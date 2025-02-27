«Атлетико» — «Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Атлетик», который состоится 1 марта 2025 года
«Атлетико»
Матрасники не отстают от двух лидеров Ла Лиги и рассчитывают побороться за чемпионство в этом сезоне. «Атлетико» занимает третье место с 53 баллами и всего на один пункт отстает от «Барселоны» и «Реала». Впереди домашний матч с «Атлетиком» Бильбао, который не получится провести в «пол ноги». Только полная самоотдача поможет хозяевам набрать важные очки в этой встрече.
25 февраля «Атлетико» сыграл вничью в первой игре полуфинала кубка Испании с «Барселоной» (4:4), а ранее уверенно обыграл в Ла Лиге «Валенсию» на выезде (3:0).
«Атлетик»
Клуб из Бильбао совсем немного уступает лидерам и заслуженно идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Атлетик» Бильбао 48 очков, что на пять пунктов меньше, чем у нынешнего соперника. В случае поражения в этой игре отрыв увеличится до серьезного, поэтому гостям важно, как минимум набрать очки в Мадриде.
23 февраля «Атлетик» разгромил на своем поле «Вальядолид» (7:1), а 16 числа сыграл вничью с «Эспаньолом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико» – 2
- Ничья – 3.45
- Победит «Атлетик» – 3.8
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.15
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.7
Статистика
- «Матрасники» выиграли восемь из десяти домашних поединков во всех турнирах
- «Атлетик» не знает поражений на протяжении последних шести матчей подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Атлетико», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Хозяева постараются с первых минут захватить преимущество и найти свои моменты у ворот соперника, что теоретически должно привести их к непростой победе.