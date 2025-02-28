«Аугсбург» — «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1740728303

вчера, 10:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Германии «Аугсбург» — «Фрайбург», который состоится 2 марта 2025 года

«Аугсбург»

«Аугсбург» только в прошлом туре смог прервать свою серию без побед и вернулся в середину турнирной таблицы. Команда располагается на 11 месте с 31 баллом и всего на один пункт отстает от «Боруссии» Дортмунд. В домашней игре с «Фрайбургом» хозяевам нужно играть осторожнее, ведь соперник идет в топ-4 и имеет огромную мотивацию победить.

22 февраля «Аугсбург» на выезде обыграл «Боруссию» М (3:0), а 14 числа поделил очки на своем стадионе с «РБ Лейпциг» (0:0).

«Фрайбург»

«Фрайбург» выиграл уже несколько матчей подряд и вышел на четвертое место в Бундеслиге на радость своим болельщиками и руководству. Команда набрала 39 очков и на три пункта отстает от «Айнтрахта». Несмотря на свой более высокий статус гостям очень важно аккуратно сыграть в обороне и реализовать свои моменты, ведь ничья будет скорее в пользу хозяев.

21 февраля «Фрайбург» обыграл на своем поле «Вердер» (5:0), а 15 числа команда на выезде переиграла «Санкт-Паули» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» – 2.6

Ничья – 3.1

Победит «Фрайбург» – 2.85

Тотал больше 3 мячей – 1.7

Тотал меньше 3 мячей – 2.85

Статистика

«Фрайбург» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти домашних матчей «Аугсбурга» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Фрайбург» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Аугсбургом»

Прогноз

Поставить на победу «Фрайбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.85. Предполагаем, что гости одержат выездную победу и дальше останутся в топ-4 Бундеслиги.