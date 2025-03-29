«Боруссия» Дортмунд – «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд – «Майнц», который состоится 30 марта 2025 года

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд провалила сезон в Бундеслиге и далеко не факт, что сможет попасть в еврокубки на следующий футбольный год. Команда идет на 12 месте с 35 баллами, но в случае победы может выйти на девятую строчку. Хозяева являются фаворитами, но просто им точно не будет, ведь соперник показывает отличную игру и идет на третьем месте.

15 марта «Боруссия» Дортмунд проиграла на выезде «РБ Лейпциг», а 12 числа выиграла в Лиге чемпионов у «Лилля» (2:1).

«Майнц»

«Майнц» определенно проводит лучший сезон за последние годы и на данный момент идет на четвертом месте с 45 баллами в Бундеслиге. Команда опережает ближайшего соперника на два пункта и имеет игру в запасе. Победить даже нынешнюю «Боруссию» Дортмунд на ее стадионе не так просто, но такой исход вполне вероятен.

15 марта «Майнц» не смог дожать на своем поле «Фрайбург» (2:2), а ранее победил на выезде «Боруссию» М (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.67

Ничья – 4.2

Победит «Майнц» – 5.1

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

«Боруссия» Дортмунд проиграла четыре из десяти последних встреч во всех турнирах

«Майнц» не проигрывает уже шесть поединков подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Х2 «Майнца», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Гости играют слишком хорошо и наверняка не позволят «Боруссии» Дортмунд себя обыграть.