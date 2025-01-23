Гвардиола: «ПСЖ был лучше»

Главный тренер «Манчестер Сити» подвёл итоги матча 7-го тура Лиги чемпионов против ПСЖ .

Злюсь ли я? Нет. Они были лучше.

У них была лучшая интенсивность, чтобы выигрывать дуэли. Мы нашли моменты, чтобы забить два гола и уйти в отрыв со счётом 2:0. Когда они владели мячом, они сминали нас, но когда мяч был у нас, мы создавали им проблемы.

При счёте 2:0 и 2:1 мы не могли играть. Чтобы защищаться, нужно владеть мячом. Они были лучше. У них был лишний человек в центре с ложной девяткой, поэтому было сложно.

Они были лучше, и мы должны это принять. У нас есть последний шанс дома против «Брюгге», и мы сделаем всё возможное. Если нет, то это потому, что мы этого не заслужили.

У нас были трудные игры на выезде, но матчи с «Интером» и «Фейеноордом» поставили нас в такое положение.

Дело не в том, что мы не можем пройти квалификацию, а в том, что после этого нужно восстановить игроков и выступить лучше. Они были сильнее, и мы должны это принять.

Рубен (Диаш) чувствовал себя не очень хорошо. Он попросил заменить его. Я не думаю, что ему придётся долго восстанавливаться, но он был не в форме и сказал, что не сможет сыграть во втором тайме.

У них было на одного игрока больше в центре поля, и мы всегда ожидали, что они будут владеть мячом, но они были более агрессивны в прессинге.

Мы не смогли сделать то, что должны были. Связь с Бернарду (Силвой) и Ковачичем была невозможна или не была достаточно хорошей. После этого мы не смогли наладить процесс и в плане переходов мы не смогли с ними справиться.

Они быстрее. Мы должны были защищаться, владея мячом, а это невозможно, если ты не играешь.