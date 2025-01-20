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Фаворита в борьбе за «Золотой мяч» зовут в Саудовскую Аравию. Безумный мир свободных агентов

сегодня, 20:20
Неймар
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Неймар
Неймар
Нападающий
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий
Де Брюйне Кевин
Де Брюйне Кевин
Полузащитник

Звёзды сами выбирают футбольный путь.

Шейхи из Саудовской Аравии учли старые ошибки. Пойдут за новой порцией звезд. В этот раз в идеале хотят завербовать футболистов моложе, чем Криштиану Роналду. Также учли прокол с Неймаром. Будут интересоваться ребятами без серий коварных травм. Под прицелом многие свободные агенты будущего лета. В борьбе за игроков, чьи контракты истекают, большая очередь из претендентов. Причем список имен в этот раз внушительный. В каждой линии есть чемпионы с успехами.

Вратарь

Алекс Мерет («Наполи»)

В важном матче Серии А Мерет выручил «Наполи» в Бергамо. Команда Конте переиграла «Аталанту», возглавляет таблицу. Прекрасный результат после сложного похмельного прошлого сезона. Мерет важен для «Наполи», но 27-летний голкипер станет свободным агентом. И может получить приглашение из столиц футбольной моды. Говорили об «Интере» и МЮ.

Защитники

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

Историю, которую все изучили, ведь воспитанник клуба Трент долго и нудно уходит из «Ливерпуля». Не решился подписать контракт, чтобы новая команда раскошелилась. Хочет к своему другу Беллингему в «Реал». Травма Карвахаля приблизила сделку. Переса переизбрали президентом «Реала», Флорентино будет совершать новые трансферы.

Джонатан Та («Байер»)

Через полгода Та выберет себе новую команду. Мог перейти в «Барселону», но там много денежных проблем. Тренер Флик знает Та, но опытный центральный защитник теперь может изучить другие варианты. Разве что Лапорта до лета найдет деньги на регистрацию новичков. А пока Джонатан сосредоточен на «Байере» и матчах сборной Германии в Лиге наций.

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Главное, чтобы не повторил ошибку Фирмино и Фабиньо. Вирджилу не подходит Саудовская Аравия. Пусть напишет Хендерсону, бывший капитан «Ливерпуля» расскажет нынешнему капитану, как обстоят дела в пустыне. Ван Дейк мог перейти в «Реал», но мешает возраст, игроку 33 года. В Мадриде хотят найти звезду помоложе. Ван Дейку лучше остаться в «Ливерпуле»?

Альфонсо Дэвис («Бавария»)

Дэвис не может определиться с будущим. То хотел в «Реал», то в «Барселону», за которую более его папа, поэтому в детстве Альфонсо видел много матче каталонцев. Потом подумал о продлении контракта с «Баварией». В Мюнхене атакующий футбол, как канадский левый латераль любит.

Полузащитники

Йозуа Киммих («Бавария»)

Ещё один игрок «Баварии». Снова много разговоров о решениях универсального немца. Может закрыть правый фланг в «Ливерпуле». Может стать одним из ключевых хавбеков в «Барселоне» Флика, если Лапорта найдет деньги на зарплату. Может остаться в «Баварии», ведь это сам Йозуа думает о новом вызове. В нынешнем клубе его игрой почти всегда довольны.

Франк Ангисса («Наполи»)

Камерунец в роскошной форме. В чемпионском сезоне Спаллетти был ключевым игроком, но тогда хавбек больше разрушал. После прихода Антонио Конте опытный игрок раскрылся в роли атакующего игрока, который успевает всюду. Лоботке приходится чаще разрушать, а вот Франк забивает голы и раздает правильные передачи. Будет ценным свободным агентом.

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

Легенда АПЛ и «горожан». Конечно, у каждого свои любимчики. Джеррард, Лэмпард и Скоулз в персональных рейтингах могут оказаться выше Де Брюйне. Но Кевин хавбек их уровня, когда не влияют последствия травм. После повреждений бельгиец вернулся к голевым передачам. Опасный диспетчер подумывает о жизни в США.

Нападающие

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Можно ли считать проколом руководства «Ливерпуля» ситуацию, когда у ключевых игроков синхронно завершаются контракты? Однозначно. Но американский владелец клуба не спешит выдавать ван Дейку и Салаху контракты за былые заслуги. Впрочем, у египтянина есть свежие подвиги и надежды на «Золотой мяч». «Аль-Ахли» активизировался, хотят подписать Мохамеда.

Джонатан Дэвид («Лилль»)

Ещё один канадец в списке, как и Дэвис. Странно, что хитрые «доги», которые умеют вовремя прощаться с талантами, здесь допустили расставание свободным агентом. Стоило отправить Дэвида в другой клуб, когда за сделку давали около 50 миллионов евро. Джонатану всего 25 лет, в этом сезоне форвард забил 17 голов за клуб. За пять секунд найдет себе команду.

Неймар («Аль-Хиляль»)

Шейхи хотят отпустить Неймара в аренду. Никто не выкупит его контракт после травмы и простоя. Вместо бразильца планируют подписать Родриго из «Реала» и Салаха из «Ливерпуля». Слабо верится, что футболистам такого класса нужен клуб из Саудовской Аравии. Но Неймара как-то убедили. Бразилец уже пожалел, теперь хочет вернуться в родную гавань – играть за «Сантос».

Как обычно, часть футболистов обновят контракты с нынешними клубами. Уйдут с рынка. Даже ван Дейк и Салах, хотя у фанатов «Ливерпуля» есть повод переживать, ещё могут созреть и подписать соглашения, подготовленные директором «красных» Эдвардсом. А пока все в подвешенном состоянии. Сейчас даже Месси может вести переговоры с другими клубами. Хотя понятно, что склоняется к новому контракту с «Интер Майами». Но наличие на рынке громких имен с истекающими контрактами – повод составить ещё и резерв основы.

Бонусный состав: Де Хеа («Фиорентина») – Айна («Ноттингем Форест»), Колашинац («Аталанта»), Боскальи (ПСВ), Менди («Реал») – Партей («Арсенал»), Верратти («Аль-Араби»), Жоржиньо («Арсенал») – Месси («Интер Майами»), Калверт-Льюин («Эвертон»), Сане («Бавария»).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:23
за эти годы настолько стабильного игрока как Салах, мы не видели.
по отдаче и стабильности с ним может сравниться только Суарес и Джеррард.
будет обидно, если в летом Салах покинет Ливерпуль.
он еще хорош для АПЛ.
Альфонсо Дэвис.
кажется, Бавария всерьез намерена сохранит игрока в команде.
интересно, как ответит Реал ))
Алекса Мерета в Манчестер.
Юнайтед.
Онана вернут в Серию А.
Гость
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