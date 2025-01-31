Неожиданные итоги жеребьёвки Лиги чемпионов. «Сити» против «Реала» – уже в 1/16 финала

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вчера, 16:24

Есть неочевидные пары.

«Брест» – ПСЖ

Французское противостояние в 1/16 финала не так интересно – от такой пары «сносило крышу» бы разве что в финале. Парижане – стопроцентный фаворит, да и «Брест» не поражал результатами на общей стадии. Просто команда воспользовалась своим календарём – не допустила ошибок против схожих по уровню «Штурма» и «Зальцбурга», «Спарты», ПСВ . Из вау-результатов – только ничья с «Байером».

С другой стороны, и парижане провели групповой этап сильно хуже ожиданий – в противном случае их бы на этой стадии не было. ПСЖ провалил все игры с соперниками своей весовой категории – и только в поединке с проблемным «Ман Сити» с трудом удалось одержать победу – она и позволила забраться в зону плей-офф.

Прогноз Soccer.ru: победа ПСЖ .

«Брюгге» – «Аталанта»

Бельгийцы прошли по лезвию, недосчитались бы пары очков – и остались бы без плей-офф. В целом команда прыгнула выше головы. Дортмунду и «Милану» уступили по делу, с «Ман Сити», когда «горожанам» нужна была победа для прохода в следующий раунд, тоже ловить нечего. Под вопрос евровесну для «Брюгге» поставил поединок с «Селтиком» (1:1) – но бельгийцев спасла ничья против «Юве» в седьмом туре.

Правда, соперник по 1/16 достался тяжелейший – победитель прошлой Лиги Европы, кошмар «Байера» и конкурент «Наполи» с «Интером» по чемпионской гонке в Серии А. «Аталанта» метит минимум в 1/8 финала – при этом есть оговорка на форму бергамасков. В конце декабря начался спад, с которым Гасперини так и не разобрался.

Прогноз Soccer.ru: игровой спад не должен сказаться на результате – «Аталанта» готова потрепать европейские гранды.

«Манчестер Сити» – «Реал»

Злая ирония. Команды – фавориты ЛЧ , каждый год их ждут в финале турнира, но они столкнутся уже в 1/16, где их вообще не должно было быть. «Реал» преодолевал кризис на старте сезона, «Ман Сити» развалился по ходу кампании.

Для «сливочных» тяжёлые времена наступили уже во втором туре – они уступили «Лиллю» (0:1). Сразу после месть за финал ЛЧ -23/24 – ещё и на «Сантьяго Бернабеу» – едва не сотворила «Боруссия». Удалось перевернуть ход игры. Ещё запомнились поражения от «Милана» и «Ливерпуля».

При этом сейчас мадридцы набрали ход и научились играть с Мбаппе в составе. Тем временем «Сити» не убеждает. В последних восьми матчах одно поражение – но оно от ПСЖ . Нет уверенности, что в равном поединке «горожане» одержат победу.

Прогноз Soccer.ru: «Реал» пройдёт дальше.

«Ювентус» – ПСВ

Мотта недоволен тем, что «бьянконери» матч за матчем играют вничью – они омрачали серию без поражений в чемпионате из 21 поединка. В последнее время туринцы дают ещё больше поводов для волнений. Семь матчей в 2025 году – только одна победа. Между тем «Наполи» «старая синьора» отдала три очка, плюс уступила «Бенфике» в заключительном туре.

С такими туринцами ПСВ могут рассчитывать на сенсацию, тем более одну голландцы уже сотворили – обыграли «Ливерпуль» в заключительном туре (3:2). Помимо этого, коллектив разбил «Жирону» и отнял балл у ПСЖ – так что банда Боса набралась опыта.

Прогноз Soccer.ru: ПСВ даст «Юве» достаточно пространства, вопрос – воспользуются ли им туринцы. Рискнём предположить, что как раз ПСВ станет той «тёмной лошадкой», которая есть в каждом розыгрыше ЛЧ .

«Монако» – «Бенфика»

Старт общего этапа ЛЧ оказался для монегасков интереснее, чем финиш – под занавес команда проиграла «Бенфике», «Арсеналу» и «Интеру». «Орлы» уже в группе порядочно пошумели – выдали ударное противостояние с «Баварией», обыграли «Юве», но запомнятся по двум играм – с «Атлетико» и «Барсой». В первом случае португальцы катком прошлись по сопернику. Со вторым европейским грандом выдали матч-перестрелку, но с негативным итогом (4:5).

Прогноз Soccer.ru: «Бенфика» выглядит надёжнее и увереннее, чем «Монако» – «орлы» продвинутся в 1/8.

«Спортинг» – «Боруссия»

Неизвестно, что для дортмундцев было бы хуже – вступать в плей-офф с Шахином или без. Сейчас команда – всадник без головы, особо не на что рассчитывать. Но под руководством Нури было ещё хуже – неопытный тренер часто стрелял себе в ногу. Это хороший сценарий для «Спортинга», который тоже ослаб без Аморима.

Прогноз Soccer.ru: в тяжёлом бою пройдёт «Спортинг».

«Селтик» – «Бавария»

Разброс по подбору игроков ярчайший. Шотландцы могут надеяться только на чудо, как в четвёртом туре – тогда они обыграли «Лейпциг». Но мюнхенцы достаточно поиграли под руководством Компани и таких соперников щёлкают без затруднений.

Прогноз Soccer.ru: для «Баварии» «Селтик» – разминка. Уверенно двинутся в 1/8 финала.

«Фейеноорд» – «Милан»

Разница в классе намекает на лёгкую победу «россонери», но всё не так очевидно. Миланцы испытывали огромные проблемы при Паулу Фонсеке – он спасался лишь победами в ключевых матчах. Теперь у команды новый тренер – и хоть с приходом Сержиу Консейсау дела пошли на поправку, до выздоровления ещё далеко.

«Фейеноорд» вполне может переиграть «Милан» в таком состоянии – тем более коллектив показал свою конкурентоспособность на фоне «Бенфики» и «Баварии».

Прогноз Soccer.ru: «Милан» не пропустит «Фейеноорд» в следующую стадию – Консейсау неплохо справляется со своими обязанностями (уже взял первый трофей) и хочет заработать плюсиков в реноме.