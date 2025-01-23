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«Шеффилд» объявил о трансфере нападающего «Лестера»

вчера, 21:03

Пресс-служба «Шеффилд Юнайтед» объявила о переходе нападающего «Лестера» Томаса Кэннона.

Контракт с форвардом подписан до лета 2029 года (с возможностью продления на ещё один сезон). Сумма трансфера составила 10 млн фунтов стерлингов.

«Шеффилд» объявил о трансфере нападающего «Лестера»

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 22:06
"Шеффилд" ведёт борьбу за возвращение в АПЛ сейчас в Чемпионшипе.
И такой форвард ему поможет в этой борьбе.
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:01
Немного переплатили, но наверное стоили того....
Гость
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