«Наполи» — «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Интер», который состоится 1 марта 2025 года

«Наполи»

Команда из Неаполя практически весь сезон была лидером Серии А, но невзрачные результаты в последнее время откинули ее на второе место. В активе клуба 56 очков, что на один пункт меньше, чем у «Интера», с которым у хозяев следующая игра. Только победа поможет вернуть себе лидерство в Серии А, что служит хорошей мотивацией.

23 февраля «Наполи» неожиданно проиграл на выезде «Комо» (1:2), а 15 числа поделил очки на выезде с «Лацио» (2:2).

«Интер»

Миланский клуб почувствовал дополнительную уверенность после того, как возглавил таблицу Серии А, однако уже в этом туре «Интер» может ее покинуть. Это случится лишь при поражении в личной встрече с «Наполи». Тренерский штаб и футболисты готовы сделать все, чтобы его избежать, а победа может нанести серьезный психологический урон прямому конкуренту.

25 февраля «Интер» обыграл «Лацио» в рамках кубка Италии (2:0), а в чемпионате обыграл 22 числа «Дженоа» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 3.25

Ничья – 3.15

Победит «Интер» – 2.35

Тотал больше 2.5 мячей – 2.15

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.7

Статистика

«Интер» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из четырех последних матчей «Наполи» завершились ничьими

Два последних матча между клубами завершились с одинаковым счетом (1:1).

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Победа нужна каждой из команд, но никто не готов сильно рисковать на данном этапе сезона. Прогнозируем, что команды поделят очки.