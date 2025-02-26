«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Локомотив», который состоится 28 февраля 2025 года
«Динамо» Махачкала
Команда является новичком РПЛ и на данный момент борется за выживание, чтобы сохранить место на следующий сезон. «Динамо» располагается на 11 месте с 17 баллами и опережает на один пункт соперников из зоны вылета. В домашней игре с «Локомотивом» хозяевам будет непросто набрать очки, но зацепиться за ничью шансы определенно будут.
19 февраля «Динамо» Махачкала обыграло «Ротор» (3:1), а 16 числа уступило «Ахмату» (0:1). Оба матча были товарищескими.
«Локомотив»
«Железнодорожники» осеннюю часть чемпионата завершили на пятом месте с набранными 35 баллами, но отставание от лидера составляет всего четыре пункта. «Локомотив» очень хочет побороться за чемпионство, а для этого команде нужно побеждать в подобных поединках и начинать следует с «Динамо» Махачкала.
18 февраля «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), а 18 числа разгромил «Урал» (5:0). Оба матча были товарищескими.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Махачкала – 3.75
- Ничья – 3.4
- Победит «Локомотив» – 2.03
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.1
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.75
Статистика
- «Динамо» Махачкала выиграло пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Локомотив» проиграл два из десяти последних поединков на выезде
- В единственной личной встрече между клубами сильнее оказался «Локомотив» (2:0)
Прогноз
Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. «Железнодорожники» имеют хорошие шансы побороться за чемпионство и наверняка обыграют дебютанта РПЛ.