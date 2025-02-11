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«Ювентус» — ПСВ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:56
«Ювентус» — ПСВ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — ПСВ, который состоится 11 февраля 2025 года

«Ювентус»

Команду из Турина уже привыкли называть «ничейной», ведь «Ювентус» слишком много матчей заканчивает компромиссом со своим соперником, хотя в последнее время немного отошел от этого наблюдения. Лига чемпионов является важным турнирном для «старой синьоры», но ПСВ является серьезным конкурентом и без полной самоотдачи и дисциплины обыграть его будет крайне трудно.

2 февраля «Ювентус» на своем поле крупно обыграл «Эмполи» (4:1), а седьмого числа команда обыграла на выезде «Комо» (2:1).

ПСВ

ПСВ вызывает уважение со стороны нейтральных болельщиков качеством своей игры и характером, который команда несколько раз демонстрировала на групповом этапе Лиги чемпионов. Сейчас клуб из Нидерландов вполне может побороться с «Ювентусом» за проход дальше, и его победа мало кого удивит.

Пятого февраля ПСВ в кубке Нидерландов прошел «Фейеноорд» (2:0), а восьмого числа не смог переиграть в чемпионате «Виллем II» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ювентус» – 1.98
  • Ничья – 3.45
  • Победит ПСВ – 4.15
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.75
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.08

Статистика

  • «Ювентус» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • ПСВ проиграл четыре из десяти последних поединков на выезде во всех турнирах
  • В единственной встрече между клубами осенью прошлого года сильнее оказался «Ювентус»

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Предполагаем, что «Ювентусу» повезет в этом матче и команда наверняка добьется минимальной победы в первой встрече.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: соккер.ру
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:38
Итальянский Ювентус уже давно научился играть по счёту, особенно это касается важных матчей, в том числе, и международных. Где Старая Синьора имеет громадный положительный опыт. Сильно сомневаюсь что Юве здесь уступит гостям, ведь класс хозяев определённо выше. Также отмечу что Ювентус недавно тоже в ЛЧ сумел засушить даже звёздную атаку Манчестера Сити 2-0. Что касается ПСВ, то он набрал только балл в 3х крайних гостевых встречах Лиги Чемпионов, потеряв там очки в играх с Брестом 0-1, ПСЖ 1-1 и тем же Юве 1-3. Жду тут успех для ставки на 1х и ТМ 4.5.
Гость
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