«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Локомотив», который состоится 28 февраля 2025 года

«Динамо» Махачкала

Команда является новичком РПЛ и на данный момент борется за выживание, чтобы сохранить место на следующий сезон. «Динамо» располагается на 11 месте с 17 баллами и опережает на один пункт соперников из зоны вылета. В домашней игре с «Локомотивом» хозяевам будет непросто набрать очки, но зацепиться за ничью шансы определенно будут.

19 февраля «Динамо» Махачкала обыграло «Ротор» (3:1), а 16 числа уступило «Ахмату» (0:1). Оба матча были товарищескими.

«Локомотив»

«Железнодорожники» осеннюю часть чемпионата завершили на пятом месте с набранными 35 баллами, но отставание от лидера составляет всего четыре пункта. «Локомотив» очень хочет побороться за чемпионство, а для этого команде нужно побеждать в подобных поединках и начинать следует с «Динамо» Махачкала.

18 февраля «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), а 18 числа разгромил «Урал» (5:0). Оба матча были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Махачкала – 3.75

Ничья – 3.4

Победит «Локомотив» – 2.03

Тотал больше 2.5 мячей – 2.1

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.75

Статистика

«Динамо» Махачкала выиграло пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Локомотив» проиграл два из десяти последних поединков на выезде

В единственной личной встрече между клубами сильнее оказался «Локомотив» (2:0)

Прогноз