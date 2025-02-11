«Ювентус» — ПСВ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — ПСВ, который состоится 11 февраля 2025 года
«Ювентус»
Команду из Турина уже привыкли называть «ничейной», ведь «Ювентус» слишком много матчей заканчивает компромиссом со своим соперником, хотя в последнее время немного отошел от этого наблюдения. Лига чемпионов является важным турнирном для «старой синьоры», но ПСВ является серьезным конкурентом и без полной самоотдачи и дисциплины обыграть его будет крайне трудно.
2 февраля «Ювентус» на своем поле крупно обыграл «Эмполи» (4:1), а седьмого числа команда обыграла на выезде «Комо» (2:1).
ПСВ
ПСВ вызывает уважение со стороны нейтральных болельщиков качеством своей игры и характером, который команда несколько раз демонстрировала на групповом этапе Лиги чемпионов. Сейчас клуб из Нидерландов вполне может побороться с «Ювентусом» за проход дальше, и его победа мало кого удивит.
Пятого февраля ПСВ в кубке Нидерландов прошел «Фейеноорд» (2:0), а восьмого числа не смог переиграть в чемпионате «Виллем II» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ювентус» – 1.98
- Ничья – 3.45
- Победит ПСВ – 4.15
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.75
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.08
Статистика
- «Ювентус» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- ПСВ проиграл четыре из десяти последних поединков на выезде во всех турнирах
- В единственной встрече между клубами осенью прошлого года сильнее оказался «Ювентус»
Прогноз
Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Предполагаем, что «Ювентусу» повезет в этом матче и команда наверняка добьется минимальной победы в первой встрече.