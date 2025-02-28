«Осасуна» — «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Валенсия», который состоится 2 марта 2025 года

«Осасуна»

«Осасуна» находится в середине турнирной таблицы Ла Лиги, но вряд ли будет претендовать на место в еврокубках. На данный момент клуб находится на 12 месте с 32 баллами и уступает сразу двум соперникам по дополнительным показателям. В домашней игре с «Валенсией», хозяевам придется постараться, чтобы победить, ведь соперник пытается покинуть зону вылета и максимально мотивированы.

21 февраля «Осасуна» проиграла на выезде «Сельте» (0:1), а 15 числа команда сыграла вничью с «Реал» Мадрид (1:1).

«Валенсия»

«Валенсия» очень не хочет по итогу сезона потерять место в Ла Лиге и делает все, чтобы покинуть зону вылета. Команда занимает 18 место с 23 баллами и отстает от «Леганеса» на один пункт. Матч с «Осасуной» будет сложным, однако и у гостей будут моменты, которые будет очень важно реализовать и набрать очки.

22 февраля «Валенсия» проиграла «Атлетико» (0:3), а 15 числа поделила очки с «Вильярреалом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осасуна» – 2.3

Ничья – 3.15

Победит «Валенсия» – 3.35

Тотал больше 3 мячей – 2.35

Тотал меньше 3 мячей – 1.6

Статистика

«Валенсия» выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть последних домашних матчей «Осасуны» завершились исходом «обе забьют»

«Валенсия» выиграла три из пяти последних встреч с «Осасуной»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но победителя клубы в итоге так и не определят.