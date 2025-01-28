«Интер» метит в фавориты, «Монако» – потенциальное открытие. Топ-матч на финише группы Лиги чемпионов

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сегодня, 16:22

Украсят заключительный тур.

Один из фаворитов

«Интер» от сезона к сезону только укрепляет свои позиции в эшелоне элитных клубов. Двумя годами ранее «нерадзурри» среди «Реала», «Манчестер Сити», «Баварии» и остальных были лишь новичком. Теперь опыта достаточно, чтобы держать себя в тонусе как в Серии А, так и в еврокубках. Миланцам потребовалось время на раскачку – на старте сезона проиграли в дерби, да и с «Манчестер Сити» сыграли вничью.

Зато потом разогнались – почти три месяца без поражений, уверенный ход в Лиге чемпионов. За этот период «Интер» обыграл «Арсенал» и «РБ Лейпциг», обосновался в топ-5 главного еврокубка, а в Серии А быстро нагнал лидеров. «Нерадзурри» идут на втором месте и снова дышат в спину «Наполи».

Что касается Лиги чемпионов, «Интер» – четвёртый. Команда набрала 16 очков, готова завершить групповой этап на классе и вступить в плей-офф среди основных фаворитов турнира. Всё же у «Реала», «Манчестер Сити» и ПСЖ проблемы, у «Милана» с «Атлетико» не так много опыта, а с «Барселоной», «Арсеналом» и «Ливерпулем» можно тягаться.

У «Монако» есть только ЛЧ

Это «нерадзурри» собираются стать гегемонами Серии А – а монегаскам надо хотя бы «Пари Сен-Жермен» догнать. Это очень тяжёлая гонка. Парижане давно обосновались на вершине Лиги 1 – и никто не может соперничать с ними по ресурсам. Клуб забирает любого игрока, который понравится тренеру и может конкурировать с европейскими грандами. У «Монако» нет такого влияния – и на титул они могут рассчитывать лишь в случае, если ПСЖ устанет от постоянных побед, уйдёт в тень.

Надежды были на текущий сезон. Всё же команда нашла своего тренера и вернула себе стабильность, в прошлом году стала второй. Можно было укрепить позиции. «Монако» хватило до ноября. Затем начались ошибки – в итоге даже «Марсель» пропустили на вторую строчку. Сейчас отставание от ПСЖ – 13 баллов. Три очка до провансальцев и пока главная цель – не выпасть из тройки.

Так что Лига чемпионов для «Монако» – отдушина, единственное место, где всё получается. Команда гарантировала себе плей-офф и даже претендует на прямую путёвку в 1/8 финала. С «Байером» у монегасков – по 13 очков, «Аталанта», «Милан» и «Атлетико» тоже на расстоянии вытянутой руки.

Индзаги хочет избавиться от недосказанности

Последние сезоны «Интера» – совсем разные по содержанию. В кампании-22/23 команда играла очень нестабильно, осенью даже поговаривали об отставке тренера. Боссы решили подождать – и Индзаги вернул «нерадзурри» к жизни. В итоге в Лиге чемпионов добрались аж до финала, а в чемпионате Италии стали третьими. В следующем сезоне фокус сместился на Серию А – миланцы с огромным запасом оформили титул.

На ЛЧ тогда тоже были амбициозные планы. Всё же команда давно работала с Индзаги и стала абсолютно тренерской, теперь к этому добавился еврокубковый опыт. Но в плей-офф «нерадзурри» наткнулись на «Атлетико» – и «матрасники» на характере перекусили недавних финалистов.

На этом фоне в отношении «Интера» осталась недосказанность. Финал-2023 выглядит случайностью на фоне вылета на стадии 1/8 в 2024-м году. Есть мнение, что «Интер» – команда для чемпионатов. Они берут своё на длинной дистанции, поскольку играют крайне стабильно. Но когда дело доходит до противостояний, в которых разницу делают два матча, удача не всегда на стороне «нерадзурри» – и они не знают, как её склонить на свою сторону. Руководство верит в идеи Индзаги, поэтому ему дали новый контракт. Он и продолжит делать из «Интера» еврокубкового фаворита.

Монегаски рассчитывают на «бум» в еврокубках

С последнего такого бума прошло почти 10 лет – команда пошумела в сезоне-16/17 и с тех пор не отметилась ничем ярким. Монегаски поплатились за тягу к продажам затяжным кризисом, но теперь нашли прочное основание и хорошего тренера. В клубе подросла талантливая молодёжь – Вандерсон, Магасса, Камара, Бен Сегир, Аклиуш, Балогун. При этом достаточно крепких лидеров, которые делают состав опытнее – Александр Головин среди них. Он один из тех, кто застал «Монако» в состоянии кризиса и продолжает играть за монегасков сейчас. Словом – старожил.

В Лиге 1 этого не хватает для конкуренции с ПСЖ – зато в ЛЧ даёт неплохой результат. Коллектив успел обыграть «Барселону» и «Астон Виллу», был также хорош с «Болоньей» и «Црвеной Звездой», сыграл вничью с загребским «Динамо». Сейчас главное – грамотно распределить силы. Команда созрела для того, чтобы снова погреметь в главном еврокубке.

С чистого листа

Это противостояние – не столкновение разных философий, не новая классика Лиги чемпионов. Команды практически не играли между собой. В официальных турнирах – вообще ни одного матча. Что касается товарищеских встреч, команды сыграли между собой дважды. Один раз поединок завершился ничьей – 2:2. В 2009 году сильнее оказались миланцы – 1:0.

Прогноз Soccer.ru: результат поединка может сильно повлиять на итоговое турнирное расположение. С четвёртого по 13-е место в таблице огромная плотность – всего три очка разницы. То есть не исключён вариант, при котором «Интер» в случае поражения лишится прямой путёвки в 1/8 финала. При этом «Монако» от шестого-восьмого места – в одном шаге. Их мотивация сильнее, потому что шанс забраться выше куда реальнее, чем риск «Интера» выпасть из первой восьмёрки. Миланцам исход поединка не так принципиален – читается сценарий, при котором команды сыграют вничью.