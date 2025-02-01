Камбэк «Ман Сити». Вернулись в топ-5 АПЛ – предстоит важнейший матч с учеником Гвардиолы

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вчера, 09:49

Победа позволит постучаться в чемпионскую гонку.

Надежда на новичков

Когда на «горожан» свалилась провальная серия, руководство подготовилось к напряжённой трансферной кампании – нужно было усилить дефицитные позиции. И в первую очередь Гвардиоле привезли центральных защитников и форварда. Остаётся вопрос по центру поля – всё же Родри до сих пор травмирован, а Кевин де Брюйне и Илкай Гюндоган постепенно теряют свои игровые козыри.

При этом подписание Омара Мармуша и Абдукодира Хусанова можно считать потенциальными победами. Египтянин универсален и может закрыть как острие, так и один из флангов атаки – при наличии Холанда Пепу этот аспект важен. К тому же Омар хорошо сыграл в дебютном матче против «Челси» – мог даже забить. Абдукодиру дебют не удался – привёз, чуть не получил красную, Пеп шутил, что придётся выучить русский и узбекский.

Но на такую игру есть вполне адекватные причины. Молодой защитник оказался в другой стране, в топ-чемпионате, в команде с принципиально иной философией. У него не было времени на адаптацию – наставник сразу поставил его в стартовый состав, да ещё и против такого соперника, как «Челси». Абдукодир играл, как привык, с поправкой на волнение. Судить о его классе по первой игре точно не стоит – для «Сити» он может стать надёжной опорой.

Важный отрезок наступает сейчас

«Ман Сити» переломил спад, который мучил их в ноябре-декабре – при этом уверенность возвращали победами над «Лестером», «Вест Хэмом», «Ипсвичем». Только во второй половине января появились топ-соперники – и если «Челси» удалось обыграть, то с «Пари Сен-Жермен» потерпели поражение.

То, на что будет рассчитывать «Ман Сити» весной, определит февральский отрезок – именно по нему можно будет судить о форме «горожан», поскольку сыграет команда с командами своего уровня. Сейчас предстоит выезд в Лондон к «Арсеналу», а после кубковой встречи с «Лейтоном», начинается противостояние с «Реалом» – жеребьёвка свела Гвардиолу и Анчелотти уже в 1/16 финала, хотя их поединок хотелось бы оставить до полуфиналов/финала. Между играми со «сливочными» – матч с воспрявшим «Ньюкаслом». «Сороки» вернулись в пятёрку и борются за ЛЧ . Команда набрала по 41 баллу с «Сити».

Под конец месяца и в начале марта – «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Ноттингем». Ни с кем не будет просто – «красные» продолжают лидировать в чемпионате, лондонцы в этом сезоне – хозяева Манчестера (причём как «синего», так и «красного»), а «лесники» замыкают тройку и ждут осечек «Арсенала». Именно по итогам этих матчей получится сказать, выздоравливает «Сити» или январский импульс был случайностью.

Без Сака тоже добиваются результата

«Канониры» столкнулись с похожими проблемами – разве что в меньших по сравнению с «Сити» масштабах. У «горожан» системообразующий хавбек выбыл до конца сезона – лондонцы потеряли своего на пару месяцев. У «Сити» постаревший костяк перестал делать разницу – у «пушкарей» из-за травм продолжают выбывать лидеры.

Теперь в лазарете остаётся Букайо Сака, на котором была завязана игра «Арсенала» в атаке. Вингер получил травму задней поверхности бедра и в декабре перенёс операцию – по словам Артеты, снова он появится на поле только в марте. Испанский менеджер не сможет найти качественную альтернативу – поэтому приходится справляться тем, что есть. Иногда справа выходит кто-то из пары Троссард-Мартинелли, у Букайо есть прямая альтернатива – Рахим Стерлинг. Англичанин только набирает форму. Также к основе подключают 17-летнего воспитанника Итана Нванери – он отметился двумя голами в текущем сезоне АПЛ .

Главное – без Сака всё же удаётся свести поражения к минимуму. В чемпионате – четыре победы и две ничьих, в ЛЧ две победы. «Канониры» пожертвовали только Кубком Англии и Кубком лиги.

Цель подписать форварда – опять под угрозой срыва

До сих пор команда мучается с поиском элитного нападающего. Жезус показывает необходимый уровень эпизодами – и чаще находится в лазарете, – Хаверц обжился в роли ложной девятки, но не радует реализацией. Прошлой зимой пытались договориться по Айвену Тоуни – не устроила сумма компенсации. Потом переключились на Исака – «Ньюкасл» тоже потребовал огромных денег. По-другому элитного нападающего с подтверждённым уровнем не купить.

И сейчас эпопея продолжается уже с другим кандидатом. Хотели договориться с «Астон Виллой» по Олли Уоткинсу. Форвард был хорош в предыдущие сезоны, но теперь у «львов» появился Джон Дуран, который показывает не меньшую эффективность. «Канониры» предложили 60 млн евро – но включились поздно. Оказалось, что «Вилла» уже ведёт переговоры по Дурану с «Аль-Насром» – и продать молодого колумбийца им выгоднее. В итоге на Джоне заработали 77 млн евро (ещё 13 предусмотрены в виде бонусов), а сделка с «Арсеналом» теперь крайне маловероятна.

Игры между Пепом и Артетой всегда разные

В первом круге получился настоящий блокбастер. «Арсенал» подходил к игре без своего лидера Эдегора и его потенциальной замены – Микеля Мерино. И первыми забили «горожане». Но сразу после «канониры» включились и вырвались вперёд – «небесно-голубые» спасли ничью. Матчи между главными соперниками не всегда такие яркие.

В прошлом сезоне в двух поединках забили лишь раз, а во втором круге команды осторожничали настолько, что разошлись мировыми 0:0.

Прогноз Soccer.ru: Гвардиоле надо подумать, выпускать ли новичков. Плюс надо равномерно распределить силы на весь месяц, следующие матчи не менее важны. С «канонирами» повторят судьбу двух прошлых поединков – сыграют вничью.