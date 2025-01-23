Незабываемые камбэки, разгромы и громкая сенсация. Рецепт идеальной недели в Лиге чемпионов

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сегодня, 12:47

Для хорошего футбола нет плохой погоды.

Если смотреть на игровую неделю в Лиге чемпионов как на рецепт, то список ингредиентов для удачного блюда все знают. Нужны качественные продукты – свежие футболисты и тренерские идеи, и классические техники футбольной кулинарии – камбэки, разгромы и сенсации. В седьмом туре было всё, хотя это первый в истории такой раунд, ещё и в новом формате. Обычно матчи Лиги чемпионов не проводились в январе. Сложная погода, холодно, снег или дождь. Но ничто не помешает, когда на кону выход в плей-офф Лиги чемпионов. И право на высокие места. Команды были заведены, готовы бить друг друга по ногам, забивать красивые мячи. А самое главное, мало кто откровенно сдался, в большинстве матчей шла настоящая борьба.

Шаг первый. Устройте камбэки

На неделе четыре камбэка. Два невероятных матча для истории. «Бенфика» в конце игры выигрывала у «Барселоны» 4:2, а через двадцать минут с добавленным временем уступила 4:5. Тренер португальцев отругал их прямо на поле. Было за что. Хотя также хвалим Рафинью и его напарников. У бразильца два гола. Первый чистое везение – Трубин неудачно выбил мяч точно на голову вингеру «Барселоны», снаряд отскочил в ворота. А вот гол на последних секундах показывает физическую готовность Рафиньи. В него в этом сезоне порой вселяется дух молодого Роналдиньо. Кроме «Барселоны», эмоциональные победы у «Атлетико» над «Байером» с дублем Альвареса, и у «Болоньи» над «Боруссией» Дортмунд с отставкой тренера Шахина. А на десерт крутой второй тайм в Париже. «Манчестер Сити» вёл 2:0, но ПСЖ не просто отыгрался, а заслужил четыре мяча в чужие ворота. Дембеле и Рамуш удачно вышли на замену, а Баркола готовится к появлению на поле Кварацхелии голевыми действиями. Хвича смотрел матч с трибун с женой. Его смогут заявить на плей-офф. Куда может не попасть Гвардиола, его команда на 25-й строчке.

Шаг второй. Добавьте сенсаций

Выбирая заголовок для разговора о «Баварии», допускали, что немцы могут подставиться в Роттердаме. Такая у Компани команда – невероятно мощная в атаке, но с проблемами в обороне и не всегда классной реализацией моментов. А вот «Фейеноорд» наоборот выжал три гола после трёх ударов в створ ворот фаворита. Повторили свой подвиг с матча против «Манчестер Сити», когда отыгрались с 3:0. А вот у «Баварии» Кейна, Мусиалы и Олисе было 30 ударов по воротам голландцев. Тридцать ударов – ни одного забитого мяча. «Баварию» обыграли 3:0, теперь голландцы практически гарантировали себе место в плей-офф. Хотя у немецкого фаворита тоже отличные шансы сыграть в стыковом раунде. Зато теперь мизерная вероятность попасть в первую восьмёрку, чтобы избежать двух дополнительных матчей. Весёлый результат, голландцы забили в двух контратаках и с пенальти. Пускай всего одна сенсация, если не считать настолько уверенную игру ПСЖ против «Манчестер Сити» неожиданной, но её хватило для правильного вкуса всего блюда. Благодарим «Баварию» за нестабильность, из тумана вышел «Фейеноорд».

Шаг третий. Разгромы как специи

Перестрелки со счётом 4:5 и 4:2 увлекательнее, чем вынос одного соперника другим 5:0. Но в Лиге чемпионов результативные победы тоже имеют свой шарм. Они как приправы. Теоретически можно обойтись без большого набора специй, но с ними блюдо вкуснее. На этой неделе четыре разгрома, три пришли в среду. Нормальное количество, особенно с учётом, что в одном случае речь о сенсации в Роттердаме. Пока «Баварию» огорчали в Нидерландах, в Лондоне «Арсенал» разбил «Динамо» Загреб. Хорваты назначили тренером обладателя «Золотого мяча» Фабио Каннаваро, итальянец стартовал с трёх голов от Райса, Хаверца и Эдегора. Винисиус добрался до сотого гола за «Реал», сделал дубль против «Ред Булл Зальцбург». Австрийцы забили мяч престижа в конце, но до этого было пять голов «Реала». Отличился Мбаппе, у Винисиуса и Родриго по дублю, а у Беллингема два ассиста. А во вторник «Аталанта» прибила «Штурм» (5:0).

Шаг четвёртый. Помните о технике

В кулинарии важна техника исполнения. Не менее важно научиться следить за рабочим местом. Подготовка продуктов, порядок. Важно знать все нюансы процессов, как футболисты высокого класса знают, как встречать соперников, как их обгонять или обыгрывать на дриблинге. Техника выполнения удара тоже важна. На этой неделе Лиги чемпионов техника не подвела многих форвардов. Альварес забил два мяча «Байеру», серьёзному сопернику. Винисиус поиздевался над «Ред Булл Зальцбург». У ветерана из ПСВ Люка де Йонга дубль против «Црвены Звезды». Сербы пытались добавить свой камбэк в список, но отыграли только два мяча из трёх. Разумеется, среди героев выделяются также Рафинья. Дубль вингера сломал «Бенфику», которая слишком рано поверила в победу над фаворитом после ошибок голкипера Щесны. В УЕФА также могли добавить в список кандидатов на звание игрока недели Баркола за гол плюс пас против «Манчестер Сити».

Шаг пятый. Посолите скандалами

В дорогих ресторанах солят блюда по максимуму. Чтобы ещё щепотка – пересолено. А вот перебор скандалов затмит собой само блюдо. Зато приемлемое количество эмоций и потасовок, как у игроков «Бенфики» и «Барселоны» после матча, и немножко споров о судейских решениях делают Лигу чемпионов круче. Фанаты португальцев под микроскопом рассматривают эпизод перед решающей контратакой испанцев. Там было физическое давление на игрока «Бенфики» в штрафной площади «Барселоны». Пенальти ли это? Судить профессиональным арбитрам. Они встали на сторону каталонцев. Хотя «Бенфике» надо упрекать самих себя в первую очередь. Жёстко подставились, а сначала пользовались подарками обороны и вратаря испанцев. Хотя на неделе хватало рядовых матчей с победами 1:0, нет ни одной нулевой ничьей. Также есть шесть красных карточек. В игре «Атлетико» и «Байера» было сразу два удаления.