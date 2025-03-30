«Фиорентина» – «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Фиорентина» – «Аталанта», который состоится 30 марта 2025 года

«Фиорентина»

Команда из Флоренции показывает средние результаты, и чтобы пробиться в зону еврокубков по итогам сезоне, футболистам придется приложить немало усилий. На данный момент «Фиорентина» располагается на восьмом месте с 48 баллами и на три пункта отстает от ближайшего соперника. Победа над «Аталантой» наверняка бы добавила хозяевам не только баллы, но и уверенность в своих силах на следующие матчи.

16 марта «Фиорентина» обыграла на своем поле «Ювентус» (3:0), а 13 числа одолела «Панатинаикос» в Лиге конференций (3:1).

«Аталанта»

«Аталанта» не хочет терять надежд на чемпионство, но некоторые последние матчи команды оставляют слишком много вопросов. Сейчас клуб из Бергамо идет на третьем месте с 58 баллами и отстает от «Интера» на шесть пунктов. Потеря очков во Флоренции может сильно усугубить ситуацию, поэтому для гостей только победа является приемлемым результатом.

16 марта «Аталанта» проиграла на своем поле «Интеру» (0:2), а девятого числа разгромила в Турине «Ювентус» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 3.55

Ничья – 3.4

Победит «Аталанта» – 2.18

Тотал больше 2.5 мячей – 1.92

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.9

Статистика

«Фиорентина» выиграла и проиграл по пять матчей из десяти последних

«Аталанта» уступила лишь в двух выездных матчах из последних десяти

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. Гостям нельзя терять очки в этом матче и мы предполагаем, что команда из Бергамо сможет выполнить задачу и добыть три очка во Флоренции.