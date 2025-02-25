«Болонья» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» – «Милан», который состоится 27 февраля 2025 года

«Болонья»

Оба коллектива покинули Лигу чемпионов и теперь вынуждены сосредоточиться на внутреннем чемпионате. «Болонья» перед стартом очередного тура идет на восьмом месте с 41 баллом и уступает «Милану» лишь по дополнительным показателям. Победа на своем поле поможет не только обойти «Милан», но и приблизится к другим конкурентам. В любом случае встреча не оставит равнодушными фанатов итальянского футбола.

22 февраля «Болонья» проиграла на выезде «Парме» (0:2), а ранее на своем поле оказалась сильнее «Торино» (3:2).

«Милан»

«Милан» редко выигрывает в последнее время, а вылет из Лиги чемпионов не добавляет болельщикам положительных эмоций. Команда борется за место повыше в Серии А, ведь сейчас занимает седьмое с 41 баллом. Победа поможет хозяевам не только не пропустить вперед «Болонью», но и оторваться от некоторые конкурентов.

22 февраля «Милан» на выезде проиграл «Торино» (1:2), а 18 февраля сыграл вничью с «Фейеноордом» (1:1), чего было недостаточно для выхода в следующий раунд.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Болонья» – 2.85

Ничья – 3.3

Победит «Милан» – 2.5

Тотал больше 2.5 мячей –2

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.82

Статистика

«Болонья» проиграла лишь в одной встрече из десяти последних во всех турнирах

«Милан» проиграл четыре поединка из пяти последних на выезде

Три из пяти последних поединков между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

Поставить на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Гости обязаны настроиться на эту встречу и забрать важную победу в чемпионате Италии.