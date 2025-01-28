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Последний шанс Пепа, «тёмные лошадки» обходят «Реал», ПСЖ и «Сити». Лига чемпионов дарит шикарную развязку

сегодня, 09:16
Фейеноорд

Скоро заключительный тур группового этапа.

«Ливерпуль» борется за крутое достижение

В текущем сезоне мерсисайдцы – украшение не только АПЛ, но и Лиги чемпионов. В чемпионате банда Слота держит лидерство с неплохим отрывом от «Арсенала» и тем более – от «Сити». А в главном еврокубке вообще не чувствует сопротивления. «Красные» набирались уверенности прямо по ходу турнира. Стартовали с победы над «Миланом», затем прошли «Болонью», «Лейпциг» и «Байер». Главным индикатором состояния команды был поединок против «Реала». Можно получать сколько угодно комплиментов, но посыпаться со «сливочными», как это было в финале ЛЧ-21/22.

Но «Ливерпуль» дома взял уверенную победу и остался лидером таблицы. Теперь до финиша групповой стадии один матч, а «Ливерпуль» близок к красивому достижению – победе во всех играх этапа. Мерсисайдцев называют лучшей командой Европы прямо сейчас. И у них правда есть всё для этого: пока не ушедший Трент, образец профессионализма Салах, всё ещё полезный ван Дейк и новые лидеры команды. Результат игры с ПСВ на шансы «Ливерпуля» никак не повлияет, но восемь побед в групповой стадии – это красивая история фаворита.

Борьба за звание команды-открытия

В прошлом году «Аталанта» и «Байер» играли в финале Лиги Европы, а «Астон Вилла» сошлась с «Олимпиакосом» в полуфинале Лиги конференций. Для двух последних представителей топ-5 еврокубковый сезон закончился обидно, бергамаски же сотворили сказку, однако теперь команды борются между собой уже в главном еврокубке.

Каждая «тёмная лошадка» симпатична по-своему. «Фармацевты» разрушили гегемонию «Баварии» и играли так ярко, что внушили уверенность – в ЛЧ они тоже не затеряются. «Аталанта» всегда цепляла тем, что это тренерская команда, и бергамаски переживают ренессанс (перестройка завершилась, они снова хороши). «Вилла» в самом конкурентном чемпионате умудрилась растолкать толстосумов и забраться в зону ЛЧ. Это при живых «Челси», МЮ и «Тоттенхэме».

Главное, что никто не затерялся в главном еврокубке и оправдывает авансы. Победы над «Интером», «Миланом», «Баварией», «Лейпцигом», ничьи с «Юве» и «Арсеналом» – дело рук «тёмных лошадок». Но кто-то должен закрепить свои претензии: вырваться вперёд, в идеале запрыгнуть в топ-5. У «Аталанты» самый тяжёлый путь из всех, им предстоит сыграть с «Барсой». «Байеру» и «Вилле» проще – им достались «Спарта» и «Селтик».

Последний шанс Гвардиолы

Кто мешал «горожанам» в матче против «Пари Сен-Жермен»? Против «Ювентуса»? У «Сити» сезон и так складывался не очень – в чемпионате начался кромешный ад, в Лиге чемпионов получили разгром от «Спортинга» и 3:3 с «Фейеноордом». В тех двух поединках всё было в руках «небесно-голубых», они играли против прямых конкурентов и могли реабилитироваться за провалы, снять вопрос об участии в плей-офф. Хотя бы победа и ничья – и «Сити» уже гарантировал бы себе путёвку в следующий этап.

Ничего команде не мешало, но в ключевых играх банда Гвардиолы проиграла, так что теперь выпала из зоны плей-офф и отстаёт от четырёх ближайших конкурентов на два очка. Учитывая неплохой старт (ничья с «Интером», победы над братиславским «Слованом» и пражской «Спартой»), дела всё ещё не так плохи. В заключительном туре им предстоит игра против «Брюгге». Бельгийцев «горожане» могут смести. Но, помимо этого, нужно, чтобы кто-то из соперников ниже проиграл.

ПСЖ должен помочь «горожанам»

Хотя именно парижане подтолкнули «Сити» в сторону пропасти. Винить их точно не за что – команда Энрике тоже выживала как могла. «Небесно-голубые» хотя бы хорошо начали. ПСЖ в этом еврокубковом сезоне вплоть до седьмого тура было не за что хвалить. Коллектив стартовал с победы над «Жироной», но против прямых конкурентов парижане проигрывали матч за матчем. 0:2 от «Арсенала», 1:2 от «Атлетико», 0:1 от «Баварии». Если французы ставят целью борьбу за победу в ЛЧ, они неизбежно столкнутся с кем-то из этих грандов в плей-офф. Матчи группы показали, что ПСЖ к этому не готов.

Так что мотивация на «Ман Сити» была запредельной – ничего личного. Но теперь-то «горожане» не стоят у них на пути. Между командами есть определённого рода родство. Это молодые топ-клубы, которыми владеют шейхи. У руля – тренеры, которые работали в «Барселоне» и брали с каталонцами титулы. И сталкиваются они с похожими проблемами, теперь за бортом «Сити». ПСЖ к тому же играет со «Штутгартом». Победа парижан будет на руку и им самим, и «горожанам». Раз так, почему бы не помочь?

Экзамен для андердогов

Не только «Вилла», «Аталанта» и «Байер» стали открытиями сезона ЛЧ. Просто это команды, в чьей стабильности и силе есть уверенность. Помимо них есть настоящие сенсации – те, чей рывок не поддаётся вообще никакому объяснению. На контрасте с «Реалом» (16-е место), «Юве» (17-е), ПСЖ (22-е), «Сити» (25-е), даже «Бенфикой» (21-е) выделяются «Монако», «Фейеноорд», «Лилль», «Брест». Это андердоги, но они выше вышеперечисленных европейских грандов и даже имеют возможность побороться за пятёрку, пусть шансы на это и призрачны.

«Монако» запомнится своим финишем, ведь играть предстоит с «Интером», у «Бреста» тоже тяжелейшее испытание – поединок с «Реалом». В любом случае до стадии плей-офф они добрались, а это уже их главный успех текущего сезона.

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Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 13:32
Когда же выстрелит российская тёмная лошадка???
Evgeniy25
Evgeniy25
сегодня в 09:46
В этом главный плюс нового формата понятно что плей офф все может стать на свои места но опять же далеко не факт Бавария может провалится Реал тоже это на фоне лас пальма а и вильядополида они короли, Барсу тоже можно сломать, Бенфике почти удалось жду пока сложно сказать кто победит даже Ливерпулю рано петь деферамбы они люди тоже могут устать физически, и в решающий момент проиграть...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:19
Штутгарт-Псж самая интересная пара!))
Барса-Аталанта тоже норм
Гость
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