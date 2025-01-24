Особенности судейства на ЧМ-30: каждый лайнсмен контролировал всю бровку, а во втором тайме лайнсмены менялись бровками

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сегодня, 15:18

Кажется, настолько привычна диагональная система работы трёх арбитров на футбольном поле, что иного и представить трудно.

Маститые специалисты в арбитраже и анализе работы футбольных судей уверенно утверждают, что в 20-х годах прошлого века была принята эта самая диагональная система. В Англии — это точно.

В чём её суть? Каждый из двух лайнсменов занимает диагонально противоположные бровки, и контролирует ход игры в своей компетенции от углового флажка до центра поля, условно говоря. Это не значит, что лайнсмен не может и шагу ступить на «чужую» половину поля, вернее, не поля, а бровки. А главный арбитр преимущественно перемещается по полю по диагонали — как бы от одного угла поля к другому через всё поле. Но это условно «пустые» углы поля, возле которых не бывает лайнсмена.

Вот наглядная схема:

Никакого запрета нет, например, лайнсмену СЛ-2 находится между точками Г-И. Но если там находится главный арбитр, то лайнсмену там делать нечего. Именно поэтому нам иногда кажется, что лайнсмену «отдана в управление» только одна половина поля. Но на практике именно так и происходит при правильном использование всеми тремя арбитрами диагональной системы.

И если в Англии эта система используется сто лет, то вот ФИФА официально её узаконила на своих крупных турнирах только в 1956 году.

А это значит, что на 5 первых чемпионатах мира эта система не применялась. Но это требует дополнительных проверок. Сегодня разговор пойдёт о точно установленных фактах.

На примере фото и стоп-кадров с первого чемпионата мира 1930 года мы зафиксируем совершенно иную систему судейства. Надо сказать — совсем необычную.

Чтобы заметить необычность применённой тогда системы, нужно было просмотреть много фото. Но главное — в те времена у арбитров была экстравагантная одежда, индивидуальная, со своими нюансами, которые и бросаются в глаза.

Одним из таких колоритных арбитров на турнире был боливиец Улисес Сауседо. Он, кстати, играл в футбол в Англии, есть сообщения об этом от марта 1930 года.

А на турнире Сауседо был главным тренером сборной Боливии. Его команда «благополучно» проиграла оба матча в группе по 0:4 и Бразилии, и Югославии. Поэтому в судейские дела ему можно было окунуться с головой.

Но арбитром он стал не спонтанно, не по ходу турнира.

Арбитров не хватало, поэтому к этому делу были привлечены два главных тренера двух команд — Румынии и Боливии — Константин Радулеску и Улисес Сауседо соответственно.

Они оба посещали ежедневные семинары арбитров перед турниром, на последнем и сфотографировались вместе с вице-президентом ФИФА , венгром Морисом Фишером:

Боливиец Улисес Сауседо был задействован на ЧМ -30 и как рефери в поле, и как лайнсмен, в отличие от румына Радулеску, который был только лайнсменом.

В поле, правда, боливийцу дали посвистеть только один раз — накуролесил изрядно, 3 пенальти в одном матче, для солидности зачем-то отмерял шагами место, откуда нужно было бить те самые пенальти (хотя стандартные отметки в штрафной были). Чудак, одним словом. Это было в матче Аргентина — Мексика, про матч и 9 голов в нём, и про странного арбитра было рассказано подробно здесь.

А вот в качестве лайнсмена боливиец отработал аж в 5 матчах, включая и финальный. Причём, получилось так, что он бегал с флажком в 3 матчах с участием Уругвая, и в 3 матчах с участием Аргентины.

Он всегда был заметной фигурой из-за своего одеяния. Он всегда был в белых брюках и в тёмном (возможно, тёмно-синем) пиджаке с белой оторочкой.

Эти пиджаки были на турнире только у уругвайских арбитров. Ну, один «подогнали» для боливийца, за своего сойдёт.

Вот фото перед финальным матчем, два арбитра и капитаны:

Понятно, что это раскрашенный вариант. Но Улисеса Сауседо теперь вы и на противоположной стороне поля узнаете.

В статье про Алекса Тепо я как раз и сделал предположение о необычной системе работы лайнсменов на турнире. Там на двух фотографиях на разных концах поля боливиец запечатлён в разных таймах на фоне разных трибун.

Речь о матче 15 июля на стадионе Гран Парк Сентраль между Аргентиной и Францией.

На следующем фото я отметил разным цветом позиции лайнсмена Улисеса Сауседо в первом тайме и во втором в моменты, которые зафиксированы на других фото:

В первом тайме ближе к углу поля (синяя линяя) лайнсмен Сауседо стал свидетелем острого момента у ворот французского голкипера Алекса Тепо, которому активно помог защитник Марсель Капель:

Насладитесь красотой этой геометрии движений и потом посмотрите вдаль, на боковую линию. Там как раз стоит наш боливиец, в белых штанах и своём фирменном пиджаке. Крышу галереи над центральной трибуной вы видите.

Счёт 0:0 держался почти до конца матча. Развязка наступила на 81-82 минуте, аргентинцы забили прямым ударом со штрафного, отличился Луис Монти.

Мяч уже прокатился по сетке из правого угла к центру. Вратарь Тепо не дал указания защитникам сплотится в стенке. Сильный удар и, пролетев сквозь оборонцев, мяч оказался в сетке:

На переднем плане всё тот же защитник Капель, который вновь дежурил у стойки. У дальней штанги досадует вратарь Тепо. А в белых штанах и темном пиджаке к центру поля движется лайнсмен Сауседо, уже по совершенно другой бровке (красная линия на схеме).

Как видим, во втором тайме лайнсмены поменялись бровками. Ведь на фото после гола видна трибуна напротив центральной, та, над которой был извилистый рекламный щит, его, кстати, видно на цветной фото-схеме.

Пришлось понаблюдать за Сауседо в других матчах. Редко он попадал в кадр на бровке. Но в финальном матче он всё-таки «попался».

Второго лайнсмена финального матча тоже надо увидеть, это также запоминающийся и по фигуре, и по одеянию человек. Речь о бельгийце Анри Кристофе:

Крайний слева — это и есть Анри Кристоф.

В роли главного судьи его можно рассмотреть на фото перед матчем Мексика — Чили. На фото момент подбрасывания монетки с капитанами Рафаэлем Гарсой Гутьерресом и Карлосом Шнебергером:

Одеяние арбитра неизменно. Издалека Кристоф узнаётся по голым коленкам и коренастой фигуре.

Итак, финальный матч.

Давайте вспомним, как назывались трибуны на стадионе Сентенарио, сколько ярусов было на каждой из 4 трибун и дадим некоторые «точки отсчёта» для быстрого ориентирования на фотографиях.

Трибуна Олимпика — это центральная, самая высокая, над ней возвышается Башня Чести. Над трибуной Амстердам (за воротами) на многих фото есть дерево, его я подрисовал на схеме условно, не вымерял положение до метра.

Уругвайцы первыми открыли счёт. Есть не менее 5 вариантов фото этого гола Пабло Дорадо.

Давайте посмотрим на это фото:

Это не очень чёткое фото, но контрастное, я даже взял раскрашенный вариант. Пабло Дорадо нет в кадре, он немного левее. Вратарь Ботассо пропустил между ног, мяч влетел в угол, который ближе к нам. Хуан Эваристо в шапочке не смог перехватить мяч.

Приглядитесь — между шортами Хуана Эваристо и наклонной стойкой для сетки — вдали стоит человек в белых брюках и тёмном верхе. Не сомневайтесь — это лайнсмен Улисес Сауседо.

На этом фото мы видим часть трибуны Олимпика, в 4 яруса, и справа от неё трибуну Амстердам (дерево не вошло в кадр).

Это значит, что Улисес Сауседо в первом тайме обслуживал бровку перед трибуной Олимпика.

Но вот этот же момент через секунду, зато дерево уже вошло в кадр, боливийца, правда, не разглядеть:

В оригинальной подписи ошибочно сказано, что это второй гол уругвайцев. Нет, это первый и единственный в эти ворота в том матче. Остальные три они забивали в противоположные ворота, которые возле трибуны с деревом.

На 20-й минуте Карлос Пеусель сравнял счёт, 1:1, вот момент после гола:

Правда, в интернете и во многих печатных изданиях это фото преподносят как гол Гильермо Стабиле через 17 минут. Но нет, в этом эпизоде Стабиле лишь добежал до линии ворот, сопроводив глазами мяч от Пеуселя, и, развернувшись, побежал праздновать. Именно это и запечатлено на фото. Есть и видео этого момента.

На фото выше вы видите всё ту же центральную трибуну Олимпика, но уже из-за других ворот. И боливийского лайнсмена в белых брюках и тёмном пиджаке вы также, конечно, видите на бровке.

Через 17 минут в эти же ворота гол забил Стабиле. Уругвайцы атаковали, ударили по воротам, но мяч попал в перекладину и далеко отлетел в поле; двое аргентинцев с паса партнёров оказались впереди, капитан уругвайцев сигнализировал арбитру об офсайде, Стабиле забил, не сближаясь с вратарём. Капитан Уругвая Хосе Насасси долго обсуждал с арбитром ситуацию. Джон Лангенус проконсультировался с лайнсменом, своим соотечественником Анри Кристофом, который нарушений не заметил. Гол засчитан.

Если бы 17 минут назад Лангенусу надо было проконсультироваться с лайнсменом, то это был бы Сауседо. А на 37-й минуте Сауседо не видно на бровке вообще на уругвайской половине поля:

Если Стабиле забил, не сближаясь с вратарём, то вряд ли боливийский лайнсмен бежал быстрее форварда. Скорее всего, Сауседо остался где-то в центре поля.

А это мало известное фото тоже из первого тайма финального матча:

Вон и дерево показалось, а это значит, что мы видим за воротами трибуну Амстердам. В атаке аргентинцы, они в шортах менее тёмных.

Видите ближе к самому углу поля двух футболистов рядышком? А перед ними коренастую фигуру, с голыми коленками (вид-то сзади, так что не коленки, конечно, а их «тыл»). Это Анри Кристоф, с флажком в левой руке.

В кадре мы не видим главного арбитра Джона Лангенуса. А Анри Кристоф работает по бровке вдоль трибуны Америка, что напротив центральной.

Это яркий образчик так называемой параллельной системы судейства, когда рефери и лайнсмен находятся практически на одной линии. Тут и проконсультироваться с лайнсменом можно. Но ни на одном фото нет эпизода, чтобы лайнсмен был на линии последнего защитника, это не их обязанности были тогда по офсайду. Всё определяли на глаз издалека.

Если не запутались, то выходит, что боливиец Сауседо и бельгиец Кристоф в первом тайме оба были на половине поля Уругвая — Сауседо там, далее и левее, перед трибуной Олимпика, а Кристоф напротив него, перед трибуной Америка.

Такое в сегодняшних футбольных матчах не бывает. Но и это ещё не всё.

Сохранились видеозаписи нескольких голов уругвайцев во втором тайме. Съёмка велась как раз с трибуны Америка, откуда и снято предыдущее фото с деревом.

Вот момент 4-го гола Уругвая, стоп-кадр из видео:

Эктор Кастро уже пробил головой и мяч в воротах. Рефери Джон Лангенус уже свистнул и через мгновение покажет рукой в центр поля, фиксируя гол.

Но посмотрите на ближнюю бровку — лайнсмен Сауседо тоже зафиксировал взятие ворот, поднял свой флажок.

Вы его не узнали? Просто он снял свой тёмный пиджак и бегал в белом пуловере. Кстати, прибежал к этому месту он уже к «шапочному разбору», всё случилось и без него. Зачем бежал? Офсайды, похоже, лайнсмены в те времена не регистрировали вообще, только уход мяча за линии поля. Ну, так, наверное, и работала параллельная система.

Это, конечно, момент конца матча, 89-я минута. Ориентируйтесь также по направлению теней. Стадион ориентирован примерно по оси север-юг. Матчи игрались днём, солнце практически всегда и на всех трёх стадионах в Монтевидео в дневное время светило вдоль поля.

Кстати, светило солнце (хоть и зима у них там в Южной Америке) всегда с севера, такова уж особенность южного полушария.

Вот и схема тех мест на поле, где зафиксировано появление лайнсмена Улисеса Сауседо по ходу финального матча Уругвай — Аргентина на ЧМ -30:

Анри Кристоф также попал в кадр и во втором тайме, на фоне центральной трибуны. Правда, он в отличие от боливийца, к воротам аргентинцев практически не бегал, был в центре поля:

Это гол Педро Сеа, он в центре кадра на колене. Джон Лангенус в своей кепке виден и узнаваем. А вот Анри Кристоф на сантиметр (по фото) правее Лангенуса, на заднем плане, с голыми коленками, с флагом в правой руке, коренастый. Повторюсь — на фоне трибуны Олимпика.

Так что факт обмена бровками лайнсменами вполне очевиден. И бегали они (если хотели) по всей бровке, все 90 метров от одного углового флага к другому.

После финального свистка и всеобщего ликования, на Башне над стадионом подняли флаг Уругвая. Боливиец Улисес Сауседо и вице-президент ФИФА Морис Фишер смотрят ввысь:

Были и на других матчах ЧМ -30 колоритные судейские бригады, наверняка, внешний вид лайнсменов также бы привлёк внимание. Но это если бы сохранилось достаточно фото с разных ракурсов с тех матчей, да голов или опасных моментов было бы побольше.

Вот фото арбитров и капитанов перед игрой Парагвай — США :

На этом снимке из газеты один лайнсмен в толстой кофте с отложным воротником (Анибаль Техада из Уругвая), второй в пресловутом тёмном пиджаке с оторочкой (Мартин Афестеги, уругваец), при бабочке и плюс высоченного роста. Но на другие фото с этого матча эти колоритные люди не попали.

Но, думается, и примеров двух матчей достаточно, чтобы принять — на ЧМ -30 была совсем необычная методика работы лайнсменов во время матча, совсем непохожая на нынешнюю.

Боливиец Улисес Сауседо вообще-то стал первым, чья фамилия фигурирует в протоколах аж 8 матчей на одном турнире Кубка мира, но в трёх ипостасях (тренер, главный арбитр и лайнсмен). Ни игроку, ни тренеру не удастся перекрыть этот показатель, так как максимальное число матчей на турнире на сегодня равно 7. А в 1930 наибольшее количество матчей сыграла Аргентина — 5 игр, остальные меньше. А вот Сауседо и Лангенус отработали на 6 матчах каждый на ЧМ -30. А это редкостный случай в истории мундиалей.

По поводу смены бровок у лайнсменов. Ведь вполне могло статься, что обмен бровками был в ходу для уравнивания погодных особенностей — чтобы каждый лайнсмен был в равных условиях. Дождь, конечно, лил на всех. А вот солнце могло и вносить коррективы. Но это только моё предположение. Удивительно, но обнаруженный факт особенности работы лайнсменов на ЧМ -30 ранее никем и нигде не был зафиксирован. Вполне заслуженно могу застолбить это за собой.

И «сколько нам открытий чудных» ещё уготовано? Глядишь, к 100-летию первого мундиаля соберём по крупицам и весь пазл из нюансов и, казалось бы, мелочей.