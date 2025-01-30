«Рома», «Аякс» и «Порту» сегодня могут вылететь из Лиги Европы. Только у «Лацио» не осталось тревог

«Орлы» взлетели выше всех.
У 28 клубов из 36 серьезные турнирные задания
«Лацио» практически гарантировал первое место. Тренер Барони после семи туров остался без поражений. Хочет набрать очки против «Браги». Но даже если португальцы обыграют «Лацио», у римлян шикарная разница мячей +13. «Айнтрахт» и «Атлетик» вряд ли победят в последнем туре с неприличной разницей, чтобы обогнать «Лацио». А ничья гарантирует им первое место. Впрочем, их соперник «Брага» нуждается в трёх очках, ведь пока вне зоны плей-офф.
Не смогут подняться на 24-е место и выше, чтобы пройти дальше, «Динамо» Киев, «Ницца», «Карабах», «Лудогорец», «Мальме», «Славия» и «Рига». Эти команды, если не играют между собой, могут повлиять лишь на позиции других клубов. Зато двадцать восемь коллективов могут существенно изменить позицию в таблице вечером. Когда говорим об «Айнтрахте» и «Атлетике», которые набрали по 16 пунктов, на три меньше, чем у «Лацио», то разброс в 9 мест.
Ни немцам, ни испанцам не хочется выпадать из первой восьмерки. Не хочется играть дополнительный стыковой раунд. Вот только немцам не повезло. Они сыграют против «Ромы» в гостях. Команде Раньери нужны очки, чтобы не покинуть еврокубки. «Атлетику» улыбнулась удача, их соперник – «Виктория». Чешский клуб тоже вышел в плей-офф. Но для испанцев проблемой становятся надежды соперника на первую восьмерку в случае победы над басками.
«Манчестер Юнайтед» может занять места с первого по двенадцатое. Аморим сыграет против румынского клуба ФКСБ. Бывший «Стяуа» лишь на один пункт отстает от англичан, будет заруба за право гарантировать себе место среди победителей общего раунда. «Лион», «Андерлехт» и кризисный «Тоттенхэм» могут вылететь из первой восьмерки. Все эти команды настраиваются на очень серьезную борьбу в последнем туре. Особенно важна сейчас разница голов.
Знаменитости сегодня могут покинуть Лигу Европы
Из представителей элитных лиг вылетела только «Ницца». Дома во Франции они на четвертой строчке рядом к «Монако» и «Марселем». А вот в Лиге Европы у дна таблицы после серии неудач. Очень легко может вылететь «Хоффенхайм». Немцы рядом с зоной вылета в Бундеслиге. Проиграли во многих недавних поединках. В Лиге Европы тоже выступают плохо, ведь пока за пределами заветной зоны из 24 команд. Остался последний шанс в финальном испытании.
Деревенский клуб сыграет в гостях против «Андерлехта». Бельгийцы нестабильные. Но поскольку сыграют дома, то рассчитывают огорчить немцев. Также на кону судьба «Порту». «Драконы» уволили тренера и выбрали неожиданного нового наставника. В Мексике в клубе «Крус Асуль» нашли 39-летнего аргентинца Мартина Ансельми. Новый тренер должен обыграть «Маккаби». Также «драконы» сильно зависят от результатов матчей соседей в общей турнирной таблице.
А если конкретно, то важны результаты троих тренеров, работавших раньше в АПЛ. Раньери выигрывал чемпионат Англии с «Лестером», Моуриньо с «Челси». А Сульшер не побеждал, ведь работал на МЮ. Теперь Клаудио в «Роме», ветеран завершит тренерскую карьеру в конце сезона. Моуриньо после римского клуба нашел новую работу в Стамбуле в «Фенербахче». Там Жозе встретил Сульшера. Норвежец недавно возглавил «Бешикташ» и попробует не разочаровать.
У «Ромы» сложный соперник – «Айнтрахт», один из лидеров. Немцы потеряли Мармуша, но умеют побеждать. Больше вопросов к итальянцам, римляне в этом сезоне много раз разочаровывали публику, невзирая на крутой состав с именитыми игроками, вроде чемпиона мира Дибалы. У «Фенербахче» выездной поединок против «Мидтьюлланда». Датчане опережают команду Моуриньо на один пункт. А «Бешикташ» вечером сыграет на выезде против «Твенте».
Важен результат поединка клубов Чалова и Захаряна
Чтобы «Порту», «Бешикташ», «Рома» и «Фенербахче» синхронно отправились в плей-офф, им нужны правильные результаты соперников. Например, победа одного из клубов в поединке ПАОКа и «Реала Сосьедад». Тогда проигравшая сторона останется с десятью пунктами. Даже у «Порту» есть шанс набрать одиннадцать очков и обойти неудачника. Даже ничья может не подарить ПАОКу и «Реалу Сосьедад» удачу. А в случае победы у одной из команд есть шанс подняться выше.
Коллективы с девятого по шестнадцатое места – вторая восьмерка, будут сеянными в стыковом раунде. И хотя Чалов с Оздоевым – играют за ПАОК, как и клуб Захаряна «Реал Сосьедад», не смогут подняться в первую восьмерку, у них пока есть шансы опередить группу команд, которые идут чуть выше. Поскольку между восьмым и пятнадцатым местом всего три пункта, то даже для «Галатасарая», «Олимпиакоса» и «Аякса» общий этап Лиги Европы пока не завершен спокойным успехом.
Плотность в таблице позволяет представить самые разные сценарии. «Галатасарай», которому играть в гостях против «Аякса», может занять места со второго по восемнадцатое. Соперник турецкой команды не гарантировал себе участие в плей-офф. Есть расклад, при котором именно голландцы вылетают. А известные клубы, идущие ниже в таблице, сохраняют шансы на трофей. Новый формат интереснее, когда нет такой большой разницы в классе между командами, как в Лиге чемпионов.
Например, киевское «Динамо», они замыкают таблицу ЛЕ, отобрало очки у «Галатасарая». Ветеран Ярмоленко вышел на замену, сделал дубль, сыграли 3:3. Четырнадцать клубов в таблице от «Аякса» до «Маккаби» могут или вылететь, или пойти дальше. Лишь у израильтян теоретические шансы на успех, им нужна неприличная разница мячей с «Порту». Вряд ли получится, но Лига Европы – турнир сюрпризов. Нет явного фаворита, многие мечтают сыграть в финале в Бильбао 21 мая.