«Сельта» – «Лас-Пальмас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Сельта» – «Лас-Пальмас», который состоится 31 марта 2025 года
«Сельта»
Команда держится в первой половине турнирной таблицы за счет того, что уже несколько матчей подряд не проигрывает. На данный момент «Сельта» располагается на девятом месте с 39 баллами, однако побороться за зону еврокубков вряд ли сможет. В домашней игре с «Лас-Пальмас» от хозяев ждут исключительно победного результата.
15 марта «Сельта» на выезде обыграла «Вальядолид» (1:0), а восьмого числа на своем поле одолела «Леганес» (2:1).
«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» очень давно не выигрывает и команде грозит понижение в классе, если в ближайшее время результаты не поменяются. Коллектив идет на предпоследнем месте с 25 набранными баллами и отстает на два пункта сразу от двух конкурентов. В такой ситуации гостям нужно побеждать, но даже ничья принесет важные баллы. Матч не имеет яркой вывески, но будет интересным для любителей испанского футбола.
14 марта «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Алавесом» (2:2), а девятого марта минимально уступил «Бетису» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сельта» – 1.6
- Ничья – 4.15
- Победит «Лас-Пальмас» – 6
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.02
Статистика
- «Лас-Пальмас» не побеждает уже 11 матчей подряд во всех турнирах
- «Сельта» выиграла шесть из восьми домашних поединков за последнее время
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Сельты»
Прогноз
Поставить на победу «Сельты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее и в этот раз, еще больше улучшив статистику личных встреч с «Лас-Пальмас».