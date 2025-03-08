Клопп рассказал, о каком несостоявшемся трансфере «Боруссии» жалеет

Бывший главный тренер «Боруссии» Дортмунд сообщил, о каком несостоявшемся трансфере клуба он жалеет больше всего.

Я хотел бы извиниться перед болельщиками «Боруссии», поскольку не подписал Садио Мане в команду.

Я мог бы сказать, что был молод и наивен, но полагаю, что был не настолько молод и наивен. Я осознал это, когда он перешёл в «Ливерпуль». Тогда я подумал: «Это большие деньги [по сравнению с тем, что „Боруссия“ могла заплатить за его трансфер изначально]».