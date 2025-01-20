Фаворита в борьбе за «Золотой мяч» зовут в Саудовскую Аравию. Безумный мир свободных агентов

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сегодня, 20:20

Звёзды сами выбирают футбольный путь.

Шейхи из Саудовской Аравии учли старые ошибки. Пойдут за новой порцией звезд. В этот раз в идеале хотят завербовать футболистов моложе, чем Криштиану Роналду. Также учли прокол с Неймаром. Будут интересоваться ребятами без серий коварных травм. Под прицелом многие свободные агенты будущего лета. В борьбе за игроков, чьи контракты истекают, большая очередь из претендентов. Причем список имен в этот раз внушительный. В каждой линии есть чемпионы с успехами.

Вратарь

Алекс Мерет («Наполи»)

В важном матче Серии А Мерет выручил «Наполи» в Бергамо. Команда Конте переиграла «Аталанту», возглавляет таблицу. Прекрасный результат после сложного похмельного прошлого сезона. Мерет важен для «Наполи», но 27-летний голкипер станет свободным агентом. И может получить приглашение из столиц футбольной моды. Говорили об «Интере» и МЮ .

Защитники

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

Историю, которую все изучили, ведь воспитанник клуба Трент долго и нудно уходит из «Ливерпуля». Не решился подписать контракт, чтобы новая команда раскошелилась. Хочет к своему другу Беллингему в «Реал». Травма Карвахаля приблизила сделку. Переса переизбрали президентом «Реала», Флорентино будет совершать новые трансферы.

Джонатан Та («Байер»)

Через полгода Та выберет себе новую команду. Мог перейти в «Барселону», но там много денежных проблем. Тренер Флик знает Та, но опытный центральный защитник теперь может изучить другие варианты. Разве что Лапорта до лета найдет деньги на регистрацию новичков. А пока Джонатан сосредоточен на «Байере» и матчах сборной Германии в Лиге наций.

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Главное, чтобы не повторил ошибку Фирмино и Фабиньо. Вирджилу не подходит Саудовская Аравия. Пусть напишет Хендерсону, бывший капитан «Ливерпуля» расскажет нынешнему капитану, как обстоят дела в пустыне. Ван Дейк мог перейти в «Реал», но мешает возраст, игроку 33 года. В Мадриде хотят найти звезду помоложе. Ван Дейку лучше остаться в «Ливерпуле»?

Альфонсо Дэвис («Бавария»)

Дэвис не может определиться с будущим. То хотел в «Реал», то в «Барселону», за которую более его папа, поэтому в детстве Альфонсо видел много матче каталонцев. Потом подумал о продлении контракта с «Баварией». В Мюнхене атакующий футбол, как канадский левый латераль любит.

Полузащитники

Йозуа Киммих («Бавария»)

Ещё один игрок «Баварии». Снова много разговоров о решениях универсального немца. Может закрыть правый фланг в «Ливерпуле». Может стать одним из ключевых хавбеков в «Барселоне» Флика, если Лапорта найдет деньги на зарплату. Может остаться в «Баварии», ведь это сам Йозуа думает о новом вызове. В нынешнем клубе его игрой почти всегда довольны.

Франк Ангисса («Наполи»)

Камерунец в роскошной форме. В чемпионском сезоне Спаллетти был ключевым игроком, но тогда хавбек больше разрушал. После прихода Антонио Конте опытный игрок раскрылся в роли атакующего игрока, который успевает всюду. Лоботке приходится чаще разрушать, а вот Франк забивает голы и раздает правильные передачи. Будет ценным свободным агентом.

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

Легенда АПЛ и «горожан». Конечно, у каждого свои любимчики. Джеррард, Лэмпард и Скоулз в персональных рейтингах могут оказаться выше Де Брюйне. Но Кевин хавбек их уровня, когда не влияют последствия травм. После повреждений бельгиец вернулся к голевым передачам. Опасный диспетчер подумывает о жизни в США .

Нападающие

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Можно ли считать проколом руководства «Ливерпуля» ситуацию, когда у ключевых игроков синхронно завершаются контракты? Однозначно. Но американский владелец клуба не спешит выдавать ван Дейку и Салаху контракты за былые заслуги. Впрочем, у египтянина есть свежие подвиги и надежды на «Золотой мяч». «Аль-Ахли» активизировался, хотят подписать Мохамеда.

Джонатан Дэвид («Лилль»)

Ещё один канадец в списке, как и Дэвис. Странно, что хитрые «доги», которые умеют вовремя прощаться с талантами, здесь допустили расставание свободным агентом. Стоило отправить Дэвида в другой клуб, когда за сделку давали около 50 миллионов евро. Джонатану всего 25 лет, в этом сезоне форвард забил 17 голов за клуб. За пять секунд найдет себе команду.

Неймар («Аль-Хиляль»)

Шейхи хотят отпустить Неймара в аренду. Никто не выкупит его контракт после травмы и простоя. Вместо бразильца планируют подписать Родриго из «Реала» и Салаха из «Ливерпуля». Слабо верится, что футболистам такого класса нужен клуб из Саудовской Аравии. Но Неймара как-то убедили. Бразилец уже пожалел, теперь хочет вернуться в родную гавань – играть за «Сантос».

Как обычно, часть футболистов обновят контракты с нынешними клубами. Уйдут с рынка. Даже ван Дейк и Салах, хотя у фанатов «Ливерпуля» есть повод переживать, ещё могут созреть и подписать соглашения, подготовленные директором «красных» Эдвардсом. А пока все в подвешенном состоянии. Сейчас даже Месси может вести переговоры с другими клубами. Хотя понятно, что склоняется к новому контракту с «Интер Майами». Но наличие на рынке громких имен с истекающими контрактами – повод составить ещё и резерв основы.