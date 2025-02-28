«Унион» — «Хольштайн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Германии «Унион» — «Хольштайн», который состоится 1 марта 2025 года

«Унион»

Клуб из столицы Германии проводит не лучший сезон, но имеет неплохой запас перед зоной вылета. «Унион» располагается на 13 месте с 24 баллами и опережает нынешнего соперника на 11 пунктов. В игре с аутсайдером на своем поле хозяева обязаны выигрывать и улучшать свое турнирное положение в Бундеслиге.

22 февраля «Унион» разгромно проиграл «Боруссии» Дортмунд (0:6), а15 числа команда уступила «Боруссии» М (1:2).

«Хольштайн»

«Хольштайн» давно не выигрывает в чемпионате Германии и закономерно идет на последнем месте в 13 баллами в активе. Команда отстает от 15 места уже на восемь пунктов и если срочно не изменить ситуацию, потом возможности может не появиться. Для гостей даже одно очко будет на вес золота, поэтому их устроит любой результат кроме поражения.

22 февраля «Хольштайн» проиграл на своем поле «Байеру» (0:2), а 16 числа команда обыграла «Айнтрахт» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион» – 1.6

Ничья – 4.2

Победит «Хольштайн» – 5.4

Тотал больше 3 мячей – 1.7

Тотал меньше 3 мячей – 2.15

Статистика

«Хольштайн» не может победить уже в шести матчах подряд

«Унион» выиграл только два матча из десяти последних на своем поле

Команды обменялись двумя победами в четырех последних матчах

Прогноз

Поставить на победу «Унион», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что берлинский клуб окажется сильнее в этой встрече и наберет важные три очка.