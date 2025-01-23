«Шеффилд» объявил о трансфере нападающего «Лестера»

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вчера, 21:03

Пресс-служба «Шеффилд Юнайтед» объявила о переходе нападающего «Лестера» .

Контракт с форвардом подписан до лета 2029 года (с возможностью продления на ещё один сезон). Сумма трансфера составила 10 млн фунтов стерлингов.