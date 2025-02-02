Малком, Промес, Шомуродов и другие любимцы. Легионеры, которых легко снова представить в РПЛ

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вчера, 08:57

Заговорили о возвращениях.

Малком, 27 лет, экс-игрок «Зенита»

Вингеру скоро исполнится 28 лет. Творческая личность далека от пенсии. В возрасте Малкома глупо строить железный занавес вокруг крутых европейских лиг. В Саудовской Аравии бразильцу стало неуютно. Был успех в первом сезоне с прекрасной статистикой. Рассчитывал, что тренер Жезуш будет строить команду вокруг него. Неймар постоянно лечился, но в успешном «Аль-Хиляле» жизненным опытом чаще делились сербы Милинкович-Савич и Митрович. Команда с трофеями, на первой строчке в таблице лиги. Но показатели Малкома упали. В Саудовской Аравии сложнее устроить жизнеутверждающий пьяный вечер. Душа поэта просится на свободу. Ощущает себя лишним человеком в команде, куда тянут Винисиуса и Родриго из «Реала». В «Зените» Малком найдет колонию бразильцев. Хотя его правый фланг занят Луисом Энрике, зимним новичком, тренеры Семак и Жезуш ставили опытного бразильца на позицию «десятки». Если Малкома вернут летом, пострадает Глушенков. А если закрыть глаза за потенциальные абсурдные требования шейхов – могут заломить цену, ведь подписали игрока за 60 млн евро, то возвращение будет хорошей пропагандой для «Зенита». Суперзвездный игрок уехал, а теперь хочет вернуться.

Промес, 33 года, экс-игрок «Спартака»

Нормально идти в гости, когда зовут. А Квинси будет в РПЛ как дома. В его случае помешать может лишь отсутствие порядочности. Хороший парень не будет махать ножом у артерий кровного родственника – кузена. Или проворачивать дела с массовыми убийцами – оптовыми торговцами тяжелыми наркотиками. Но руководители «Спартака» ведь зачем-то оказались на игре Промеса в ОАЭ . Футболист забил победный мяч и показал пальцами ромб, символ московского клуба. Малком передавал тайные сигналы через знакомых. А Промес прямо сказал – хочет вернуться в «Спартак». Вот только нидерландские правоохранители против. Мечтают увидеть Квинси в тюрьме. Имеют законные основания. В этом случае надо убедить шейхов выпустить футболиста из страны, но не отдавать его голландцам. Репутационные потери в «Спартаке» тоже важно оценить. В остальном и в 33 года Промес годится для РПЛ . Достаточно назвать вингеров в распоряжении Станковича, чтобы всё понять. Бонгонда, Маркиньос, Зиньковский и Медина не сильнее, чем Квинси Антон.

Элдор Шомуродов, 29 лет, экс-игрок «Ростова»

Актуальности разговору добавляет положение легионеров за рубежом. Малком заработал денег и устал тянуть «Аль-Хиляль» без доброго слова в ответ. Промес застрял без практики. Адвокаты стоили состояние. Надо снова зарабатывать на красивую жизнь. А Шомуродов даже в Лиге Европы за «Рому» чаще выходил на замену, чем в основе. В Серии А узбекский нападающий не провел ни одного матча с первых минут. Слишком много конкурентов. Дибала и Эль-Шаарави, понятно, не чистые столбы в центр атаки. Но прошлым летом «Рома» перехватила у «Атлетико» лучшего снайпера Ла Лиги Довбика. Хотя украинский форвард попал в команду непоследовательного владельца – босс «волков» запаниковал и уволил Де Росси на старте сезона, у новичка Артёма дебют удался. Уже 8 голов и 2 ассиста только в Серии А. Шомуродов старается забивать, когда дают шанс. И у него нет шансов быть в основе. Будь у ЦСКА деньги, могли к Облякову и Файзуллаеву добавить Шомуродова. Элдор качественный футболист. Мечтал летать высоко, но в «Роме» не справился с конкуренцией и давлением. Впрочем, вряд ли Шомуродов хочет в РПЛ .

Самуэль Жиго, 31 год, экс-игрок «Спартака»

Центральные защитники невероятно важны в РПЛ . Диего Коста позволил «Краснодару» сохранить качество игры без мяча, как в прошлом сезоне с Хуниором Алонсо. «Зенит» не может найти нового вождя обороны, из-за чего есть проблемы. У «Спартака» появился Бабич, один из лучших центральных защитников клуба со времен Жиго. Самуэль перебрался из Москвы в Марсель в надежде чаще видеться с ребенком, который жил во Франции с мамой. Спустя несколько лет француз снова уехал. На этот раз живет в Риме, выступая за «Лацио». Вот только тренер Барони не доверяет Жиго в ключевых поединках сезона. У Самуэля всего два матча в основе в Серии А. Ему позволяют бегать в Кубке Италии и Лиге Европы. Но в 31 год унизительно быть четвертым-пятым центральным защитником команды. Особенно когда ушел в аренду из «Марселя», где Самуэля списал новый главный тренер Де Дзерби. Жиго может подумать о возвращении в РПЛ . Фанаты «Спартака» помнят ошибки Литвинова, Дуарте и Абены. Хотя Жиго постарел, у него есть класс и опыт. «Гладиатор» точно мог бы заиграть в РПЛ . Например, в основе «Локомотива».

Никола Влашич, 27 лет, экс-игрок ЦСКА

Агент футболиста заявил, что у Влашича только теплые воспоминания об РПЛ . Представителя Николы спрашивали о переговорах «Спартака» и сербского опорника Илича. Влашич играет с Иваном за «Торино». Хавбеки талантливые, но упускают время. У Илича есть запас, всего 23 года. У Влашича ценный ресурс на исходе, осенью исполнилось 27 лет. У Николы контракт с «Торино» ещё на два сезона с опцией продления на год. Но разве Влашич развивается? Человек, который раньше мечтал оказаться в основе сборной Хорватии, сейчас впустую тратит время в составе середняка Серии А. Жизнь в Турине не равна жизни в колоритных итальянских городах. В «Торино» вряд ли невероятно большая зарплата. Хорвату в идеале надо найти более серьезную команду. Но после двух неудач в «Эвертоне» и «Вест Хэме» бывшему лидеру ЦСКА не доверяют. Сомневаемся, что Никола согласится вернуться в РПЛ . А по уровню мастерства и возрасту идеальный кандидат. Возможно, Влашич даже сожалеет, что в свое время отказал «Зениту». С другой стороны, принципы важнее. Не совершил ошибку Марио Фернандеса. Правый латераль «армейцев» после выступлений в Бразилии планировал снова играть за ЦСКА . Змей-искуситель завел в Санкт-Петербург, расстались после неудачи ветерана.

Сердар Азмун, 30 лет, экс-форвард «Зенита»