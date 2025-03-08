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Клопп рассказал, о каком несостоявшемся трансфере «Боруссии» жалеет

вчера, 09:21

Бывший главный тренер «Боруссии» Дортмунд Юрген Клопп сообщил, о каком несостоявшемся трансфере клуба он жалеет больше всего.

Я хотел бы извиниться перед болельщиками «Боруссии», поскольку не подписал Садио Мане в команду.

Я мог бы сказать, что был молод и наивен, но полагаю, что был не настолько молод и наивен. Я осознал это, когда он перешёл в «Ливерпуль». Тогда я подумал: «Это большие деньги [по сравнению с тем, что „Боруссия“ могла заплатить за его трансфер изначально]».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:20, ред.
Не хочу заниматься дёгтекидательством, но Мане, как по мне, это нападающий не в широком смысле, - не выраженный, а специфичный. Ему нужно достойное окружение партнёров, тогда он раскрывается. Это и было в Ливерпуле. Однако сам по себе он не генератор атаки. Салах, да, но не он. Мане сразу спёкся в финале ЛЧ, когда Рамос сломал Салаха...
Поэтому далеко не факт, что он, как Дембеле, заиграл бы в Дортмунде Клоппа, - Бавария не даст соврать.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:34
Думаю что он не только об этом жалеет...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:31
Игрок отличный, но шайтанами путаный в силу своего темперамента
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 10:09
Хочу поздравить играющих с нами девушек (а такие, я знаю есть) с Международным женским днём! Желаю Вам всегда весеннего насроения и побед!
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:58
Значит Клоппу суждено было поработать с этим игроком! Садио шикарный игрок, который никогда не гнался за личными наградами, а всегда был командным игроком! Вообще, Клоппу очень повезло, что у него была тройка пахарей в нападении Мане/Фермино/Салах, игроки, которые работали на благо команды
lotsman
lotsman
вчера в 09:55
Жалеть о том, что денег не хватило?,
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:43
Зачем об этом жалеть? Все норм сложилось
Гость
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