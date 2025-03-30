«Зенит» – «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» – «Рубин», который состоится 30 марта 2025 года

«Зенит»

Команда из Санкт-Петербурга осознает, что ее гегемония в РПЛ заканчивается, и все больше соперников ни в чем не уступают «Зениту», который прошлый чемпионат выиграл практически чудом. Сейчас «Зенит» идет на третьем месте с 43 баллами и отстает от лидера на три пункта, поэтому обязан обыгрывать «Рубин» на своем поле, чтобы отрыв не увеличился.

22 марта «Зенит» разгромил в товарищеской встрече БАТЭ (5:0), а 16 числа в чемпионате проиграл на выезде «Спартаку» (1:2).

«Рубин»

«Рубин» имеет большие амбиции, но на данный момент не готов конкурировать с лидерами РПЛ . Команда идет в середине турнирной таблицы, а именно на седьмом месте с 32 баллами и отстает на восемь пунктов от ближайшего соперника, что отыграть будет очень сложно. Тем не менее, набрать очки на выезде с «Зенитом» было бы хорошим достижением для гостей.

16 марта «Рубин» справился на своем поле с «Пари НН» (1:0), а ранее уступил проиграл в кубке России «Уралу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» – 1.25

Ничья – 5.9

Победит «Рубин» – 14

Тотал больше 2.5 мячей – 1.73

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.15

Статистика

«Зенит» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Рубин» проиграл три из десяти последних матчей на выезде

«Зенит» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Рубина»

Прогноз

Поставить на победу «Зенита» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что питерский клуб добьется преимущества уже в первом тайме, собственно, как и весь поединок.