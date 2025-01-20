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В «Зените» назвали сделку по Энрике, Артуру и Венделу сбалансированной

вчера, 22:30

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал источнику сделку по переходу полузащитника Луиса Энрике из «Ботафого» и уходу хавбека Вендела и нападающего Артура Гимараеша в команду из Рио-де-Жанейро.

В рамках этих трёх сделок Вендел сможет отправиться [в «Ботафого»] сразу после завершения чемпионата России — это обязательство с обеих сторон. Все условия — трансфера и личные — согласованы. И учитывая странные публикации о том, кто кому чего доплачивает, я смогу сказать, что ни «Зениту», ни «Ботафого» по завершению этих сделок никому ничего доплачивать не надо. Это полностью сбалансированная сделка.

Под словом «сбалансированная» я могу сказать, что это 40, 10 и 50, либо сказать, что это 30, 20 и 10, либо что это 10, 5 и 5. Есть определённая финансовая конфиденциальность. Это сбалансированная сделка, и с учётом сумм и сроков платежей никто никому ничего доплачивать не будет. Ещё хотел бы обратить [внимание] — вот говорят: рыночная стоимость футболиста такая-то, ссылаясь на Transfermakt. Хорошо известно, что у этого ресурса нет гарантированной трансферной оценки футболиста. Это индикативная оценка, и сделки, которые проходят, очень часто отличаются от того, что есть на этом ресурсе. Более того, там можно зарегистрироваться и высказать своё мнение об игроке, либо увеличить или уменьшить его стоимость, поэтому таких широковещательных заявлений о рыночной стоимости игрока делать не стоит. Его рыночная стоимость такая, сколько за игрока готовы заплатить.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 15:33
- Энрике= Артур + Вендел. Плюс Энрике приходит сейчас, а Вендел уходит только летом... Плюс процент Зениту от дальнейших перепродаж Вендела и Артура бразильским клубом. Так что не стоит "звездеть", что Зенит потратил 35 лямов. По-ходу - "баш на баш". А возможно, Зенит даже будет в прибыли...
112910415
112910415
сегодня в 11:48
больше балансов, хороших и разных ! )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:29, ред.
Медведев (если коротко): " Туда , сюда, обратно..., тебе и мне приятно ( сбалансированно). "
Датак
Датак
вчера в 23:28
Так вот к чему были сокращения в Газпрома
Покупать чувака за 35 мультов,чтобы семак снова выиграл чемпионат - это,конечно,сюр
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:19
Луис Энрике - " Балансир"...)
баск
баск
вчера в 22:59
Зачем столько бессмысленной, пустопорожней болтовни?
Если денежных расчётов и в самом деле не предполагается, то почему нельзя просто сказать, что обменяли в Ботафого Вендела и Артура на Луиса Энрике?)

Трансфермаркт зачем-то приплёл, хотя сроки переходов игроков не совпадают, потому и говорить о ценах ТМ глупо..
Тут другое хорошо для Зенита- ему удалось избежать расчётов, которые для многих в РПЛ в это окно будут проблемными.

Как вот, к примеру, Динамо будет получать от того же Ботафого платёж за Битело- вопрос непраздный, придётся ведь серьёзно выкручиваться..
Futurista
Futurista
вчера в 22:52
протон
протон
вчера в 22:35
В то время, когда такие сокращения в Газпроме
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