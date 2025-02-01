Тренер «Милана» потерял поддержку за месяц. Рассорился с игроками, впереди – дерби

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вчера, 19:10

Важный момент для «нерадзурри».

Команде не нравится подход нового тренера

Вроде месяц прошёл вполне неплохо. Консейсау двумя первыми матчами выиграл Суперкубок Италии, продолжил одним поражением в четырёх турах – но теперь оказался на грани отставки. Методы работы португальского менеджера запустили масштабный конфликт. Игроки не приняли жёсткий подход наставника и считают его слишком строгим. После победы над «Пармой» Сержиу конфликтовал с Калабрией, дело чуть не дошло до драки на поле. Теперь появляются инсайды, что правый защитник «россонери» близок к уходу из команды, он может оказаться в «Болонье».

Неожиданно Альваро Мората стал искать себе новую команду, сейчас близка к завершению сделка по аренде в «Галатасарай» с обязательным выкупом, а сам «Милан» пытается подписать ему на замену Хименеса из «Фейеноорда». Как теперь сообщается, это также связано с тренером «россонери»: Альваро важно чувствовать поддержку, но взаимопонимания с Консейсау он не нашёл.

Руководство оказалось перед дилеммой. Специалист проработал только месяц, и быстрая отставка ударит по имиджу, к тому же Сержиу может принести результат. С другой стороны, его методы работы грозят серьёзными потерями – нет химии с игроками, они могут потребовать трансфер. Выбор не из простых.

Много противоречий – но результат есть, а дисциплина пойдёт на пользу

Тренер и команда в ссоре – это тяжелейший кейс для боссов «Милана». Важно сохранить химию и взаимопонимание в составе. Вместе с тем надо понимать, что когда сталкиваются амбициозные люди, это неизбежно ведёт к конфликтам. Вопрос не в конфликте как таковом, а в том, как с ним работать и как нивелировать его разрушительное влияние.

Игрокам не понравились жёсткие методы работы португальца, но ведь именно жёсткий наставник этому составу и нужен. Лидер «Милана» Рафаэл Леау – футболист настроения. Когда всё хорошо, показывает лучший футбол и делает разницу. Но часто происходит обратное – когда вингер перетягивает одеяло на себя и при этом не оправдывает свои действия результатом. «Россонери» сейчас слишком нестабильны, необходимо вернуть дисциплину.

Кроме того, Сержиу уже добился большего, чем его предшественник Фонсека. Паулу проваливал даже игры с «Торино», «Пармой», «Фиорентиной», терял очки с «Лацио» и «Кальяри». Слишком много необязательных ошибок. На этом фоне Консейсау обыграл «Ювентус» и «Интер» и взял Суперкубок Италии, позже избежал нервотрёпки на финише общего этапа ЛЧ , обыграв «Жирону». Поражения от загребского «Динамо» и «Юве» портят впечатления – но даже так специалист заслужил доверие.

Красиво завершили общий этап ЛЧ

По-настоящему сезон для «нерадзурри» начинается сейчас, когда Лига чемпионов вступает в стадию плей-офф, а в чемпионате окончательно оформляется круг претендентов на чемпионство. Команда к этому моменту подготовилась отлично. Раскачивались на старте, но после запрягли и помчались за «Наполи». Сейчас «Интер» в трёх очках от лидера, имея при этом матч в запасе.

Да и в Лиге чемпионов получилось ограничиться минимумом потерь: шесть побед и всего две осечки: ничья в первом туре против «Ман Сити» и поражение от «Байера» в шестом. На финише заставили поволноваться, оформив минимальную победу в Праге, зато в заключительном туре отлично удался матч с «Монако» – уверенные 3:0. Банда Симоне Индзаги вполне могла претендовать на лидерство в общей таблице, до «Ливерпуля» не хватило лишь двух очков. Плюс с «Арсеналом» и «Барселоной» набрали по 19 баллов. По дополнительным показателям «Интер» финишировал только четвёртым.

Эта фаза чемпионской гонки – козырь «Интера»

Индзаги сформировал команду, которая готова доминировать в чемпионате – от них в Серии А такое же ощущение, как от «Ман Сити» в предыдущих сезонах АПЛ . В какой бы форме ни были эти команды, всегда остаётся ощущение, что их рано списывать со счетов. Они набирают форму, забирают свои очки и наказывают менее опытного соперника, как только тот начнёт ошибаться.

Сезон-22/23 Индзаги почти полностью провёл под угрозой отставки из-за скверной осени. Весной «нерадзурри» увидели в полуфинале ЛЧ (потом добрались и до финала), а в Серии А команда обогнала «Юве» и финишировала в топ-3.

Спустя год миланцы в своём темпе поддерживали чемпионскую гонку с «Ювентусом». Держали их поблизости и обыграли в очной встрече, что определило победителя этой гонки. Далее «бьянконери» пошли на спад, а «Интер» продолжил лидировать. Сейчас это опытнейшая команда, которая знает, в какой момент нужно выходить на пик формы. Он сейчас и настаёт.

Милан – «черно-синий»

В последние годы ощутимое преимущество в миланском дерби за «Интером». «Нерадзурри» одержали 13 побед в последних 20 матчах с «россонери», тогда как их соперник записал себе в актив только пять викторий.

В то же время несмотря на то, что в последние годы «Интер» стабильно борется за трофеи, в двух предыдущих играх победа доставалась «Милану». Это были результативные обоюдоострые матчи – 3:2 и 2:1. У подопечных Индзаги есть стимул взять реванш.

Прогноз Soccer.ru: в составе «россонери» разлад, а «Интер» в хорошей форме – плюс Индзаги надо продолжать чемпионскую гонку. Поставим на победу «нерадзурри».