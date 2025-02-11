«Ювентус» — ПСВ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — ПСВ , который состоится 11 февраля 2025 года

«Ювентус»

Команду из Турина уже привыкли называть «ничейной», ведь «Ювентус» слишком много матчей заканчивает компромиссом со своим соперником, хотя в последнее время немного отошел от этого наблюдения. Лига чемпионов является важным турнирном для «старой синьоры», но ПСВ является серьезным конкурентом и без полной самоотдачи и дисциплины обыграть его будет крайне трудно.

2 февраля «Ювентус» на своем поле крупно обыграл «Эмполи» (4:1), а седьмого числа команда обыграла на выезде «Комо» (2:1).

ПСВ

ПСВ вызывает уважение со стороны нейтральных болельщиков качеством своей игры и характером, который команда несколько раз демонстрировала на групповом этапе Лиги чемпионов. Сейчас клуб из Нидерландов вполне может побороться с «Ювентусом» за проход дальше, и его победа мало кого удивит.

Пятого февраля ПСВ в кубке Нидерландов прошел «Фейеноорд» (2:0), а восьмого числа не смог переиграть в чемпионате «Виллем II» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.98

Ничья – 3.45

Победит ПСВ – 4.15

– 4.15 Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.08

Статистика

«Ювентус» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

ПСВ проиграл четыре из десяти последних поединков на выезде во всех турнирах

проиграл четыре из десяти последних поединков на выезде во всех турнирах В единственной встрече между клубами осенью прошлого года сильнее оказался «Ювентус»

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Предполагаем, что «Ювентусу» повезет в этом матче и команда наверняка добьется минимальной победы в первой встрече.