Луис Энрике — игрок «Зенита». Артур переходит в «Ботафого»

«Зенит» объявил о переходе полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике.
В обратном направлении проследует нападающий Артур Гимараеш. Также клубы достигли соглашения о переходе хавбека Вендела в команду из Рио-де-Жайнеро после окончания сезона в РПЛ.
«Зенит» объявил о переходе полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике.
В обратном направлении проследует нападающий Артур Гимараеш. Также клубы достигли соглашения о переходе хавбека Вендела в команду из Рио-де-Жайнеро после окончания сезона в РПЛ.
он готов был незамедлительно на вёслах рвануть через Атлантику в направлении зенитовской базы в Удельном парке)
он готов был незамедлительно на вёслах рвануть через Атлантику в направлении зенитовской базы в Удельном парке)