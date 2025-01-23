«Шеффилд» объявил о трансфере нападающего «Лестера»

Пресс-служба «Шеффилд Юнайтед» объявила о переходе нападающего «Лестера» Томаса Кэннона.
Контракт с форвардом подписан до лета 2029 года (с возможностью продления на ещё один сезон). Сумма трансфера составила 10 млн фунтов стерлингов.
Пресс-служба «Шеффилд Юнайтед» объявила о переходе нападающего «Лестера» Томаса Кэннона.
Контракт с форвардом подписан до лета 2029 года (с возможностью продления на ещё один сезон). Сумма трансфера составила 10 млн фунтов стерлингов.
И такой форвард ему поможет в этой борьбе.
И такой форвард ему поможет в этой борьбе.