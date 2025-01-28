Главное испытание «Аталанты». Сыграют с сомнительным фаворитом Лиги чемпионов

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вчера, 22:59

У «Барсы» не работает план Б, «Аталанта» переживает спад.

Спад поглотил яркий дебют Флика

Семь побед подряд в первых турах Ла Лиги – на фоне сонных «Реала» и «Атлетико» «Барселона» смотрелась действительно свежо – и даже поражение от «Монако» в первом туре Лиги чемпионов несильно портило впечатление. Вплоть до ноября «сине-гранатовые» просто летели – и Флик влюбил в себя болельщиков.

Команда играла крайне интенсивно, без мяча располагалась высоко и стремилась быстро вернуть владение. Плюс засверкала группа атаки – Рафинья, Левандовски и Ямаль. Попутно каталонцы смели «Баварию» в ЛЧ и в чемпионате разгромили «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». Каталонцев было просто не остановить – они выбрались в лидеры Ла Лиги.

Правда, затем наступил спад, который перечеркнул тот рывок. В семи турах чемпионата «Барса» взяла только одну победу – «сливочные» и «матрасники» вырвались вперёд. Сейчас «блауграна» на третьем месте в таблице – чемпионскую гонку приходится начинать заново.

Нестабильность и отсутствие плана Б – главная проблема каталонцев

На первых порах стартовый план Флика раз за разом давал результат, поэтому слабых сторон команды не было видно. Зато они вышли на первый план, как только посыпались травмы и соперники стали лучше готовиться к «Барсе». Каталонцы играют с акцентом на атаку, используют крайне агрессивный прессинг. Поэтому не всегда успевают отрабатывать в обороне. Всё зависит от уровня концентрации и того, насколько успешно навязывает борьбу соперник. Если лидеры в порядке, а оппонент пропускает первым, всё хорошо.

Но если изначальный план не срабатывает, начинаются проблемы. Так, «Сосьедад» и «Леганес» одержали важные победы, забив первыми. С «Лас-Пальмасом» пришлось отыгрываться – соперник всё же дожал каталонцев. Игры с «Сельтой», «Бетисом» и «Атлетико» – ярчайшие примеры камбэков, когда «сине-гранатовым» не хватило концентрации. Эти случаи показали, что у Флика нет рабочего плана Б.

Рафинья и Ямаль тащат «Барсу» – нужен третий

Спасает «Барсу» наличие качественных лидеров в атаке. Образовалась просто огненная связка – Рафинья и Ямаль показывают космический футбол. Путь бразильца в составе каталонцев был тернистым. Вингеру приходилось бороться с Дембеле за статус основного, минувшим летом в паре с ним мог оказаться Нико Уильямс. Несмотря на недоверие руководства, Рафинья работал – и в текущем сезоне доказывает, что ему можно довериться (а интерес «Ман Сити» – ещё одно подтверждение топ-уровня бразильца). В 21 матче Ла Лиги он отметился 12 голами и шестью голевыми. Что касается Ямаля, это воспитанник, которого очень любят и болельщики, и руководство. 17-летний вингер забил пять мячей и отдал 10 голевых передач в 18 матчах Ла Лиги.

Но им не хватает стабильного забивного нападающего. Роберт Левандовски в первой половине сезона показал, что обрёл вторую молодость – сейчас же уровень результативности заметно снизился. Поговаривают, что «Барса» хочет взять Рэшфорда – у Маркуса есть опыт игры на острие, он моложе. Вопрос, поможет ли встряска вернуться на прежний уровень.

Футболом Гасперини невозможно добиваться результата регулярно

Гасперини – специфический тренер, стиль работы которого делает его деспотом. Не все согласятся на такие условия – но, когда под его футбол формируется костяк, команда взлетает. Сейчас бергамаски переживают очередное становление. Правда, бросается в глаза и побочный эффект философии Джан Пьеро.

Можно отметить, что в прошлом году команда взяла ЛЕ и теперь идёт в тройке Серии А. Только недавний отрезок показывает, что футбол Гасперини – слишком энергозатратный, чтобы давать результат на дистанции всего сезона. Случаются всплески – и так бергамаски пробились в финал ЛЕ , остановили «Байер», в текущем сезоне обошли «Наполи» и «Интер».

Но за неимением глубины состава, качественной ротации за взлётом приходит падение. «Аталанта» завершила 2024 год ничьей с «Лацио» – и после ещё в четырёх поединках оставалась без побед (в том числе вылетели из Суперкубка от «Интера»). Теперь это лишь третья команда Серии А, отстающая от лидера на семь очков.

Победитель ЛЕ – «кот в мешке» для соперников по ЛЧ

Бергамаскам повезло, что этот спад пришёлся на период, когда в ЛЧ наступила пауза – команда не испортила впечатление о себе. На первых порах «Аталанта» была загадкой. Коллектив неожиданно вышел из тени в решающих стадиях ЛЕ и остановил «Ливерпуль» Клоппа, потом разобрался с главным феноменом той кампании – «Байером».

Вроде на фоне европейских грандов скромная «Аталанта» не должна была затеряться – но два поражения в четырёх первых турах чемпионата заставляли усомниться в перспективах. Не сказать, что для команды дистанция в ЛЧ была тяжёлой – после «Арсенала» (0:0) играли с «Шахтёром» (3:0), «Селтиком» (0:0), «Штутгартом» (2:0), «Янг Бойз» (6:1). Но борьба за прямую путёвку в 1/8 финала – в любом случае результат достойный. Поединок с «Барсой» даст понимание, на что бергамаски могут рассчитывать. Команда в любом случае опасна для грандов.