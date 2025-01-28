Последний шанс Пепа, «тёмные лошадки» обходят «Реал», ПСЖ и «Сити». Лига чемпионов дарит шикарную развязку

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сегодня, 09:16

Скоро заключительный тур группового этапа.

«Ливерпуль» борется за крутое достижение

В текущем сезоне мерсисайдцы – украшение не только АПЛ , но и Лиги чемпионов. В чемпионате банда Слота держит лидерство с неплохим отрывом от «Арсенала» и тем более – от «Сити». А в главном еврокубке вообще не чувствует сопротивления. «Красные» набирались уверенности прямо по ходу турнира. Стартовали с победы над «Миланом», затем прошли «Болонью», «Лейпциг» и «Байер». Главным индикатором состояния команды был поединок против «Реала». Можно получать сколько угодно комплиментов, но посыпаться со «сливочными», как это было в финале ЛЧ -21/22.

Но «Ливерпуль» дома взял уверенную победу и остался лидером таблицы. Теперь до финиша групповой стадии один матч, а «Ливерпуль» близок к красивому достижению – победе во всех играх этапа. Мерсисайдцев называют лучшей командой Европы прямо сейчас. И у них правда есть всё для этого: пока не ушедший Трент, образец профессионализма Салах, всё ещё полезный ван Дейк и новые лидеры команды. Результат игры с ПСВ на шансы «Ливерпуля» никак не повлияет, но восемь побед в групповой стадии – это красивая история фаворита.

Борьба за звание команды-открытия

В прошлом году «Аталанта» и «Байер» играли в финале Лиги Европы, а «Астон Вилла» сошлась с «Олимпиакосом» в полуфинале Лиги конференций. Для двух последних представителей топ-5 еврокубковый сезон закончился обидно, бергамаски же сотворили сказку, однако теперь команды борются между собой уже в главном еврокубке.

Каждая «тёмная лошадка» симпатична по-своему. «Фармацевты» разрушили гегемонию «Баварии» и играли так ярко, что внушили уверенность – в ЛЧ они тоже не затеряются. «Аталанта» всегда цепляла тем, что это тренерская команда, и бергамаски переживают ренессанс (перестройка завершилась, они снова хороши). «Вилла» в самом конкурентном чемпионате умудрилась растолкать толстосумов и забраться в зону ЛЧ . Это при живых «Челси», МЮ и «Тоттенхэме».

Главное, что никто не затерялся в главном еврокубке и оправдывает авансы. Победы над «Интером», «Миланом», «Баварией», «Лейпцигом», ничьи с «Юве» и «Арсеналом» – дело рук «тёмных лошадок». Но кто-то должен закрепить свои претензии: вырваться вперёд, в идеале запрыгнуть в топ-5. У «Аталанты» самый тяжёлый путь из всех, им предстоит сыграть с «Барсой». «Байеру» и «Вилле» проще – им достались «Спарта» и «Селтик».

Последний шанс Гвардиолы

Кто мешал «горожанам» в матче против «Пари Сен-Жермен»? Против «Ювентуса»? У «Сити» сезон и так складывался не очень – в чемпионате начался кромешный ад, в Лиге чемпионов получили разгром от «Спортинга» и 3:3 с «Фейеноордом». В тех двух поединках всё было в руках «небесно-голубых», они играли против прямых конкурентов и могли реабилитироваться за провалы, снять вопрос об участии в плей-офф. Хотя бы победа и ничья – и «Сити» уже гарантировал бы себе путёвку в следующий этап.

Ничего команде не мешало, но в ключевых играх банда Гвардиолы проиграла, так что теперь выпала из зоны плей-офф и отстаёт от четырёх ближайших конкурентов на два очка. Учитывая неплохой старт (ничья с «Интером», победы над братиславским «Слованом» и пражской «Спартой»), дела всё ещё не так плохи. В заключительном туре им предстоит игра против «Брюгге». Бельгийцев «горожане» могут смести. Но, помимо этого, нужно, чтобы кто-то из соперников ниже проиграл.

ПСЖ должен помочь «горожанам»

Хотя именно парижане подтолкнули «Сити» в сторону пропасти. Винить их точно не за что – команда Энрике тоже выживала как могла. «Небесно-голубые» хотя бы хорошо начали. ПСЖ в этом еврокубковом сезоне вплоть до седьмого тура было не за что хвалить. Коллектив стартовал с победы над «Жироной», но против прямых конкурентов парижане проигрывали матч за матчем. 0:2 от «Арсенала», 1:2 от «Атлетико», 0:1 от «Баварии». Если французы ставят целью борьбу за победу в ЛЧ , они неизбежно столкнутся с кем-то из этих грандов в плей-офф. Матчи группы показали, что ПСЖ к этому не готов.

Так что мотивация на «Ман Сити» была запредельной – ничего личного. Но теперь-то «горожане» не стоят у них на пути. Между командами есть определённого рода родство. Это молодые топ-клубы, которыми владеют шейхи. У руля – тренеры, которые работали в «Барселоне» и брали с каталонцами титулы. И сталкиваются они с похожими проблемами, теперь за бортом «Сити». ПСЖ к тому же играет со «Штутгартом». Победа парижан будет на руку и им самим, и «горожанам». Раз так, почему бы не помочь?

Экзамен для андердогов

Не только «Вилла», «Аталанта» и «Байер» стали открытиями сезона ЛЧ . Просто это команды, в чьей стабильности и силе есть уверенность. Помимо них есть настоящие сенсации – те, чей рывок не поддаётся вообще никакому объяснению. На контрасте с «Реалом» (16-е место), «Юве» (17-е), ПСЖ (22-е), «Сити» (25-е), даже «Бенфикой» (21-е) выделяются «Монако», «Фейеноорд», «Лилль», «Брест». Это андердоги, но они выше вышеперечисленных европейских грандов и даже имеют возможность побороться за пятёрку, пусть шансы на это и призрачны.

«Монако» запомнится своим финишем, ведь играть предстоит с «Интером», у «Бреста» тоже тяжелейшее испытание – поединок с «Реалом». В любом случае до стадии плей-офф они добрались, а это уже их главный успех текущего сезона.