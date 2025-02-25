«Болонья» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» – «Милан», который состоится 27 февраля 2025 года
«Болонья»
Оба коллектива покинули Лигу чемпионов и теперь вынуждены сосредоточиться на внутреннем чемпионате. «Болонья» перед стартом очередного тура идет на восьмом месте с 41 баллом и уступает «Милану» лишь по дополнительным показателям. Победа на своем поле поможет не только обойти «Милан», но и приблизится к другим конкурентам. В любом случае встреча не оставит равнодушными фанатов итальянского футбола.
22 февраля «Болонья» проиграла на выезде «Парме» (0:2), а ранее на своем поле оказалась сильнее «Торино» (3:2).
«Милан»
«Милан» редко выигрывает в последнее время, а вылет из Лиги чемпионов не добавляет болельщикам положительных эмоций. Команда борется за место повыше в Серии А, ведь сейчас занимает седьмое с 41 баллом. Победа поможет хозяевам не только не пропустить вперед «Болонью», но и оторваться от некоторые конкурентов.
22 февраля «Милан» на выезде проиграл «Торино» (1:2), а 18 февраля сыграл вничью с «Фейеноордом» (1:1), чего было недостаточно для выхода в следующий раунд.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Болонья» – 2.85
- Ничья – 3.3
- Победит «Милан» – 2.5
- Тотал больше 2.5 мячей –2
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.82
Статистика
- «Болонья» проиграла лишь в одной встрече из десяти последних во всех турнирах
- «Милан» проиграл четыре поединка из пяти последних на выезде
- Три из пяти последних поединков между клубами завершились ничейными результатами
Прогноз
Поставить на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Гости обязаны настроиться на эту встречу и забрать важную победу в чемпионате Италии.