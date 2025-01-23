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Гвардиола: «ПСЖ был лучше»

вчера, 10:13
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча 7-го тура Лиги чемпионов против ПСЖ.

Злюсь ли я? Нет. Они были лучше.

У них была лучшая интенсивность, чтобы выигрывать дуэли. Мы нашли моменты, чтобы забить два гола и уйти в отрыв со счётом 2:0. Когда они владели мячом, они сминали нас, но когда мяч был у нас, мы создавали им проблемы.

При счёте 2:0 и 2:1 мы не могли играть. Чтобы защищаться, нужно владеть мячом. Они были лучше. У них был лишний человек в центре с ложной девяткой, поэтому было сложно.

Они были лучше, и мы должны это принять. У нас есть последний шанс дома против «Брюгге», и мы сделаем всё возможное. Если нет, то это потому, что мы этого не заслужили.

У нас были трудные игры на выезде, но матчи с «Интером» и «Фейеноордом» поставили нас в такое положение.

Дело не в том, что мы не можем пройти квалификацию, а в том, что после этого нужно восстановить игроков и выступить лучше. Они были сильнее, и мы должны это принять.

Рубен (Диаш) чувствовал себя не очень хорошо. Он попросил заменить его. Я не думаю, что ему придётся долго восстанавливаться, но он был не в форме и сказал, что не сможет сыграть во втором тайме.

У них было на одного игрока больше в центре поля, и мы всегда ожидали, что они будут владеть мячом, но они были более агрессивны в прессинге.

Мы не смогли сделать то, что должны были. Связь с Бернарду (Силвой) и Ковачичем была невозможна или не была достаточно хорошей. После этого мы не смогли наладить процесс и в плане переходов мы не смогли с ними справиться.

Они быстрее. Мы должны были защищаться, владея мячом, а это невозможно, если ты не играешь.

Ранее главный тренер ПСЖ Луис Энрике подвёл итоги данного матча.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:43
"У них был лишний человек в центре с ложной девяткой, поэтому было сложно"

Где был ваш человек с настоящей "девяткой"?
Ах да..., лечит связки! (Здоровья Родри)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 12:40
Фейеноорд, Болонья, Шахтёр...
Игры этих команд ни о чем не говорят...?))
Брюгге андердог?) Да и Штутгарт на великолепном ходу....
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 12:27
Думаю, у ПСЖ была выше мотивация в этом матче, ведь поражение в нем оставляло бы их вне зоны плей-офф, а Ман Сити спокойно решит свою задачу с выходом из группы в домашней игре с Брюгге.
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:59, ред.
"...Чтобы защищаться, нужно владеть мячом..."
"...Мы должны были защищаться, владея мячом, а это невозможно, если ты не играешь..."

Что??? Эти "умнейшие" фразы нужно внести в список величайших цитат, не иначе!
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:50
Пеп на послематчевом интервью...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:41
Ахинея. Такую ботву даже Тен Хаг не нёс. Нужно взять и почитать оригинал на Инглише, - сдается мне, что из Гвардиолы пытаются лепить клоуна, как и из Анчелотти, собсно.
112910415
112910415
вчера в 10:37
сумбурно, но более-менее верно
Гость
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