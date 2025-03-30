«Сельта» – «Лас-Пальмас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 22:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Сельта» – «Лас-Пальмас», который состоится 31 марта 2025 года

«Сельта»

Команда держится в первой половине турнирной таблицы за счет того, что уже несколько матчей подряд не проигрывает. На данный момент «Сельта» располагается на девятом месте с 39 баллами, однако побороться за зону еврокубков вряд ли сможет. В домашней игре с «Лас-Пальмас» от хозяев ждут исключительно победного результата.

15 марта «Сельта» на выезде обыграла «Вальядолид» (1:0), а восьмого числа на своем поле одолела «Леганес» (2:1).

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» очень давно не выигрывает и команде грозит понижение в классе, если в ближайшее время результаты не поменяются. Коллектив идет на предпоследнем месте с 25 набранными баллами и отстает на два пункта сразу от двух конкурентов. В такой ситуации гостям нужно побеждать, но даже ничья принесет важные баллы. Матч не имеет яркой вывески, но будет интересным для любителей испанского футбола.

14 марта «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Алавесом» (2:2), а девятого марта минимально уступил «Бетису» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 1.6

Ничья – 4.15

Победит «Лас-Пальмас» – 6

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.02

Статистика

«Лас-Пальмас» не побеждает уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Сельта» выиграла шесть из восьми домашних поединков за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Сельты»

Прогноз

Поставить на победу «Сельты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее и в этот раз, еще больше улучшив статистику личных встреч с «Лас-Пальмас».