«Гавр» – «Нант»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Лиги 1 «Гавр» – «Нант», который состоится 30 марта 2025 года
«Гавр»
«Гавр» сумел в прошлом сезоне сохранить место в Лиге 1, хотя имел определенные проблемы, но сейчас ситуация гораздо серьезнее. Команда набрала 21 балл и занимает 16 место, отставая от ближайшего соперника на пять пунктов. В случае победы над не менее слабым «Нантом», хозяева смогут приблизиться к целой группе команд и в перспективе обойти их, если продолжит побеждать в чемпионате.
16 марта «Гавр» проиграл на выезде «Лиону» (2:4), а девятого числа поделил очки с «Сент-Этьеном» (1:1).
«Нант»
«Нант» проиграл большее количество матчей за последнее время и находится не так далеко от зоны вылета. В активе клуба 27 баллов и 13 место в турнирной таблице Лиги 1. В поединке с «Гавром» для гостей очень важно набрать очки с аутсайдером, ведь в случае поражения разрыв между клубами станет всего три балла, что может повлечь за собой неприятные последствия в будущем.
15 марта «Нант» минимально обыграл «Лилль» (1:0), а девятого числа на своем поле с тем же счетом проиграл «Страсбуру» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Гавр» – 3.1
- Ничья – 3.35
- Победит «Нант» – 2.4
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.12
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.75
Статистика
- «Нант» смог победить в трех поединках из десяти последних во всех турнирах
- Семь последних домашних матчей «Гавра» завершились исходом «обе забьют»
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Нанта»
Прогноз
Поставить на победу «Нанта», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Предполагаем, что гости вновь одержат победу над «Гавром» и смогут поправить свое турнирное положение.