«Зенит» – «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» – «Рубин», который состоится 30 марта 2025 года
«Зенит»
Команда из Санкт-Петербурга осознает, что ее гегемония в РПЛ заканчивается, и все больше соперников ни в чем не уступают «Зениту», который прошлый чемпионат выиграл практически чудом. Сейчас «Зенит» идет на третьем месте с 43 баллами и отстает от лидера на три пункта, поэтому обязан обыгрывать «Рубин» на своем поле, чтобы отрыв не увеличился.
22 марта «Зенит» разгромил в товарищеской встрече БАТЭ (5:0), а 16 числа в чемпионате проиграл на выезде «Спартаку» (1:2).
«Рубин»
«Рубин» имеет большие амбиции, но на данный момент не готов конкурировать с лидерами РПЛ. Команда идет в середине турнирной таблицы, а именно на седьмом месте с 32 баллами и отстает на восемь пунктов от ближайшего соперника, что отыграть будет очень сложно. Тем не менее, набрать очки на выезде с «Зенитом» было бы хорошим достижением для гостей.
16 марта «Рубин» справился на своем поле с «Пари НН» (1:0), а ранее уступил проиграл в кубке России «Уралу» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Зенит» – 1.25
- Ничья – 5.9
- Победит «Рубин» – 14
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.73
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.15
Статистика
- «Зенит» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Рубин» проиграл три из десяти последних матчей на выезде
- «Зенит» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Рубина»
Прогноз
Поставить на победу «Зенита» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что питерский клуб добьется преимущества уже в первом тайме, собственно, как и весь поединок.