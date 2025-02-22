Альберто Суппичи, тренер Уругвая на ЧМ-30: оказался на 5 с лишним лет старше, но всё равно остался самым молодым тренером, когда-либо выигрывавшим Кубок мира

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сегодня, 20:17

Очередная головоломка появилась в соцсетях вчера, 21 февраля. И в сети Х, и в сети f появились одинаковые посты об Альберто Суппичи (Alberto Suppici).

Смутило только то, что точно такие же посты в обоих сетях, с точно таким же текстом и теми же самыми фото, и от того же самого пользователя-уругвайца — так вот всё это уже было год-два назад. За одним лишь исключением. Альберто Суппичи вдруг постарел на 5 с лишним лет.

В старых постах датой рождения было указано 20 ноября 1898 года, место рождения город Колониа-дель-Сакраменто, Уругвай. Это недалеко от Монтевидео, тоже на берегу Ла-Платы.

Во вчерашних постах фигурирует дата рождения 21 февраля 1893 года. Очень заинтриговала меня эта история. Начал разбираться.

Перед ЧМ -30 Альберто Суппичи дал интервью для журнала Mundo Yruguayo (№600, от 10 июля 1930, за 3 дня до первых матчей). Вот его фото из того интервью:

Само интервью я не читал пристально.

Сначала я попросил у уругвайского автора текстов хоть какой-то подтверждающий документ о резкой смене даты рождения. Нет ответа, нет документа.

Спросил у своего русскоговорящего приятеля, жителя Монтевидео — какое полное имя тренера? Ответ: Alberto Horacio Suppici, иногда добавляют материнскую фамилию Sedes.

Имя Alberto Horacio Suppici не вызвало подозрений, тем паче, что на сайте AUF (уругвайской ассоциации) именно так и написано.

Стал искать информацию на сайте familysearch. Нет там никакого Alberto Horacio Suppici, рождённого в 1898 году. Зато есть Alberto Felix Suppici, рождённый как раз 21 февраля 1893 года. Явно какая-то путаница.

Если вы начнёте искать в интернете Альберто Суппичи, то обнаружите практически во всех источниках второе имя Horacio, а дату рождения ноябрь 1898 года.

И, разумеется, масса всяческих записей в списках рекордов мундиалей — в 31 год Суппичи был самым молодым тренером, выигравшим чемпионат мира.

Да вот скан из всемирно известной книги Complete Book of World Cup от Криса Фредди:

Практически на первом же развороте, Суппичи было 31 год и 240 дней на день первого матча Уругвая на ЧМ -30, если отсчитывать от 20 ноября 1898 года.

Но что-то путанное в этом деле было.

Начались поиски в недрах уругвайской библиотеки. Сразу же попался журнал Gooool! от ноября 1945 года, №101. Там на двух страницах было интервью с Альбертом Суппичи — в том сезоне он руководил клубом Пеньяроль и выиграли они всё что можно.

Было фото самого Суппичи и журналиста в той статье. По облику сразу узнаётся тренер чемпионов мира 1930 года. А вот в подписи к фото указано хоть и не полное, с сокращением, имя тренера:

Чувствуете подвох? Никакой он оказывается ни Alberto Horacio, а Alberto F. Логично предположить, что за этим F. кроется Felix с датой рождения 21 февраля 1893 года.

Долгое время (более 30 лет, с 1916 года) Альберто Суппичи работал в национальной комиссии по физическому воспитанию. Он был тренером по физподготовке с высшим образованием, самым крутым в 30-х годах. Это позже, в середине 40-х он стал давать игрокам и различные тактические схемы. И заслужил прозвище Профессор, так как преподавал также баскетбол, легкую атлетику, бокс.

Потом нашлась информация о том, что в честь Альберто Суппичи был в 1977 г. назван спорткомплекс в городе Колониа-дель-Сакраменто или просто Колониа, где он 22 апреля 1917 года создал клуб Plaza Colonia, проработал в том городе 11 лет.

То, что есть стадион, названный в честь тренера Суппичи, уругвайцы знают. Только не всегда название стадиона пишут полностью. А мне попался вот такой анонс матча на этом стадионе в 2013 году:

Сам стадион местные просто называют al Suppici.

На скане даже выделять не надо, и так видно, что полное имя профессора Alberto Felix Suppici.

Спрашивается — сами уругвайцы этого не знают? Horacio до сих пор фигурирует на сайте их ассоциации:

Не удержался, перечеркнул!

Но более всего поражает другое. В том самом интервью перед ЧМ -30 журналу Mundo Uruguayo журналист практически первым делом спросил у тренера национальной сборной сколько ему лет? И тот сразу же ответил, что 36, написано словами, я выделил цветом:

Я-таки прочитал хотя бы начало того интервью, видел основные моменты на английском: тренер подробно рассказал об интенсивности и режиме тренировок.

Откуда 31 год его возраста взялся?

Правда, и с 36 не всё гладко. Был июль 1930 года. Февраль уже давно прошёл, а это значит, что Суппичи уже давно исполнилось 37! Но это при условии, что он 1893 года рождения. А если он всё-таки ноябрьский? Тогда и получаются 36, и только тогда. Загадочный человек. Правда, вспоминая себя в таком возрасте, не всегда мог сходу ответить сколько мне было полных лет. Особенно в медучреждениях любят задавать такие вопросы, приходилось высчитывать. Так что вполне допускаю, что сам Суппичи мог и скостить себе годик.

Вот вам и ещё одно доказательство. Но тоже не совсем в лоб.

После победы на ЧМ -30 тот же журнал Mundo Uruguayo в №608 от 4 сентября на двух страницах дал подборку фото детей чемпионов, в том числе двух сыновей Альберто Суппичи. Вот его ребята:

В подписи есть их имена: Альберто Рауль и Эктор Хорхе, фамилия разумеется папина, Суппичи. На вид мальчикам в районе 10 лет.

С этими параметрами я вновь обратился к сайту familysearch, и вот что нашлось для одного из сыновей:

Видим, что сын родился в городе Колониа, где с 1916 года жил и работал Альберто Суппичи. Сыну, как и предполагал, не более 10 лет.

Так что всё сходится. А для самого Альберто Суппичи есть такой вот скриншот:

Отца его звали Horacio Jose Suppici. Если верить архивным записям для этой семьи, то был у них ещё один сын, которого звали как и отца Horacio Jose. Этот сын родился в 1894 и умер в 1927. Бывает, конечно, путаница в таких документах. Может из-за этого второе имя Horacio так и прилипло к профессору.

Был у него знаменитый двоюродный брат Эктор Суппичи Седес, он был известным автогонщиком, погиб в аварии 4 декабря 1948 года. Альберто и Эктора часто считали родными братьями, отсюда и материнская фамилия Седес прилипла к Альберто во всяких википедиях. Но это не его матери фамилия.

Оба кузена были очень похожи. Вот фото автогонщика Эктора Суппичи с одним из велосипедистов:

Весьма похожи. Но родители у них все же разные:

Насчёт рекордов.

Несмотря на «старение», тренер Альберто Феликс Суппичи остаётся самым молодым среди всех главных тренеров, когда-либо выигрывавших Кубок мира.

Вот список только тех тренеров, кто был в возрасте до 40 лет на день победного финального матча Кубка мира:

Альберто Феликс Суппичи (Уругвай) — 37 лет 159 дней на 30 июля 1930 года;

Марио Хорхе Лобо Загалло (Бразилия) — 38 лет 317 дней на 21 июня 1970 г.;

Сесар Луис Менотти (Аргентина) — 39 лет 232 дня на 25 июня 1978 года.

Победа сборной Уругвая на ЧМ -30 мало отразилась на известности тренера Альберто Суппичи.

Во время турнира он практически не фотографировался вместе с командой. На очень нечётких снимках перед матчами с Перу и Румынией Суппичи ещё стоял рядом с массажистом Грекко, но его имя в подписях к фото нигде не упоминалось. В финале на кадрах видеохроники можно его узнать на размытом изображении. Кое-где он в кадре мелькает после финального свистка.

Есть одно чёткое фото на церемонии открытия стадиона Сентенарио, перед матчем с Перу 18 июля 1930 года:

Альберто Суппичи стоит крайний слева на передней линии, руки за спиной, в вязанной куртке, как и у игроков.

Есть ещё одно сравнительно чёткое фото, от агентства GettyImages. Самое смешное в этом фото — это подпись. Она гласит, что футболисты Югославии прогуливаются перед турниром:

Но Суппичи мы видим ясно, правее него по фото идёт вратарь Энрике Бальестреро. А вот крайним слева идёт, по всей видимости, другой вратарь, Андрес Массали, в берете.

Это значит, что фото сделано действительно до ЧМ , так как тренер Суппичи выгнал 2-кратного олимпийского чемпиона Массали со сборов за нарушение режима. Так что не только физподготовкой занимался Альберто Суппичи — он делал команду с железной дисциплиной.

Как угодно можно относится к тому, что пишут во всяких википедиях. Там пишут люди, они могут ошибаться. Ошибаюсь и я иной раз. Но ведь второе имя на букву F не я выдумал, оно взято из уругвайской прессы 1945 года.

Да вот ещё о том же, но датировано июнем 1930, уругвайская газета Progreso сообщала о региональном совещании учителей по физическому воспитанию. Немаловажную роль там играл инспектор национальной комиссии Альберто Ф. Суппичи:

Странно только то, что всё было известно в то время — и про 36 лет, и про букву Ф.

Почему ныне-то всё перековеркали, что приходится заново доказывать давно доказанное?!