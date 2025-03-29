«Боруссия» Дортмунд – «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд – «Майнц», который состоится 30 марта 2025 года
«Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» Дортмунд провалила сезон в Бундеслиге и далеко не факт, что сможет попасть в еврокубки на следующий футбольный год. Команда идет на 12 месте с 35 баллами, но в случае победы может выйти на девятую строчку. Хозяева являются фаворитами, но просто им точно не будет, ведь соперник показывает отличную игру и идет на третьем месте.
15 марта «Боруссия» Дортмунд проиграла на выезде «РБ Лейпциг», а 12 числа выиграла в Лиге чемпионов у «Лилля» (2:1).
«Майнц»
«Майнц» определенно проводит лучший сезон за последние годы и на данный момент идет на четвертом месте с 45 баллами в Бундеслиге. Команда опережает ближайшего соперника на два пункта и имеет игру в запасе. Победить даже нынешнюю «Боруссию» Дортмунд на ее стадионе не так просто, но такой исход вполне вероятен.
15 марта «Майнц» не смог дожать на своем поле «Фрайбург» (2:2), а ранее победил на выезде «Боруссию» М (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.67
- Ничья – 4.2
- Победит «Майнц» – 5.1
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.7
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2
Статистика
- «Боруссия» Дортмунд проиграла четыре из десяти последних встреч во всех турнирах
- «Майнц» не проигрывает уже шесть поединков подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу Х2 «Майнца», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Гости играют слишком хорошо и наверняка не позволят «Боруссии» Дортмунд себя обыграть.