«Кальяри» – «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 03:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кальяри» – «Монца», который состоится 30 марта 2025 года

«Кальяри»

«Кальяри» давно уже не побеждает в чемпионате, но все еще удерживается вне зоны вылета, а именно на 15 месте. В активе клуба 26 баллов, что на три пункта больше, чем у зоны вылета. В домашней игре с последней командой хозяева рассчитывают на победу, которая позволит отдалиться от аутсайдеров и чувствовать себя комфортнее перед следующими турами.

16 марта «Кальяри» проиграл на выезде «Роме» (0:1), а седьмого числа на своем стадионе поделил очки с «Дженоа» (1:1).

«Монца»

«Монца» не может изменить свои результаты к лучшему и наверняка покинет Серию А, ведь положение клуба уже критическое. Команда идет на последнем месте с 15 баллами и даже от последнего места отстает на пять очков. Даже победа на выезде над «Кальяри» слишком сильно положение гостей не улучшит, но это не означает, что стоит сдаваться, поэтому футболисты будут биться до последней минуты.

15 марта «Монца» на своем поле сыграла вничью с «Пармой» (1:1), а восьмого числа команда проиграла на выезде «Интеру» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кальяри» – 1.68

Ничья – 3.65

Победит «Монца» – 6

Тотал больше 2.5 мячей – 2.08

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.77

Статистика

«Кальяри» выиграл лишь два поединка из десяти последних

«Монца» не побеждала на протяжении девяти последних поединков подряд

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Каждый из клубов не будет рисковать и дорожит очками, поэтому результативной игры в этот раз ждать не стоит.