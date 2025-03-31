«Бенфика» – «Фаренсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1743422115

сегодня, 14:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Бенфика» – «Фаренсе», который состоится 2 апреля 2025 года

«Бенфика»

«Бенфика» ведет очень тяжелую борьбу за чемпионство со «Спортингом» и на данный момент занимает второе место в таблице. В активе «орлов» 62 балла и на один сыгранный матч меньше, чем у «Спортинга», а отставание составляет три очка. Таким образом победа на своем поле над «Фаренсе» позволит хозяевам сравняться по очкам с лидером чемпионата «Спортингом».

28 марта «Бенфика» обыграла на выезде «Жил Висенте» (3:0), а 16 числа команда одолела «Риу Аве» (3:2).

«Фаренсе»

«Фаренсе» является одним из аутсайдеров чемпионата Португалии и очень давно не побеждал. Команда идет на предпоследнем месте с 17 баллами и на шесть пунктов отстает от ближайшего соперника. Если клуб не начнет побеждать в ближайшее время, то точно отправится на понижение в классе. Любые набранные очки с «Бенфикой» будут считаться большой неожиданностью.

15 марта «Фаренсе» проиграл на своем поле «Браге» (0:1), а восьмого числа на выезде поделил очки с «Эшторилом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бенфика» – 1.15

Ничья – 7.7

Победит «Фаренсе» – 19

Тотал больше 2.5 мячей – 1.5

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.55

Статистика

«Фаренсе» не может выиграть уже 12 матчей подряд во всех турнирах

«Бенфика» одержала шесть побед в десяти последних встречах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Бенфики» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что хозяева с первых минут будут вести в счете и в итоге одержат крупную победу над аутсайдером.