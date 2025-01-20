Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Луис Энрике — игрок «Зенита». Артур переходит в «Ботафого»

вчера, 18:37

«Зенит» объявил о переходе полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике.

В обратном направлении проследует нападающий Артур Гимараеш. Также клубы достигли соглашения о переходе хавбека Вендела в команду из Рио-де-Жайнеро после окончания сезона в РПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перес рассказал, почему покинул «Оренбург»
Вчера, 14:54
Пособие по топ-трансферам от «Зенита». Готовят громкую сделку для борьбы с «Краснодаром»
18 январяМаксим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии10
ОфициальноСостав «Балтики» пополнил нападающий сборной Сальвадора
18 января
Официально«Пари НН» объявил о переходе колумбийского защитника
17 января Фото
Официально«Торпедо» подписало бразильского полузащитника
17 января
Официально«Балтика» подписала воспитанника «Локомотива»
17 января
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:53
Ангел неБесГрешен
Купили на деньги из госбюджета. А госбюджет у нас в РФ единый и В Питере, и в Москве, и в Самаре, и в Ростове, и, представь себе на Ямале и Чукотке. И прямо или косвенно эти "покупки" все ощущают. Поэтому и "возбудились", а точнее ВОЗМУТИЛИСЬ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:19
Купил Зенит, а возбудились столичные нефтянники и почтароссы. Смешно, чесслов!...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:55
Поставил лайк. Не за то, что стареете... Всего хорошего.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:47
Шуnя771Шуnя771
Летят, минуя нефтяные вышки и АЗС Луккойла? А это занятно и чтобы это значило? Нюх пропал, или......?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:43
Юра, извини, видно старею!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:21
Странно, что вы не поняли моей иронии.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:03
Это ещё неизвестно кто кому подражает...)
Мну припоминает, как весенний лет птиц, движение из тёплого, африканского континента, в сторону спортивного кружка лыжников))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:02
Затрясло "флагман" осталось судьям суровый наказ дать и в чемпионах опять...а вообще то стыдно конечно за этот клуп...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:59
После озвучивания дону Энрике цифры, в твёрдоё валюте, которую он будет получать в Зените (столько денег он видел только в кино при ограблении Банка)
он готов был незамедлительно на вёслах рвануть через Атлантику в направлении зенитовской базы в Удельном парке)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:57
А мне кажется, что это пример для иронии, насмешек, подкалывания и троллинга. Причины 2. 1. Неужели первенство РПЛ стоит того? 2. Неужели не стыдно так беззастенчиво доить госбюджет? и РС. 3. Кто-нибудь и когда-нибудь за это ответит, или юбилей все спишет?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:45
Круговорот бразильцев в природе, в надежде запрыгнуть в последнюю шлюбку по дороге за юбилейным титулом
112910415
112910415
вчера в 19:43
да не оскудеет река бразильская !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:40
Удивительная селекция в этом клубе ! Пример для подражания.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:19
Зенит надо переименовать в латинскую черную дыру)))
lotsman
lotsman
вчера в 19:14
Артуру счастливого пути в Ботафого. Вендел поможет Зениту в окончании чемпионата и с благодарностью от болельщиков за проделанную работу, тоже отправится на родину. Хорошо будет если всё сложится у Клаудиньо. Клаудиньо получил два предложения - из Палмейраса и из Катара. Он сам сказал что не хочет играть в Катаре и выбирает Палмейрас, даже несмотря на ощутимую потерю в зарплате. Палмейрас точно не сможет платить такую сумму как в Зените, но Клаудиньо все равно согласен перейти в Палмейрас. Если всё так сложится, то для Зенита это будет хорошо, я думаю.
vubhunw2z4an
vubhunw2z4an
вчера в 19:09
Теперь в Зените будет свой Луис Энрике, только бразилец
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 19:06
Хорошая академия у питера,правда далековата от России.
протон
протон
вчера в 18:45
Артуру спасибо за "золотые" голы в Краснодаре и в последнем туре
Венделу спасибо скажем позднее, летом
ну а Луису добро пожаловать и удачи в Петербурге
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 