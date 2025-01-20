В «Зените» назвали сделку по Энрике, Артуру и Венделу сбалансированной

Председатель правления «Зенита» прокомментировал источнику сделку по переходу полузащитника из «Ботафого» и уходу хавбека и нападающего в команду из Рио-де-Жанейро.

В рамках этих трёх сделок Вендел сможет отправиться [в «Ботафого»] сразу после завершения чемпионата России — это обязательство с обеих сторон. Все условия — трансфера и личные — согласованы. И учитывая странные публикации о том, кто кому чего доплачивает, я смогу сказать, что ни «Зениту», ни «Ботафого» по завершению этих сделок никому ничего доплачивать не надо. Это полностью сбалансированная сделка.

Под словом «сбалансированная» я могу сказать, что это 40, 10 и 50, либо сказать, что это 30, 20 и 10, либо что это 10, 5 и 5. Есть определённая финансовая конфиденциальность. Это сбалансированная сделка, и с учётом сумм и сроков платежей никто никому ничего доплачивать не будет. Ещё хотел бы обратить [внимание] — вот говорят: рыночная стоимость футболиста такая-то, ссылаясь на Transfermakt. Хорошо известно, что у этого ресурса нет гарантированной трансферной оценки футболиста. Это индикативная оценка, и сделки, которые проходят, очень часто отличаются от того, что есть на этом ресурсе. Более того, там можно зарегистрироваться и высказать своё мнение об игроке, либо увеличить или уменьшить его стоимость, поэтому таких широковещательных заявлений о рыночной стоимости игрока делать не стоит. Его рыночная стоимость такая, сколько за игрока готовы заплатить.