«Акрон» – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnackle

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вчера, 23:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Акрон» – «Ростов», который состоится 31 марта 2025 года

«Акрон»

Первый сезон в РПЛ для команды из Тольятти проходит весьма неплохо. Команда не идет в аутсайдерах, а занимает девятое место с 25 баллами. Отставание от «Ростова», который является ее ближайшим соперником, составляет пять пунктов, поэтому даже в случае победы хозяева не смогут догнать своего оппоненте, но существенно сократят отрыв.

16 марта «Акрон» на своем поле уступил ЦСКА в чемпионате (1:2), а 12 числа в кубке России проиграл «Спартаку» (2:3).

«Ростов»

«Ростов» не претендует на высокие места, ведь не смог конкурировать с группой лидеров, но заслуженно идет в середине турнирной таблицы РПЛ . Коллектив набрал 30 очков и на два пункта отстает от «Рубина», имея один матч в запасе. Победа над «Акроном» гарантированно поднимет гостей на одну ступеньку выше в турнирной таблице, а «Рубин» будет уступать одно очко.

16 марта «Ростов» на своем стадионе минимально проиграл «Краснодару» (0:1), а 12 числа в кубке России уступил «Зениту» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Акрон» – 3.5

Ничья – 3.7

Победит «Ростов» – 2.08

Тотал больше 2.5 мячей – 1.73

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.13

Статистика

«Акрон» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ростов» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде

«Акрон» обыграл «Ростов» в двух последних личных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Акрона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.5. «Ростов» играет довольно слабо и в этом поединке хозяева вполне могут взять верх. Прогнозируем победу «Акрона» в этом противостоянии.