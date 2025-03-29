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«Боруссия» Дортмунд – «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:27
«Боруссия» Дортмунд – «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд – «Майнц», который состоится 30 марта 2025 года

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд провалила сезон в Бундеслиге и далеко не факт, что сможет попасть в еврокубки на следующий футбольный год. Команда идет на 12 месте с 35 баллами, но в случае победы может выйти на девятую строчку. Хозяева являются фаворитами, но просто им точно не будет, ведь соперник показывает отличную игру и идет на третьем месте.

15 марта «Боруссия» Дортмунд проиграла на выезде «РБ Лейпциг», а 12 числа выиграла в Лиге чемпионов у «Лилля» (2:1).

«Майнц»

«Майнц» определенно проводит лучший сезон за последние годы и на данный момент идет на четвертом месте с 45 баллами в Бундеслиге. Команда опережает ближайшего соперника на два пункта и имеет игру в запасе. Победить даже нынешнюю «Боруссию» Дортмунд на ее стадионе не так просто, но такой исход вполне вероятен.

15 марта «Майнц» не смог дожать на своем поле «Фрайбург» (2:2), а ранее победил на выезде «Боруссию» М (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.67
  • Ничья – 4.2
  • Победит «Майнц» – 5.1
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.7
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

  • «Боруссия» Дортмунд проиграла четыре из десяти последних встреч во всех турнирах
  • «Майнц» не проигрывает уже шесть поединков подряд
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Х2 «Майнца», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Гости играют слишком хорошо и наверняка не позволят «Боруссии» Дортмунд себя обыграть.

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