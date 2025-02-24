«Анже» — «Реймс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Франции «Анже» — «Реймс», который состоится 25 февраля 2025 года

«Анже»

«Анже» по сравнению с прошлыми выступлениями клуба в Лиге 1 выглядит гораздо лучше и идет практически в середине Лиги 1. Команда занимает 12 место с 27 баллами и находится в безопасности относительно зоны вылета. В матче кубка Франции коллектив постарается обыграть менее удачливый «Реймс» и достичь полуфинала турнира.

22 февраля «Анже» сыграл вничью с «Сент-Этьен» (3:3), а 16 числа минимально обыграл «Реймс» в чемпионате (1:0).

«Реймс»

«Реймс» очень неудачно играет в чемпионате и клубу угрожает угроза вылета из Лиги 1. Команда занимает 15 место с 22 баллами и должна изменить отношение к своей игре в ближайших баллах. Тем не менее, матч кубка Франции и победа в нем может добавить уверенности в себе гостям, которая пригодится в последующих поединках.

21 февраля «Реймс» минимально уступил «Ренну» (0:1), а 16 числа с тем же счетом проиграл нынешнему сопернику «Анже», но в Лиге 1 (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Анже» – 2.55

Ничья – 3.25

Победит «Реймс» – 3

Тотал больше 2.5 мячей – 2.12

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.75

Статистика

«Реймс» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Анже» одержал лишь три победы в десяти последних домашних встречах

«Реймс» выиграл три из пяти последних матчей у «Анже»

Прогноз

Поставить на победу «Реймса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. Предполагаем, что гости смогут настроиться на это конкретный поединок и добьются выхода в полуфинал кубка Франции.