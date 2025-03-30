«Краснодар» – «Факел»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 03:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Факел», который состоится 30 марта 2025 года

«Краснодар»

«Быки» хорошо выглядят в чемпионате России после зимнего перерыва и на данный момент являются единоличными лидерами. В активе «Краснодара» сейчас 46 набранных баллов, что на три пункта больше, чем у «Зенита» и «Спартака». В поединке на своем стадионе с одним из аутсайдеров РПЛ , хозяева не имеет права терять очки, что позволит им как минимум не подпустить ближе конкурентов.

23 марта «Краснодар» разгромил в товарищеской игре «Амкал» (6:1), а 16 числа на выезде обыграл «Ростов» (1:0).

«Факел»

Коллектив из Воронежа уже давно не может похвалиться победами в чемпионате, а в последних матчах не заметно даже ничейных результатов. «Факел» идет на предпоследнем месте в таблице РПЛ и набрал 14 очков, уступая ближайшему сопернику четыре пункта. Если гостям удастся набрать очки в Краснодаре, это можно будет считать очень большим успехом, ведь в нынешней ситуации шансов практически нет.

15 марта «Факел» минимально проиграл на выезде «Оренбургу» (0:1), а восьмого числа уступил на своем поле «Зениту» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» – 1.45

Ничья – 4.4

Победит «Факел» – 8

Тотал больше 2.5 мячей – 2.05

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.78

Статистика

«Факел» выиграл лишь одну игру из десяти последних во всех турнирах

«Краснодар» одержал восемь побед в десяти последних поединках

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими

Прогноз

Поставить на победу «Краснодара» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Хозяева гораздо сильнее «Факела» на данный момент и смогут добиться достаточно крупного результата на своем стадионе.