В РПЛ спор о лучшем футболисте лиги. Претенденты – дерзкий новичок «Зенита» и надежды «Спартака»

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вчера, 16:27

Также на виду 19-летний плеймейкер.

Логично искать лучшего в новом составе «Зенита»

По стоимости состава «Зенит» в полтора раза выше «Спартак» и почти в два раза опережает «Динамо». Разница с ЦСКА – более 100 млн евро. Разумеется, у Семака спрятались претенденты на звание лучшего футболиста лиги. Но важно различать номинальную силу и показанный футбол. В последние годы лучшими футболистами года становились Тюкавин, Малком, Клаудиньо, Азмун и Дзюба. В РПЛ остаются самый молодой и самый возрастной игроки из списка. Но Артём может уехать в Казахстан. За «Зенит» Дзюба больше не играет, зато там очутился Луис Энрике. Вингер за 33 млн евро планирует стать лучшим футболистом РПЛ вслед за Малкомом и Клаудиньо. Хотя у Вендела, если на прощание выдаст ударную весну и станет чемпионом, тоже есть шансы. Кроме Маркуса, важно вспомнить Глушенкова. Хотя у Максима теперь дикая конкуренция и ему надо искать место в основе, результативный второй форвард со зрячими пасами может вернуться к форме стартовых матчей за «Зенит». До травмы забил много мячей, так что на коротком отрезке Глушенков уже был лучшим игроком петербуржцев.

Разыгрались новые лидеры атакующего «Спартака»

Станкович попробует быстро выжать максимум из новых форвардов Гарсии и Солари. А помогать оба будут проверенным в первой части сезона коллегам. Плеймейкер Барко с умными передачами и Угальде с правильными открываниями на линии атаки точно входят в список явных претендентов на приз лучшему футболисту сезона и лиги. Пожалуй, атакующие футболисты «Спартака» даже выше любого игрока «Зенита» на данный момент. У Семака были проблемы. У него много вариантов в разных линиях, тасовал футболистов. Перетянут одеяло на себя. А у «Спартака», невзирая на осечки, сильно выделялся Угальде. Манфред забил 15 голов и сделал 2 ассиста в РПЛ . Форварду всего двадцать два года. Когда аналитики «Манчестер Сити» искали Холанду напарника, то по цифрам подошел не только очевидный кандидат – Омар Мармуш, но и результативный форвард похожего формата Угальде. Манфред точно в списках скаутов серьезных клубов. Именно поэтому за рекордные деньги подписали Леви Гарсию? Возможно, Станкович готовится к прощанию с кандидатов на приз лучшему игроку сезона в РПЛ .

Тюкавину и Бителло нужна результативная весна

Нельзя исключать, что впереди прощальные матчи футболистов в РПЛ . Вингер Бителло едва не покинул «Динамо» зимой. Все знают о его желании уйти, ведь молодой человек не прилетел вовремя на сборы из отпуска. Затем испугался юридических последствий, вернулся. Трансфер в Бразилию сорвался. Бителло попробует сохранить форму в ближайшие месяцы, чтобы вернуться к разговору о трансфере. Также не забывайте, что говорит агент форварда «Динамо» Тюкавина. Алексей Сафонов исключил уход зимой на 90 % и оказался прав. Нет задачи просто покинуть «Динамо», уйти абы куда. Однако если 22-летний нападающий, у которого есть звание лучшего игрока прошлого года – опередил Глушенкова и Сперцяна, разыграется и выдаст голевую серию, то агент Сафонов быстро найдет Тюкавину зарубежный клуб. Как раз немножко подрастет дочурка футболиста, семья будет готова к переезду. «Зенит» Тюкавина точно не интересует. Но если Константин хочет раскрыть все грани таланта, то сначала надо доказывать уровень мастерства весной, помогая «Динамо» возродить надежду на чемпионство, а затем совершать смелый шаг. Захаряна в «Реал Сосьедаде» мучают травмы, но у Тюкавина будет свой путь в случае перехода в команду из еврокубков.

Недооценивают лучших футболистов «Краснодара»

Вратарь Агкацев, центральный защитник Коста, опорник Ленини и форвард Кордоба ударно провели осень. Поэтому «Краснодар» наравне с «Зенитом» по очкам. Понимаем причину, почему им не доверяют на длительной дистанции. Хотелось бы иметь более внушительную скамейку. Зато даже без выдающейся игры Сперцяна, который откатился на позиции навесов со стандартов, у Мусаева достаточно видных игроков. На звание лучшего футболиста РПЛ сейчас точно претендует Кордоба. Опытный Джон старался радовать удачными голами. У него есть явные промахи и склочный характер на поле. Любит спорить с судьями и нарушать правила в ответ. Зато Кордоба олицетворяет класс, которого не хватает многим центральным форвардам лиги. Также не стоит спешить с оценками Сперцяну. Эдуард понимает, что его матчи посмотрят скауты серьезных клубов. Армянину пора включиться. На кону титул «Краснодара» и будущее Сперцяна. Молодым ребятам из РПЛ важно не забывать, что в больших клубах ценят умение вернуться после неважного периода. Эдуард может играть лучше, чем в конце прошлого года.

Юного Батракова рано короновать и перехваливать

К разговору о лучшем футболисте в РПЛ подтолкнул дерзкий нападающий «Зенита» Максим Глушенков. У форварда клуба из Санкт-Петербурга есть вера в звездочку его бывшей команды «Локомотива»:

Для меня лучшим игроком РПЛ является Лёха Батраков. Ему всего 19 лет, а он уже очень крутой. Может вырасти в футболиста европейского уровня.