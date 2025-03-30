«Эшторил» – «Порту»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на чемпионат Португалии «Эшторил» – «Порту», который состоится 30 марта 2025 года

«Эшторил»

Команда держится в первой половине турнирной, но слишком отстает от группы лидеров, чтобы надеяться на место в еврокубках. «Эшторил» занимает восьмое место с 36 баллами и отстает на 17 очков от нынешнего соперника. Хозяева настраиваются на тяжелую игру, но все-таки попытаются отобрать очки у «Порту» еще сильнее осложнив команде задачу на попадание в топ-3 по итогам сезона.

16 марта «Эшторил» сыграл на выезде вничью с «Арокой» (1:1), а восьмого числа поделил очки с «Фаренсе» (2:2).

«Порту»

«Порту» проводит слабый сезон и уже достаточно отстает от лидеров чемпионата Португалии. Команда располагается на четвертом месте с 53 баллами и уступает целых 12 пунктов лидеру «Спортингу», который возглавляет турнирную таблицу. «Порту» нужно просто побеждать во всех матчах, где это возможно и ждать результатов конкурентов, ведь от клуба уже мало что зависит в итоговом распределении мест.

15 марта «Порту» обыграл на своем поле AFS (2:0), а восьмого числа минимально проиграл на выезде «Браге» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эшторил» – 6

Ничья – 4

Победит «Порту» – 1.57

Тотал больше 2.5 мячей – 1.98

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.82

Статистика

«Порту» выиграл всего четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Эшторил» не проигрывает на своем поле уже пять поединков подряд

Команды обменялись двумя победами в четырех последних личных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Порту», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.57. Предполагаем, что «Порту» сможет хорошо провести этот поединок и пополнить свой запас важными тремя баллами в чемпионате Португалии.