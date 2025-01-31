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Неожиданные итоги жеребьёвки Лиги чемпионов. «Сити» против «Реала» – уже в 1/16 финала

вчера, 16:24
Лига чемпионов

Есть неочевидные пары.

«Брест» – ПСЖ

Французское противостояние в 1/16 финала не так интересно – от такой пары «сносило крышу» бы разве что в финале. Парижане – стопроцентный фаворит, да и «Брест» не поражал результатами на общей стадии. Просто команда воспользовалась своим календарём – не допустила ошибок против схожих по уровню «Штурма» и «Зальцбурга», «Спарты», ПСВ. Из вау-результатов – только ничья с «Байером».

С другой стороны, и парижане провели групповой этап сильно хуже ожиданий – в противном случае их бы на этой стадии не было. ПСЖ провалил все игры с соперниками своей весовой категории – и только в поединке с проблемным «Ман Сити» с трудом удалось одержать победу – она и позволила забраться в зону плей-офф.

Прогноз Soccer.ru: победа ПСЖ.

«Брюгге» – «Аталанта»

Бельгийцы прошли по лезвию, недосчитались бы пары очков – и остались бы без плей-офф. В целом команда прыгнула выше головы. Дортмунду и «Милану» уступили по делу, с «Ман Сити», когда «горожанам» нужна была победа для прохода в следующий раунд, тоже ловить нечего. Под вопрос евровесну для «Брюгге» поставил поединок с «Селтиком» (1:1) – но бельгийцев спасла ничья против «Юве» в седьмом туре.

Правда, соперник по 1/16 достался тяжелейший – победитель прошлой Лиги Европы, кошмар «Байера» и конкурент «Наполи» с «Интером» по чемпионской гонке в Серии А. «Аталанта» метит минимум в 1/8 финала – при этом есть оговорка на форму бергамасков. В конце декабря начался спад, с которым Гасперини так и не разобрался.

Прогноз Soccer.ru: игровой спад не должен сказаться на результате – «Аталанта» готова потрепать европейские гранды.

«Манчестер Сити» – «Реал»

Злая ирония. Команды – фавориты ЛЧ, каждый год их ждут в финале турнира, но они столкнутся уже в 1/16, где их вообще не должно было быть. «Реал» преодолевал кризис на старте сезона, «Ман Сити» развалился по ходу кампании.

Для «сливочных» тяжёлые времена наступили уже во втором туре – они уступили «Лиллю» (0:1). Сразу после месть за финал ЛЧ-23/24 – ещё и на «Сантьяго Бернабеу» – едва не сотворила «Боруссия». Удалось перевернуть ход игры. Ещё запомнились поражения от «Милана» и «Ливерпуля».

При этом сейчас мадридцы набрали ход и научились играть с Мбаппе в составе. Тем временем «Сити» не убеждает. В последних восьми матчах одно поражение – но оно от ПСЖ. Нет уверенности, что в равном поединке «горожане» одержат победу.

Прогноз Soccer.ru: «Реал» пройдёт дальше.

«Ювентус» – ПСВ

Мотта недоволен тем, что «бьянконери» матч за матчем играют вничью – они омрачали серию без поражений в чемпионате из 21 поединка. В последнее время туринцы дают ещё больше поводов для волнений. Семь матчей в 2025 году – только одна победа. Между тем «Наполи» «старая синьора» отдала три очка, плюс уступила «Бенфике» в заключительном туре.

С такими туринцами ПСВ могут рассчитывать на сенсацию, тем более одну голландцы уже сотворили – обыграли «Ливерпуль» в заключительном туре (3:2). Помимо этого, коллектив разбил «Жирону» и отнял балл у ПСЖ – так что банда Боса набралась опыта.

Прогноз Soccer.ru: ПСВ даст «Юве» достаточно пространства, вопрос – воспользуются ли им туринцы. Рискнём предположить, что как раз ПСВ станет той «тёмной лошадкой», которая есть в каждом розыгрыше ЛЧ.

«Монако» – «Бенфика»

Старт общего этапа ЛЧ оказался для монегасков интереснее, чем финиш – под занавес команда проиграла «Бенфике», «Арсеналу» и «Интеру». «Орлы» уже в группе порядочно пошумели – выдали ударное противостояние с «Баварией», обыграли «Юве», но запомнятся по двум играм – с «Атлетико» и «Барсой». В первом случае португальцы катком прошлись по сопернику. Со вторым европейским грандом выдали матч-перестрелку, но с негативным итогом (4:5).

Прогноз Soccer.ru: «Бенфика» выглядит надёжнее и увереннее, чем «Монако» – «орлы» продвинутся в 1/8.

«Спортинг» – «Боруссия»

Неизвестно, что для дортмундцев было бы хуже – вступать в плей-офф с Шахином или без. Сейчас команда – всадник без головы, особо не на что рассчитывать. Но под руководством Нури было ещё хуже – неопытный тренер часто стрелял себе в ногу. Это хороший сценарий для «Спортинга», который тоже ослаб без Аморима.

Прогноз Soccer.ru: в тяжёлом бою пройдёт «Спортинг».

«Селтик» – «Бавария»

Разброс по подбору игроков ярчайший. Шотландцы могут надеяться только на чудо, как в четвёртом туре – тогда они обыграли «Лейпциг». Но мюнхенцы достаточно поиграли под руководством Компани и таких соперников щёлкают без затруднений.

Прогноз Soccer.ru: для «Баварии» «Селтик» – разминка. Уверенно двинутся в 1/8 финала.

«Фейеноорд» – «Милан»

Разница в классе намекает на лёгкую победу «россонери», но всё не так очевидно. Миланцы испытывали огромные проблемы при Паулу Фонсеке – он спасался лишь победами в ключевых матчах. Теперь у команды новый тренер – и хоть с приходом Сержиу Консейсау дела пошли на поправку, до выздоровления ещё далеко.

«Фейеноорд» вполне может переиграть «Милан» в таком состоянии – тем более коллектив показал свою конкурентоспособность на фоне «Бенфики» и «Баварии».

Прогноз Soccer.ru: «Милан» не пропустит «Фейеноорд» в следующую стадию – Консейсау неплохо справляется со своими обязанностями (уже взял первый трофей) и хочет заработать плюсиков в реноме.

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Все комментарии
Evgeniy25
Evgeniy25
вчера в 20:39
Благодарю редакцию Socccer за то что отмечается мои комментарии и ставите в ранг лушиие! Спасибо для меня это очень неожиданно порой, но очень приятно! Редакции Желаю процветать все доброго и удачи во всех делах!
Evgeniy25
Evgeniy25
вчера в 20:11, ред.
Реал Ман Сити да... уже в 1/16 хотя сити играет неуверенно, нет в команде былой мощи Де брюйне стареет а Родри вне игры и как будто пропала опора, Сити сам себя загнал в угол да и и с такой игрой максимум 1/4 это потолок вот теперь должен доказать достоин он участвовововать в турнире против претендента на титул... ... В остальных все предсказуемо Бавария вот кто точно тёмная лошадка Компани молод это полная авантюра... Матч с Барселоной и с Фееенордом показал слабые места... Не все так однозначно хотя 1/8 точно пройдёт, почти во всех парах равенство Интересно посмотреть на Интер вот только возраст футболистов полу защиты не вселяет оптимизма могут просесть Ювентус точно далеко не пройдёт Байеру маловата опыта... У у Барсы беда с защитой и молодо зелено могут поплыть.... Вообщем нет фаворита ну думаю Ливерпуль и Реал самый очевидный финал... Или Интер Ливерпуль на десерт посмотрим окажусь я прав!
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 19:02
Компани самый странный тренер Баварии в последнее время. При нормальном тренере они бы разрывали всякие Слованы закидывая не меньше 5 мячей. А теперь очень сомнительно на них ставить. От них можно ожидать всего что угодно кроме разгромов
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:29
В общем-то всё как бы логично. Пожалуй, по Боруссии не соглашусь, прошлогодний финалист должен проходить португальский клуб. Ну и на Мадрид я бы безоговорочно не ставил. Там вообще всё может быть.
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда
вчера в 18:12
Полагаю, что когда функционеры задумывали этот формат турнира, никто и подумать не мог, что Реал и МС окажутся на тех местах, на каких они есть, учитывая проблемы и кризис. А потому и такой матч в 1/16
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:36, ред.
Если "убрать за скобки" матч грандов и матч где явный фаворит Бавария, почти все остальные пары примерно равны, немного "особняком" стоит французская пара Брест - ПСЖ. Буду переживать за Брест. Ну хочется немного сказки!)
Гость
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