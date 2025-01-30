«Рома», «Аякс» и «Порту» сегодня могут вылететь из Лиги Европы. Только у «Лацио» не осталось тревог

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сегодня, 09:31

«Орлы» взлетели выше всех.

У 28 клубов из 36 серьезные турнирные задания

«Лацио» практически гарантировал первое место. Тренер Барони после семи туров остался без поражений. Хочет набрать очки против «Браги». Но даже если португальцы обыграют «Лацио», у римлян шикарная разница мячей +13. «Айнтрахт» и «Атлетик» вряд ли победят в последнем туре с неприличной разницей, чтобы обогнать «Лацио». А ничья гарантирует им первое место. Впрочем, их соперник «Брага» нуждается в трёх очках, ведь пока вне зоны плей-офф.

Не смогут подняться на 24-е место и выше, чтобы пройти дальше, «Динамо» Киев, «Ницца», «Карабах», «Лудогорец», «Мальме», «Славия» и «Рига». Эти команды, если не играют между собой, могут повлиять лишь на позиции других клубов. Зато двадцать восемь коллективов могут существенно изменить позицию в таблице вечером. Когда говорим об «Айнтрахте» и «Атлетике», которые набрали по 16 пунктов, на три меньше, чем у «Лацио», то разброс в 9 мест.

Ни немцам, ни испанцам не хочется выпадать из первой восьмерки. Не хочется играть дополнительный стыковой раунд. Вот только немцам не повезло. Они сыграют против «Ромы» в гостях. Команде Раньери нужны очки, чтобы не покинуть еврокубки. «Атлетику» улыбнулась удача, их соперник – «Виктория». Чешский клуб тоже вышел в плей-офф. Но для испанцев проблемой становятся надежды соперника на первую восьмерку в случае победы над басками.

«Манчестер Юнайтед» может занять места с первого по двенадцатое. Аморим сыграет против румынского клуба ФКСБ . Бывший «Стяуа» лишь на один пункт отстает от англичан, будет заруба за право гарантировать себе место среди победителей общего раунда. «Лион», «Андерлехт» и кризисный «Тоттенхэм» могут вылететь из первой восьмерки. Все эти команды настраиваются на очень серьезную борьбу в последнем туре. Особенно важна сейчас разница голов.

Знаменитости сегодня могут покинуть Лигу Европы

Из представителей элитных лиг вылетела только «Ницца». Дома во Франции они на четвертой строчке рядом к «Монако» и «Марселем». А вот в Лиге Европы у дна таблицы после серии неудач. Очень легко может вылететь «Хоффенхайм». Немцы рядом с зоной вылета в Бундеслиге. Проиграли во многих недавних поединках. В Лиге Европы тоже выступают плохо, ведь пока за пределами заветной зоны из 24 команд. Остался последний шанс в финальном испытании.

Деревенский клуб сыграет в гостях против «Андерлехта». Бельгийцы нестабильные. Но поскольку сыграют дома, то рассчитывают огорчить немцев. Также на кону судьба «Порту». «Драконы» уволили тренера и выбрали неожиданного нового наставника. В Мексике в клубе «Крус Асуль» нашли 39-летнего аргентинца Мартина Ансельми. Новый тренер должен обыграть «Маккаби». Также «драконы» сильно зависят от результатов матчей соседей в общей турнирной таблице.

А если конкретно, то важны результаты троих тренеров, работавших раньше в АПЛ . Раньери выигрывал чемпионат Англии с «Лестером», Моуриньо с «Челси». А Сульшер не побеждал, ведь работал на МЮ . Теперь Клаудио в «Роме», ветеран завершит тренерскую карьеру в конце сезона. Моуриньо после римского клуба нашел новую работу в Стамбуле в «Фенербахче». Там Жозе встретил Сульшера. Норвежец недавно возглавил «Бешикташ» и попробует не разочаровать.

У «Ромы» сложный соперник – «Айнтрахт», один из лидеров. Немцы потеряли Мармуша, но умеют побеждать. Больше вопросов к итальянцам, римляне в этом сезоне много раз разочаровывали публику, невзирая на крутой состав с именитыми игроками, вроде чемпиона мира Дибалы. У «Фенербахче» выездной поединок против «Мидтьюлланда». Датчане опережают команду Моуриньо на один пункт. А «Бешикташ» вечером сыграет на выезде против «Твенте».

Важен результат поединка клубов Чалова и Захаряна

Чтобы «Порту», «Бешикташ», «Рома» и «Фенербахче» синхронно отправились в плей-офф, им нужны правильные результаты соперников. Например, победа одного из клубов в поединке ПАОКа и «Реала Сосьедад». Тогда проигравшая сторона останется с десятью пунктами. Даже у «Порту» есть шанс набрать одиннадцать очков и обойти неудачника. Даже ничья может не подарить ПАОКу и «Реалу Сосьедад» удачу. А в случае победы у одной из команд есть шанс подняться выше.

Коллективы с девятого по шестнадцатое места – вторая восьмерка, будут сеянными в стыковом раунде. И хотя Чалов с Оздоевым – играют за ПАОК , как и клуб Захаряна «Реал Сосьедад», не смогут подняться в первую восьмерку, у них пока есть шансы опередить группу команд, которые идут чуть выше. Поскольку между восьмым и пятнадцатым местом всего три пункта, то даже для «Галатасарая», «Олимпиакоса» и «Аякса» общий этап Лиги Европы пока не завершен спокойным успехом.

Плотность в таблице позволяет представить самые разные сценарии. «Галатасарай», которому играть в гостях против «Аякса», может занять места со второго по восемнадцатое. Соперник турецкой команды не гарантировал себе участие в плей-офф. Есть расклад, при котором именно голландцы вылетают. А известные клубы, идущие ниже в таблице, сохраняют шансы на трофей. Новый формат интереснее, когда нет такой большой разницы в классе между командами, как в Лиге чемпионов.