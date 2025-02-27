«Атлетико» — «Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Атлетик», который состоится 1 марта 2025 года

«Атлетико»

Матрасники не отстают от двух лидеров Ла Лиги и рассчитывают побороться за чемпионство в этом сезоне. «Атлетико» занимает третье место с 53 баллами и всего на один пункт отстает от «Барселоны» и «Реала». Впереди домашний матч с «Атлетиком» Бильбао, который не получится провести в «пол ноги». Только полная самоотдача поможет хозяевам набрать важные очки в этой встрече.

25 февраля «Атлетико» сыграл вничью в первой игре полуфинала кубка Испании с «Барселоной» (4:4), а ранее уверенно обыграл в Ла Лиге «Валенсию» на выезде (3:0).

«Атлетик»

Клуб из Бильбао совсем немного уступает лидерам и заслуженно идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Атлетик» Бильбао 48 очков, что на пять пунктов меньше, чем у нынешнего соперника. В случае поражения в этой игре отрыв увеличится до серьезного, поэтому гостям важно, как минимум набрать очки в Мадриде.

23 февраля «Атлетик» разгромил на своем поле «Вальядолид» (7:1), а 16 числа сыграл вничью с «Эспаньолом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 2

Ничья – 3.45

Победит «Атлетик» – 3.8

Тотал больше 2.5 мячей – 2.15

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.7

Статистика

«Матрасники» выиграли восемь из десяти домашних поединков во всех турнирах

«Атлетик» не знает поражений на протяжении последних шести матчей подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Хозяева постараются с первых минут захватить преимущество и найти свои моменты у ворот соперника, что теоретически должно привести их к непростой победе.