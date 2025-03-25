«Юве» может столкнуться с финансовыми трудностями из-за увольнения Мотты

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вчера, 17:17

23 марта «Ювентус» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером , его место занял .

По данным источника, расторжение контракта с Моттой и его тренерским штабом обойдется клубу приблизительно в 15 миллионов евро.

Более того, «Ювентус» обязуется выплачивать зарплату господину Мотте до окончания срока действия контракта, рассчитанного до 2027 года, если он не найдет себе новый клуб.

Руководство «Ювентуса» ставит перед собой задачу завершить сезон 2024/25 с убытком менее 32 миллионов евро.

По итогам первого полугодия сезона клуб показал прибыль в размере около 17 миллионов евро. Для достижения поставленной цели «Ювентусу» необходимо заработать еще 30 миллионов евро до конца июня. Для этого клубу, возможно, придется расстаться с несколькими игроками. Альтернативным вариантом могло бы стать привлечение дополнительных инвестиций от холдинга Exor, однако в настоящий момент эта возможность выглядит маловероятной.