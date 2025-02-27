«Райо Вальекано» — «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Севилья», который состоится 1 марта 2025 года

«Райо Вальекано»

После серии побед «Райо Вальекано» вновь теряет очки, но все еще остается на шестом месте в Ла Лиге. Команда имеет в активе 35 баллов, что на девять пунктов меньше, чем у ближайшего соперника. В то же время коллектив опережает «Бетис» и «Мальорку» по дополнительным показателям. Хозяевам нужно побеждать, чтобы не опуститься вниз на 1-2 ступеньки в таблице.

22 февраля «Райо Вальекано» уступил на своем поле «Вильярреалу» (0:1), а 17 числа с тем же счетом проиграл «Барселоне» (0:1).

«Севилья»

«Севилья» выиграла всего один поединок из пяти последних и в целом коллектив очень слабо выступает в этом сезоне. Команда занимает 11 место с 32 баллами, но отстает от нынешнего соперника всего на три очка. В случае победы клубы сравняются по набранным баллам, что является для гостей неплохой мотивацией.

24 февраля «Севилья» сыграла вничью с «Мальоркой» (1:1), а 16 числа разгромила на выезде «Вальядолид» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Райо Вальекано» – 2.3

Ничья – 3.2

Победит «Севилья» – 3.2

Тотал больше 2.5 мячей – 2.2

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.65

Статистика

«Райо Вальекано» выиграл четыре из десяти последних домашних поединков

Четыре из семи последних выездных матчей «Севильи» завершились ничьими

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Райо Вальекано», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3 Предполагаем, что матч хозяева будут иметь больше подходов к воротам соперника и некоторые из них реализует.