Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыИталия. Серия А 2024/2025

«Юве» может столкнуться с финансовыми трудностями из-за увольнения Мотты

вчера, 17:17

23 марта «Ювентус» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Тиаго Моттой, его место занял Игор Тудор.

По данным источника, расторжение контракта с Моттой и его тренерским штабом обойдется клубу приблизительно в 15 миллионов евро.

Более того, «Ювентус» обязуется выплачивать зарплату господину Мотте до окончания срока действия контракта, рассчитанного до 2027 года, если он не найдет себе новый клуб.

Руководство «Ювентуса» ставит перед собой задачу завершить сезон 2024/25 с убытком менее 32 миллионов евро.

По итогам первого полугодия сезона клуб показал прибыль в размере около 17 миллионов евро. Для достижения поставленной цели «Ювентусу» необходимо заработать еще 30 миллионов евро до конца июня. Для этого клубу, возможно, придется расстаться с несколькими игроками. Альтернативным вариантом могло бы стать привлечение дополнительных инвестиций от холдинга Exor, однако в настоящий момент эта возможность выглядит маловероятной.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Реал» заработал почти 600 миллионов евро за полгода в сезоне 2024/25
Вчера, 11:35
Туфан Садыгов исключил банкротство «Химок»
24 марта
В «Химках» заявили, что блокировка счетов не влияет на работу клуба
24 марта
Transfermarkt снизил стоимость Кварацхелии и Головина
24 марта
СлухиНалоговая заблокировала счета «Химок» в 6 банках
24 марта
Осимхен стал самым подешевевшим игроком турецкой Суперлиги
20 марта
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:08
а кому нынче легко ?!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:13
Мотта выглядел очень перспективным тренером, его Болонья была классной. А Юве был в трудном положении, наверное Мотта не хотел возглавить их, и уговорили как смогли, вот и такие пункты в контракте.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:31
Чтобы не сталкиваться с финансовыми трудностями, при увольнении очередного тренера и его штаба, нужно работать в интересах клуба до подписания контракта. Почему происходит так, что тренер, не достигает успеха, но остаётся всегда в выигрыше? Пора ломать подобные ситуации.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:20
Зачем такие контракты подписывать кабальные...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 