня, 12:50

Центральная тема в разговорах Хосепа.

«Горожане» на пути совершенствования

Одно из любимых слов Гвардиолы – «improvement». Хосеп часто говорит об «улучшении» и «прогрессе» как смысле футбола. Игрок, который считает, что достиг максимума, редко задерживается в команде тренера. Испанец считает, что совершенство недостижимо, если твоя фамилия не Месси. Хотя даже Лионеля из правого форварда сделали «ложной девяткой». Лишь после этого Гвардиола успокоился, не требовал от аргентинца снова доказывать крутость.

В «Манчестер Сити» были игроки, которые отказывались сильно меняться. Яркий пример – Серхио Агуэро. Поэтому у тренера и нападающего были конфликты. В итоге аргентинец покинул команду. Брат игрока нехорошо отзывался о Гвардиоле, намекая на лицемерность испанца. Лил слёзы за Агуэро, но при этом не ценил, поскольку не видел желания развиваться. А вот Де Брюйне принял «золотое правило». Надолго остался в Манчестере, хотя Кевина звал «Реал».

Марез – ещё один пример. Но Гвардиола даёт футболистам свободу за полем. Поэтому у стольких игроков «Манчестер Сити» были проблемы. Не только у Мареза, но также у Грилиша и Уокера. Алжирец больше не играет за «горожан». Джек может уйти сейчас. А Кайл заявил Гвардиоле, что пора расставаться. Поэтому Ибрагимович улаживает детали сделки с англичанином, который может усилить правый фланг «Милана». Место ветерана занял экс-хавбек Нуньеш.

Матеуш готов развиваться – играл слева в атаке и справа в защите, хотя по позиции центрхав. У Гвардиолы есть паттерн поведения с такими футболистами. Зинченко соединял роли левого защитника и центрального хавбека, как Лам в составе «Баварии». Позже в Мюнхене по аналогичному пути пошёл Киммих. Рико Льюис будет очередным экспериментом Гвардиолы. Хосеп обожает менять роли футболистов. Центральный защитник Стоунз у него был опорником.

У Родри тоже гибридная роль. Гвардиола подсмотрел переходы испанца в атаку, когда изучал старые матчи «Манчестер Сити». Яя Туре до Хосепа успешно работал в опорной зоне «горожан». Раздавал передачи и умудрялся успешно атаковать, как позже обладатель «Золотого мяча». Гвардиола недавно, намекая на Уокера, заявил, что если футболист останавливается, то с ним надо расставаться. Для Хосепа не существует пауз в футболе. Такой подход влияет на его жизнь.

«Семья» сейчас должна поддержать «отца» Хосепа

Здоровые трудовые коллективы не всегда невероятно дружные. Важнее, чтобы не было пустых конфликтов. И никто никому не мешал работать. Особенно когда темп высокий, как в футбольной команде. Но футболисты, тренеры и персонал клубов часто общаются между собой. Их объединяют перелёты и переезды. Невольно налаживаешь контакт. Гвардиола много времени посвятил развитию футболистов. А рядом список «погребённых» талантов и суперзвёзд.

Но неудачи есть у любого тренера, не со всеми поладил. Не ко всем нашёл подход. Кто-то в момент перехода в «Манчестер Сити» совершил ошибку. Не имел шанса заиграть в основе, как Филлипс. Полузащитник хотел сразиться с бывшим клубом, но вчера не смог сыграть за «Ипсвич». Вместе с рыжей бестией – совладельцем «трактористов» и всемирно известным певцом Эдом Шираном, Кэлвин наблюдал за жёстким избиением со стороны Хосепа.

«Горожане» накидали аутсайдеру шесть мячей. Могли забить больше. Хватило вдохновения на дубль Фодена. А ещё Фил сделал ассист. У Де Брюйне 2 голевые передачи. У Доку гол плюс пас. Даже Холанд забил очередной мяч, отпраздновал исторический контракт на 9,5 лет. Соглашение стало одним из подарков Гвардиоле. Хосеп не поверил директору Сориано сразу, когда услышал об идее подписать контракт с норвежцем на много сезонов. Это успех.

Полагаем, у футболистов «Манчестер Сити» проснулась совесть. Хотя Гвардиола ошибался осенью, рядом были жёсткие персональные ляпы игроков. Подставили тренера, который переживал один из сложнейших периодов в жизни. Гвардиола развёлся. Люди акцентируют внимание, что Гвардиола отдал Кристине значительную часть состояния. Но это такая мелочь для испанца. Хосеп мультимиллионер. Даже отдав половину денег семье, остался богачом.

Гвардиола будет общаться с бывшей женой как друг. Кристина ведь права. Муж изменял ей с «Манчестер Сити». Делал это настолько страстно и увлечённо, тратил столько времени, что жена устала. Терпела долго, жила с футболистом и тренером. Думала, к старости Хосеп начнёт ценить её чуть больше, ему приестся футбол. Нет, он сих пор терзает себя и окружающих, чтобы работало «золотое правило». Гвардиола одержим футбольным развитием.

Мармуш нужен, чтобы запустить проект Холанда

Эрлинг не развивается. Его прогресс – новая задача Гвардиолы. Также «Манчестер Сити» хочет укрепить оборону, где количественно полно центральных защитников, но не было в этом сезоне надёжности и порядка. Подписывают молодого узбека Хусанова. Ему Гвардиола посоветует аккуратнее атаковать соперников. Арбитры АПЛ низкого качества, могут неправильно оценить жёсткость новичка. Кроме Хусанова, Хосеп охотится на других талантов.

В списке пожеланий на лето Вирц или Мусиала. А пока «Манчестер Сити» приглашает Мармуша. Форвард «Айнтрахта» накануне попрощался с фанатами клубам после победы над «Боруссией» из Дортмунда. Египтянин не играл, чтобы не получить травму и не сорвать финансово удачную для немцев сделку. Гвардиола хочет, чтобы не юный нападающий в классной форме сразу влился в состав и подарил ему гармоничную тройку у чужих владений.

Доку может покинуть основу. А Фоден, если Фил продолжит набирать форму, станет третьим в связке с Мармушем и Холандом. Гвардиола рассчитывает, что умение Омара делится мячом пригодится Эрлингу. Холанд против «Ипсвича» сделал 10 точных пасов и 19 раз коснулся мяча. У Мармуша в среднем по 16 точных передач в команде, которая атаковала намного реже, чем «Манчестер Сити». Омар нужен Хосепу, чтобы погнаться за «Ливерпулем».

Бездушные машины не верят в других претендентов на титул, отдавая предпочтение «красным». Но Гвадиоле нет смысла сдаваться. Тем более, впереди ждут сложные матчи. В среду «горожане» сыграют в гостях против ПСЖ . Дальше домашний матч против «Челси». До конца февраля Гвардиола встретит Артету, Хау, Слота и Постекоглу. Если Ангелоса к тому времени не уволят из «Тоттенхэма». И Хосепу нужны игроки, способные прибавлять.

То, что делает Гвардиола, тяжело назвать здоровым и нормальным. Но именно сумасшедшее желание развивать футболистов и командную игру выделяет Хосепа. Одержимость делает испанца невероятно успешным тренером. А другие сошли бы с ума от такого погружения. Самые увлечённые, вроде молодого Моуриньо, уставали и не ныряют больше на глубину. Гвардиола новыми победами хочет доказать, что его списывают преждевременно.