«Гавр» – «Нант»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1743337353

сегодня, 15:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Лиги 1 «Гавр» – «Нант», который состоится 30 марта 2025 года

«Гавр»

«Гавр» сумел в прошлом сезоне сохранить место в Лиге 1, хотя имел определенные проблемы, но сейчас ситуация гораздо серьезнее. Команда набрала 21 балл и занимает 16 место, отставая от ближайшего соперника на пять пунктов. В случае победы над не менее слабым «Нантом», хозяева смогут приблизиться к целой группе команд и в перспективе обойти их, если продолжит побеждать в чемпионате.

16 марта «Гавр» проиграл на выезде «Лиону» (2:4), а девятого числа поделил очки с «Сент-Этьеном» (1:1).

«Нант»

«Нант» проиграл большее количество матчей за последнее время и находится не так далеко от зоны вылета. В активе клуба 27 баллов и 13 место в турнирной таблице Лиги 1. В поединке с «Гавром» для гостей очень важно набрать очки с аутсайдером, ведь в случае поражения разрыв между клубами станет всего три балла, что может повлечь за собой неприятные последствия в будущем.

15 марта «Нант» минимально обыграл «Лилль» (1:0), а девятого числа на своем поле с тем же счетом проиграл «Страсбуру» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гавр» – 3.1

Ничья – 3.35

Победит «Нант» – 2.4

Тотал больше 2.5 мячей – 2.12

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.75

Статистика

«Нант» смог победить в трех поединках из десяти последних во всех турнирах

Семь последних домашних матчей «Гавра» завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Нанта»

Прогноз

Поставить на победу «Нанта», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Предполагаем, что гости вновь одержат победу над «Гавром» и смогут поправить свое турнирное положение.